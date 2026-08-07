Bár a végén izgulhatott a Bayern Hongkongban, alapvetően simán verte a Villát

Jó kis meccsre számíthatott a hongkongi Kai Tak Sportpark közönsége a magyar idő szerint péntek délután kettőkor kezdődő felkészülési mérkőzésen, ugyanis két topligás, BL-résztvevő csapat, a német bajnok és kupagyőztes Bayern München és az Európa-liga-címvédő Aston Villa csapott össze a Távol-Keleten. Az első félidőben inkább az erősen tartalékos bajor csapat akarata érvényesült, a müncheniek mind labdabirtoklásban, mind pedig a kialakított helyzetek számában és minőségében felülmúlták az angolokat. Az eredmény is ennek megfelelően alakult, bár több mint fél óra kellett ahhoz, hogy a németek megszerezzék a vezetést dél-koreai hátvédjük, Kim Min Dzse révén, aki a 36. percben Tom Bischof bal oldali szabadrúgásából fejelt a léc alá.

Kim Min Dzse a gólját ünnepli (Fotó: Getty Images)

A játék képe a szünet után annyit változott, hogy a Bayern még nagyobb fölénybe került, a Villa csak néhány szórványos ellentámadás erejéig tudott kimerészkedni a kapuja elől, de ezek az akciók fennakadtak a vörös mezesek védelmén. Később már ennyi sem adatott meg a birminghamieknek, akik teljesen beszorultak, s több ízben is a gólvonalról kellett menteniük. A pánikszerű védekezés egészen a 74. percig vezetett eredményre, ekkor a szűk negyedórával korábban beállt Luis Díaz kapott labdát a bal oldalon, az angol tizenhatos sarkánál, két tánclépéssel betört a büntetőterületen belülre, majd kilenc méterről irdatlan erővel a léc a léc alá bombázott.

A hajrára aztán a Bayern visszavett a tempóból, a Villa pedig némileg magára talált, s az angolok szépítettek: a 83. percben Joao Gomes a csereként beállt Lamar Bogarde passzából a tizenhatos előtti félkörből jobb külsővel vette be Neuer kapuját – a brazil középpályás gólja is volt olyan szép, mint a túloldalon a kolumbiai szélsőé. A szépítő találat még jobban felpaprikázta a Villát, amely az utolsó negyedórában több helyzetet alakított ki, mint előtte hetvenöt perc alatt, de egyenlítenie már nem sikerült Unai Emery csapatának, amely a meccs összképe alapján nem is érdemelte meg a döntetlent. 2–1

NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Bayern München (német)–Aston Villa (angol) 2–1 (1–0)

Hongkong, Kai Tak Sportpark. Vezette: Csun Kit Pun (hongkongi)

Gólszerző: Ki Min Dzse (36.). L. Díaz (74.), ill. Joao Gomes (83.)

Bayern München: Neuer – Boey (Della Rovere, 80.), Tah (Pavic, 76.), Kim Min Dzse (Ito H., 63.), N. Brown (Assomo, 76.) – A. Pavlovic (Palhinha 63.), Bischof – Binder, A. Ibrahimovic, M. Cardozo (L. Díaz, 63.) – Laimer (Stanisic, a szünetben). Vezetőedző: Vincent Kompany

Aston Villa: Bizot – Cash (Nedeljkovics, 79.), Lindelöf, P. Torres (Mings, 67.), Maatsen (T. Rowe, 80.) – B. Kamara (L. Bogarde, 60.), Joao Gomes – Guessand (Lynch, 67.), Buendía (Burrowes, 79.), Hemmings – Madjo (Abraham, 60.). Menedzser: Unai Emery

