Bayer Leverkusen: világrekord nyereségre pocsék idény
HASZON, RECEPTRE
„Jeremie a tökéletes példája a Bayer útjának: megszereztünk egy fiatal, rendkívül tehetséges játékost egy alacsonyabb ligából, kulcsjátékossá fejlesztettük, így vonzó célponttá tettük őt az európai topklubok számára. Ezzel az átigazolással formálhatjuk és formáljuk is a Leverkusen jövőbeli keretét. Jerry kulcsjátékosunk volt, különleges stílusával és kiváló teljesítményével a szurkolók kedvence lett. Most a Premier League-ben akar bizonyítani, mindannyian sok sikert kívánunk neki” – idéztük a BAYER LEVERKUSEN sportigazgatóját, Simon Rolfest tavaly, miután Jeremie Frimpongot 40 millió euróért eladták a Liverpoolnak. Az angol csapat 125 milliót fizetett Florian Wirtzért, mellettük Amin Adli, Odilon Kossounou, Granit Xhaka és a Bayern München által kétmillió euróért elszipkázott Jonathan Tah is távozott; összesen 231 millió eurót kerestek tavaly Leverkusenben. Idén eddig kereken 100-at, illetve álljunk meg pár szóra: Piero Hincapiéért 40 milliót fizetett opciósan az Arsenal, 6.35 millióért vették, Kerim Alajbegovic hatmillió euróba került, és úgy adták el bónuszok nélküli 32 millióért a Juventusnak, hogy a Bayer felnőttcsapatában konkrétan nem is játszott a most 18 éves szélső. Alejandro Grimaldót 22+3 millióért engedték el az Atlético Madridhoz (ingyen érkezett), Matej Kovart beszerzési áron, ötmillióért a PSV-hez, Alejo Sarcóért holmi egymilliót utalt a Sporting Gijón, de a Leverkusen visszaveheti később a csatárt.
ÖZÖNLENEK A SZTÁROK AZ AKADÉMIÁRÓL?
„Jelenleg csak két játékosunk van a keretünkben az akadémiáról” – szomorkodott két éve Rolfes, Wirtz ráadásul az 1. FC Köln neveltje, a másik „saját” játékos a cserekapus Niklas Lomb volt. „A 12 és 19 év közötti srácaink közel 80 százaléka az első hat hónapban született” – mondta akkor a frissen kinevezett utánpótlás-vezető, Jefta Bresser, Martin Jol, André Villas-Boas és Luciano Spalletti korábbi segítője, és eszünkbe jutott a nyíregyházi edző, Gál Csaba mondása: a magyar utánpótlásban az akcelerált gyerekeket szeretik, akik sokkal fejlettebbek a kortársaiknál. Bresser első lépése az volt, hogy az U11-eseknek megígérte, öt évig senkit sem küldenek el, nem stresszelik őket az idény végén, és a piramisukat sokkal-sokkal szélesebb alapokra helyezik – a német szövetség 2020-ban indított egy fejlesztési programot, amelyben falusi gyerekekhez vezénylik a legjobb edzőiket, és akiben bármekkora pici tehetség rejlik, azt minden héten fejleszteni tudják a „kompetenciaközpontokban”.
II-BŐL AZ I-BE? NINCS TÖBBÉ ILYEN
„A Leverkusen tehetséggondozási filozófiájának alappillére az intelligens nevelés – hangoztatta Gilbert Gorges a Bayer elemzői részlegétől. – Nem mondjuk meg a játékosoknak, hogy pontosan mit kell tenniük az egyes helyzetekben, hanem arra ösztönözzük őket, hogy találják meg a saját válaszaikat. Nem lehet megjósolni az összes helyzetet, amivel egy játékos a mérkőzés során találkozik, de eszközöket és tudást adhatunk neki.” Fontos, hogy nem stresszelik az edzőket sem, mert ebben a korban nem a győzelem a lényeg! Ugyanakkor sokatmondó, hogy 2014-ben megszüntették a B-csapatot, az U19-ből egyből a felnőttek közé kerülnek: vagy a klubban, kölcsönbe, mint most Francis Onyeka, Issa Traoré, Luca Erlein vagy Abdoulaye Faye.
TÖBBET ÉSSZEL!
Az intelligenciára a pályán kívül is figyelnek, lásd Kai Havertz esetét, aki kihagyott egy fontos Bajnokok Ligája-mérkőzést az iskolai vizsgái miatt. A gyerekek ma már reggel iskolába menet megkapják a telefonjukra az előző napi teljesítményük értékelését. „Amikor játékost keresünk, három nézőpontból közelítünk. Adatok, élő megfigyelés és a játékos személyiségének vizsgálata. Fiatal csapatot építünk, amelynek fejlődnie kell, tehát a megfelelő mentalitásra van szüksége ahhoz egy játékosnak, hogy fejlessze önmagát és a klubot is” – Rolfes szavait is érdemes megszívlelni talán. Az adathalászat egyik nagy fogása Moussa Diaby, akit 2019-ben mindenki meglepetésre őrült nagy összegért, 15 millió euróért vettek meg a PSG-től, 125 mérkőzésen szerzett 31 gólt, adott 37 gólpasszt, aztán 55 millió euróért eladták.
AI: JÖVÖK
Dél-Amerikában külön megfigyelőcsapatot hoztak létre, és eddig is többféle vállalatirányítási és adatelemzői szoftvert használtak, de idén már az IBM is csatlakozott a klubhoz, a Bayer a mesterséges intelligenciát is leigazolta. „Az együttműködésünk megmutatja, hogy a mesterséges intelligencia technológiái és az innovatív felhőalapú megoldások hogyan teremthetnek döntő előnyöket az adatok értelmezésében. A platform megbízható, könnyen értelmezhető információkat nyújt, amelyekkel belép a klub a profi labdarúgás adatvezérelt jövőjébe, és hatékonyabban fog működni” – zengte Hardy Groeger, az IBM egyik igazgatója. A két kulcsszó az optimalizált adatfeldolgozás és az intelligens mintafelismerés.
ADDIG IS…
Reméljük, nem sértünk meg senki Leverkusenben, de igazán jó játékos Florian Wirtz, azaz 2020 óta nem került fel a nagyokhoz, így kell is az adatokat böngészni és a mesterséges intelligenciával böngésztetni. No és a kassza mélyén kotorászni. Grimaldo utóda, Miguel Gutiérrez nem az U19-ből, hanem Nápolyból érkezett, 26+4 millióért, a portugál balszélsőért, Afonso Moreiráért 33.6+5.1 milliót kapott az Olympique Lyon (az összeg ötöde a Sporting CP-é lett, de a következő vételár tizede az OL-é lesz). Moreira 19 kanadai pontot hozott össze előző szezonjában. Kérdés volt, hogy Gutiérrez megvétele után célpont-e még az Olympique Marseille-ből Facundo Medina, aki középen és a bal oldalon is bevethető? A válasz: igen, az OM a németek húszmilliós ajánlatát visszalőtte, a 23+2-esre azonban már rábólintott. Egyes német szakértők szerint Zakaria El-Uahdi nem jön mégsem a Genktől, mert két ennyire támadó szellemű szélsőhátvéd már sok lenne az új, négyvédős rendszerben. Az új középcsatár a belga gólkirály, Nicolo Tresoldi lehet, de az ő árát 40 millióig verte fel a sok neves angol és olasz érdeklődő.
TAVALY VETETTEK, IDÉN ARATNAK? VAGY MENTIK A MENTHETŐT?
Ernest Pokuért kész 25 millió eurót fizetni a Sunderland, de hívja a West Ham United és a Nottingham Forest is, nagyjából ennyiért vissza lehet hozni Moussa Diabyt az Al-Ittihadtól – ha a támadó hajlandó lemondani a havi nettó egymillió eurós fizetéséről a leverkuseni havi félmillió eurós bruttó fizetésért. A Bild szerint a válasz: igen. A szaúdiak azonban az első, 20 milliós ajánlatot visszautasították, nem engednek a 30 millióból. A kis Alejbegovicot, a 13 évesen az U16-osok között játszó Emrét megkereste a PSG, a Real Madrid és a Barcelona is, no és az összes angol élcsapat, de a család kizárta a váltást. Ahogyan az atya elmondta: „Emre nagyon jól fejlődik a Bayer Leverkusennél. Teljes mértékben megbízunk a klubban”. A német szövetség is reagált, gyorsan behívták Emrét az U15-ös válogatottba (a testvére bosnyák válogatott). A párizsi Ibrahim Mbaye hiába célpont, nem adnak érte 50 millió eurót – vagy még nem, ugyanis a németek az AC Milantól elsőre 40 milliót kértek az Arsenallal is hírbe hozott Ibrahim Mazáért. Martin Terrier-t hívja az Olympique Marseille és a Rennes több más francia klub mellett, Eliessz Ben Szegir ügyében hevesen tárgyaltak a Rennes-nel, de a szélső megsérült, marad a jelek szerint Leverkusenben. Jarell Quansah 35 millióért érkezett tavaly a Liverpooltól, az angol csapat nem él a visszavételi opciójával, de a Tottenham Hotspur és a Newcastle United elvinné. Malik Tillman hatalmas reményekkel és 30 millióért jött, ám nem remekelt, legutóbb kritizálta a vezetőket és a szurkolókat is – a legélénkebb kérője a West Ham, de a Brentford, a Fulham és a Bournemouth is szívesen fizetne érte.
KAPÓSAK
A Corriere dello Sport úgy tudja, a még tizenéves jobbhátvédet, Montrell Culbreathet elvinné az AS Roma, belföldről a Leipzig és a VfB Stuttgart cselekedne így. Christian Kofanét ötmillióért vették, az Everton tízszer ennyit adhat érte, és Exequiel Palacios is távozna, a középpályást nem is rejtette ezt véka alá, a fizetése 7 millióról potom 5.25 millióra csökken, ugyanis nem szerepelnek most a Bajnokok Ligájában. A Ipswich Towntól 40 milliót kérnek érte (a játékos az ügynöke szerint egy nagyobb klubhoz távozna inkább), a másik érdeklődő a Lipcse. Equi Fernández sem mozdíthatatlan, a Benfica konkrétan 20+5 millió eurót kínált érte (de tavaly ennél többért vették), a házi gólkirály Patrik Schickért 25 milliót kértek a Besiktastól, a törökök részletekben fizetnének, és több összeget is feltételekhez kötnének. Robert Andrichot elvitte volna az Eintracht Frankfurt tízmillió euróért, a játékos inkább maradna, úgy érzi, új mestere megtalálja a helyét az új, 4–3–3-as rendszerben, az edzéseken maximális erőbevetéssel harcol a helyéért. Így is lehet… Nem mellesleg a két éve 18 millióért vett spanyol középpályás, Aleix García renitens viselkedésével betette maga mögött az ajtót Leverkusenben, a szakértők szerint az ő gyönyörű hosszú passzai egyébként sem passzolnak az új edző taktikai elgondolásaiba. A Real Madrid érdeklődése meglepő hír.
APROPÓ, ÚJ MESTER!
A spanyol Carles Martínez Novell a Toulouse-tól érkezett, előtte Kuvaitban és a Granollersnél dolgozott, a 42 éves szakembernek nehéz dolga lesz, 2025, azaz Xabi Alonso távozása óta Erik ten Hag és Kasper Hjulmand is megbukott.
CSODA
Anyagilag valóságos csoda (egy évvel ezelőtti adat: közel 500 főt foglalkoztat a klub) a Bayer működése, még úgy is, hogy egy hatalmas cég ernyője alatt állnak. Tavaly 134 millió eurós nyereséget hoztak össze, az eladott játékosokat is beleértve 565 millió eurós éves bevételből! Korábban 388 millió volt az éves bevétel, előtte 327, 2022-ben 274. A nagybevásárlás miatt tíz százalékkal nőtt a bérkeret, de a bevételek felét sem költik fizetésekre, ez igen jó mutató a topligákban. Azonban savanyúbb időket vetít előre, hogy a bajnokságban legutóbb csak a 6. helyen végeztek, a Német Kupában az elődöntőben kikaptak a Bayerntől, a Bajnokok Ligájában pedig a csoportkör után azonnal kiestek, ráadásul az Olympiakosz ütötte ki őket. Nem mellesleg a saját csapdájukba is estek: mindenki tudja róluk, hogy hatalmas nyereséget generálnak a fiatal játékosokkal, ezért alaposan megkérik a Bayertől a kiszemeltek árát. Hiába, ahol a Bayer 40 milliókért ad el ifistákat, ott joggal kérnek tőlük a serdülőkért tízmilliót…
Apropó, MI: megkérdeztük, világrekord-e a Bayer által összehozott 134, mások szerint csak 133 millió eurós éves nettó, tiszta, eladott jövőbeli jogokat nem tartalmazó nyereség? A válasz: igen.
A NÉMET BUNDESLIGA ÁTIGAZOLÁSAI, 2026 NYARA
FC AUGSBURG
ÉRKEZETT: Rodrigo Ribeiro (Sporting CP II, kv., 5 000 000 euró), Sima Suso (Fortuna Düsseldorf, 1 600 000 euró), Michael Gregoritsch (Bröndby, kölcsön után végleg, 700 000 euró), Calvin Brackelmann (Paderborn, ingyen), Hennes Behrens (Hoffenheim, 3 500 000 euró)
Kölcsönből vissza: Nathanaël Mbuku (Montpellier), Henri Koudossou (Nürnberg), Steve Mounié (Alanyaspor), Yusuf Kabadayi (Gaziantep), Marcel Lubik (Górnik Zabrze), Eliasz Szaad (Hannover)
TÁVOZOTT: Cédric Zesiger (Young Boys, 3 500 000), Henri Koudossou (Arminia Bielefeld, 500 000), David Colina (Zaglebie Lubin, 400 000), Maximilian Bauer (Arminia Bielefeld, kv., 350 000), Elvis Rexhbecaj (Wolfsburg, ingyen), Dimitrisz Jannulisz (PAOK, 4 200 000)
Kölcsönbe: Marcel Lubik (Wisla Kraków), Eliasz Szaad (Nashville)
Kölcsönből vissza: Iszmael Garbi (Braga), Arthur Chaves (Hoffenheim)
BAYER 04 LEVERKUSEN
ÉRKEZETT: Afonso Moreira (Lyon, 29 500 000), Kennet Eichhorn (Hertha, 9 000 000), Kerim Alajbegovic (RB Salzburg, 8 000 000), Aleksza Damjanovics (Crvena zvezda, 5 000 000), Ndjicoura Bomba (CS Bamako, 1 500 000), Luca Erlein (Hoffenheim II, 2 000 000), Miguel Gutiérrez (Napoli, 26 000 000)
Kölcsönből vissza: Alejo Sarco (Borussia Mönchengladbach), Jeanuël Belocian (Wolfsburg), Noah Mbamba (Dender), Victor Boniface (Werder Bremen), Farid Alfa-Ruprecht (Bochum), Abdoulaye Faye (Lorient), Francis Onyeka (Bochum)
TÁVOZOTT: Piero Hincapié (Arsenal, kölcsön után végleg, 40 000 000), Alejandro Grimaldo (Atlético Madrid, 22 000 000), Matej Kovar (PSV, kv., 5 000 000), Alejo Sarco (Gijón, 1 000 000), Kerim Alajbegovic (Juventus, 32 000 000)
Kölcsönbe: Issa Traoré (Trencsén), Francis Onyeka (Elversberg), Luca Erlein (Energie Cottbus), Abdoulaye Faye (Celta Vigo, 300 000)
Kölcsönből vissza: Jonas Omlin (Borussia Mönchengladbach)
FC BAYERN MÜNCHEN
ÉRKEZETT: Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt, 50 000 000 euró), Iszmael Szaibari (PSV, 50 000 000 euró), Noel Aseko (Hannover, 2 500 000)
Kölcsönből vissza: Alexander Nübel (VfB Stuttgart), Bryan Zaragoza (Roma), Sacha Boey (Galatasaray), Joao Palhinha (Tottenham), Lovro Zvonarek (Grasshoppers), Maurice Krattenmacher (Hertha), Arijon Ibrahimovic (Heidenheim), Armindo Sieb (Mainz)
TÁVOZOTT: Daniel Perec (Southampton, kölcsön után végleg, 8 000 000), Alexander Nübel (Besiktas, 6 250 000), Jonah Kusi-Asare (Fulham), kölcsön után végleg, 6 000 000), Noel Aseko (Hannover, kv., 1 000 000), Maurice Krattenmacher (Elversberg ), Leon Goretzka (szerződése lejárt), Raphaël Guerreiro (szl.), Noël Aséko (Eintracht Frankfurt, 12 000 000), Lovro Zvonarek (Estrela Amadora, 1 500 000)
Kölcsönből vissza: Bara Sapoko Ndiaye (Gambinos), Nicolas Jackson (Chelsea)
BORUSSIA DORTMUND
ÉRKEZETT: Joane Gadou (RB Salzburg, 19 500 000), Kaua Prates (Cruzeiro, 7 000 000), Justin Lerma (Independiente del Valle, 4 000 000), Samuele Inácio (Dortmund II), Konsztantinosz Karecasz (Genk, 30 000 000)
Kölcsönből vissza: Kjell Wätjen (Bochum), Diant Ramaj (Heidenheim), Cole Campbell (Hoffenheim), Julien Duranville (FC Basel)
TÁVOZOTT: Cole Campbell (Elversberg, 6 000 000), Julien Duranville (Lyon, 5 000 000), Kjell Wätjen (Midtjylland, 2 500 000), Niklas Süle (Tiefenbach , i.), Salih Özcan (Besiktas, i.), Julian Brandt (Ajax, i.), Karim Adeyemi (Barcelona, 22 000 000)
Kölcsönbe: Yan Couto (Como, 2 000 000)
BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH
ÉRKEZETT: Isac Lidberg (Darmstadt, 3 500 000), David Herold (Karlsruhe, 3 500 000), Jan Leszczynski (Legia Warszawa, 3 000 000), Hugo Bolin (Malmö, kv., 2 000 000), Uno Zento (Simizu, 500 000), Enzo Leopold (Hannover, i.), Juhim Konoplja (Sahtar, i.)
Kölcsönbe: Hasioka Daiki (Slavia Praha)
Kölcsönből vissza: Jonas Omlin (Bayer Leverkusen), Tomas Cvancara (Celtic)
TÁVOZOTT: Rocco Reitz (RB Leipzig, 20 000 000), Fukuda Sio (Karlsruhe, kv., 700 000), Jonas Omlin (FC Basel, i.), Marvin Friedrich (Union Berlin, i.), Grant-Leon Ranos (Tenerife, 300 000), Giovanni Reyna (Strasbourg, 3 000 000)
Kölcsönbe: Tiago Pereira Cardoso (La Louviere), Haris Tabakovic (Hoffenheim), Takai Kota (Tottenham), Yannik Engelhardt (Como), Alejo Sarco (Bayer Leverkusen)
EINTRACHT FRANKFURT
ÉRKEZETT: Malik Pimpong (Midtjylland U19, 3 500 000), Noel Futkeu (Greuther Fürth, 1 300 000), Otávio (Estrela Amadora, 4 500 000), Noël Aséko (Bayern München, 12 000 000), Raphael Onyedika (FC Bruges, 9 000 000)
Kölcsönből vissza: Simon Simoni (Kaiserslautern), Junior Dina Ebimbe (Brest), Niels Nkounkou (Torino), Hrvoje Smolcic (Kocaelispor), Elye Wahi (Nice)
TÁVOZOTT: Nathaniel Brown (Bayern München, 50 000 000), Rasmus Nissen Kristensen (Midtjylland, 6 000 000), Hrvoje Smolcic (Corum, 1 200 000), Mahmoud Dahoud (szl.), Aurele Amenda (Coventry City, 18 000 000), Junior Dina Ebimbe (Schalke, 750 000)
Kölcsönből vissza: Arnaud Kalimuendo (Nottingham)
SV 07 ELVERSBERG
ÉRKEZETT: Cole Campbell (Borussia Dortmund, 6 000 000), Lukasz Poreba (Hamburg, kv., 1 600 000), Maurice Krattenmacher (Bayern München), Luca Sirch (Kaiserslautern, i.)
Kölcsönbe: Francis Onyeka (Bayer Leverkusen), Noah Darvich (VfB Stuttgart)
TÁVOZOTT:
Kölcsönből vissza: Bambasé Conté (Hoffenheim), Jarzinho Malanga (VfB Stuttgart II), Immanuel Pherai (Hamburg)
SC FREIBURG
ÉRKEZETT: Mio Backhaus (Werder Bremen, 12 000 000), Goto Keiszuke (Anderlecht, 10 000 000), Jamamoto Rihito (St. Truiden, 7 000 000), Yannik Engelhardt (Como, 7 000 000)
Kölcsönből vissza: Berkay Yilmaz (Nürnberg), Junior Adamu (Celtic), Eren Dinkci (Heidenheim), Noah Weisshaupt (Hannover), Florent Muslija (Fortuna Düsseldorf)
TÁVOZOTT: Merlin Röhl (Everton, kv., 25 000 000), Robert Wagner (Dynamo Dresden, kv., 850 000), Junior Adamu (Schalke, 800 000), Noah Weisshaupt (Darmstadt, 500 000), Maximilian Philipp (szl.), Johan Manzambi (Aston Villa, 60 000 000)
HAMBURGER SV
ÉRKEZETT: Albert Grönbaek (Rennes, kv., 4 700 000), Kofi Amoako (Dynamo Dresden, 1 800 000), Martin Adeline (Troyes, 4 000 000), Bilal Nadir (Marseille, i.), Patson Daka (Leicester City, i.)
Kölcsönből vissza: Aboubaka Soumahoro (St.-Étienne), Immanuel Pherai (Elversberg), Emir Szahiti (Maccabi Tel Aviv)
TÁVOZOTT: Robert Glatzel (Wolfsburg, 1 700 000), Lukasz Poreba (Elversberg, kv., 1 600 000), Ransford Königsdörffer (Mainz, i.), William Mikelbrencis (szl.)
Kölcsönbe: Aboubaka Soumahoro (Mallorca)
Kölcsönből vissza: Philip Otele (FC Basel), Damion Downs (Southampton), Fábio Vieira (Arsenal), Luka Vuskovic (Tottenham), Giorgi Gocsoleisvili (Sahtar)
TSG 1899 HOFFENHEIM
ÉRKEZETT: Nathan De Cat (Anderlecht, 20 000 000), Mats Rots (Twente, 12 000 000), Cajetan Lenz (Bochum, 10 000 000), Patrick Wimmer (Wolfsburg, 10 000 000), Alessandro Vogt (St. Gallen, 2 700 000), Sean Dulic (1860 München, i.), Adam Daghim (RB Salzburg, 13 000 000)
Kölcsönből vissza: Bambasé Conté (Elversberg), Dennis Geiger (Aberdeen), Arthur Chaves (Augsburg), Umut Tohumcu (Holstein Kiel), Hennes Behrens (Heidenheim), Gift Orban (Hellas Verona), Erencan Yardimci (Eintracht Braunschweig), Haris Tabakovic (Borussia Mönchengladbach), Nahuel Noll (Hannover)
TÁVOZOTT: Bazoumana Touré (Newcastle United, 50 000 000), Haris Tabakovic (RB Salzburg, 5 000 000), Stanley Nsoki (Union Berlin, kv., 1 500 000), Luka Duric (Paderborn, 250 000), Szalai Attila (Pogon Pogon Szczezin, kv., i.), Grischa Prömel (VfB Stuttgart, i.), Kevin Akpoguma (Frosinone, i.), Hennes Behrens (Augsburg, 3 500 000), Muhammed Damar (Wolfsburg, 5 500 000)
Kölcsönbe: Nahuel Noll (Paderborn), Gift Orban (Amed, 1 000 000), Yannick Eduardo (Den Haag), Erencan Yardimci (Kaiserslautern, 500 000)
Kölcsönből vissza: Cole Campbell (Dortmund Deutschland)
1. FC KÖLN
ÉRKEZETT: Jahmai Simpson-Pusey (Manchester City U21, kv., 6 000 000), Jakub Kaminski (Wolfsburg, kv., 5 500 000), Luka Locsosvili (Nürnberg, 4 900 000), Tom Krauss (Mainz, kv., 3 500 000), Gideon Mensah (Auxerre, i.), Paul Okon-Engstler (Sydney FC, 1 000 000), Reigan Heskey (Manchester City U21, 2 000 000)
Kölcsönből vissza: Jusuf Gazibegovic (Sturm Graz), Julian Pauli (Dynamo Dresden)
TÁVOZOTT: Jakub Kaminski (Benfica, 17 000 000), Rasmus Carstensen (Aarhus, kv., 1 000 000), Denis Huseinbasic (Braga, i.), Eric Martel (Mainz, i.), Florian Kainz (visszavonult)
Kölcsönbe: Fynn Schenten (Roda), Jusuf Gazibegovic (Widzew Lódz)
Kölcsönből vissza: Felipe Chávez (Bayern München II), Jahmai Simpson-Pusey (Manchester City U21), Cenk Özkacar (Valencia), Kristoffer Lund (Palermo)
RB LEIPZIG
ÉRKEZETT: Rocco Reitz (Mönchengladbach, 20 000 000), Jamamoto Ota (Kasiva Reysol, 500 000), Maxime Esteve (Burnley, 25 000 000), Örjan Nyland (Sevilla, i.)
Kölcsönből vissza: Abdoul Koné (Reims), Lutsharel Geertruida (Sunderland), Eljif Elmasz (Napoli), Arthur Vermeeren (Olympique Marseille)
TÁVOZOTT: Lois Openda (Juventus, kölcsön után végleg, 42 750 000), Xaver Schlager (Nottingham, i.), Gulácsi Péter (Villarreal, 1 500 000), Yan Diomandé (Real Madrid, 125 000 000)
Kölcsönbe: Jamamoto Ota (RB Omija)
Kölcsönből vissza: Koszta Nedeljkovics (Aston Villa), Brajan Gruda (Brighton)
1. FSV MAINZ 05
ÉRKEZETT: Fabio Gruber (Nürnberg, 3 500 000), Kavaszaki Szota (Kiotó Szanga, kv., 1 000 000), Sheraldo Becker (Osasuna, kv., 500 000), Ransford Königsdörffer (Hamburg, i.), Eric Martel (1. FC Köln, i.), Alexander Schwolow (Heart)
Kölcsönből vissza: Hong Hjun Szok (Gent), Ben Bobzien (Dynamo Dresden), Marco Richter (Darmstadt)
TÁVOZOTT: Nikolas Veratschnig (RB Salzburg, 3 500 000), Tom Krauss (1. FC Köln, kv., 3 500 000), Arnaud Nordin (Rennes, kv., 2 200 000), Ben Bobzien (Dynamo Dresden, 1 000 000)
Kölcsönbe: Nelson Weiper (Sturm Graz)
Kölcsönből vissza: Armindo Sieb (Bayern München), Stefan Posch (Como)
SC PADERBORN 07
ÉRKEZETT: Oliver Batista Meier (Preussen Münster, 400 000), Luka Duric (Hoffenheim, 250 000), Jano ter Horst (Preussen Münster, 200 000)
Kölcsönbe: Nahuel Noll (Hoffenheim)
TÁVOZOTT: Calvin Brackelmann (Augsburg, i.), Filip Bilbija (Derby County, i.)
Kölcsönbe: Marco Wörner (Jahn Regensburg)
Kölcsönből vissza: Dennis Seimen (VfB Stuttgart)
FC SCHALKE 04
ÉRKEZETT: Tanaka Szatosi (Fortuna Düsseldorf, 1 000 000), Junior Adamu (Freiburg, 800 000), Mika Wallentowitz (Schalke U19), Kevin Müller (Heideheim, kv., 50 000), Maximilian Wöber (Leeds United, i.), Junior Dina Ebimbe (Eintracht Frankfurt, 750 000)
Kölcsönbe: Robin Gosens (Fiorentina)
TÁVOZOTT: Edin Dzeko (szl.)
Kölcsönbe: Mika Wallentowitz (Greuther Fürth)
Kölcsönből vissza: Moussa Ndiaye (Anderlecht)
VFB STUTTGART
ÉRKEZETT: Bilal El-Hannussz (Leicester City, kv., 15 000 000), Tim van der Leij (Waalwijk, 1 200 000), Grischa Prömel (Hoffenheim, i.), Laurin Ulrich (VfB Stuttgart II), Leo Sauer (Feyenoord, 12 500 000)
Kölcsönből vissza: Dennis Seimen (Paderborn), Jovan Milosevic (Werder Bremen), Leonidasz Stergiu (Heidenheim)
TÁVOZOTT: Pascal Stenzel (szl.)
Kölcsönbe: Florian Hellstern (Greuther Fürth), Noah Darvich (Elversberg)
Kölcsönből vissza: Alexander Nübel (Bayern München)
1. FC UNION BERLIN
ÉRKEZETT: Stanley Nsoki (Hoffenheim, kv., 1 500 000), Zeno Van Den Bosch (Antwerpen, i.), Marvin Friedrich (Borussia Mönchengladbach, i.), Linus Güther (Union Berlin U19)
Kölcsönbe: Emmanuel Latte Lath (Atlanta United)
Kölcsönből vissza: Marin Ljubicic (Fortuna Düsseldorf), László Bénes (Kayserispor), Chris Bedia (Young Boys)
TÁVOZOTT: László Bénes (Gent, 1 100 000), Alex Král (Köbenhavn, i.), Diogo Leite (szl.), Danilho Doekhi (Lazio, i.), Chris Bedia (Al-Naszr Dubaj)
SV WERDER BREMEN
ÉRKEZETT: Oskar Wójcik (Cracovia, 3 000 000), Karl Hein (Arsenal, kv., 3 000 000), Alexander Schlager (RB Salzburg, i.), Cedric Itten (Düsseldorf Deutschland, i.), Chuki (Valladolid, i.), Kenny Quetant (Le Havre, i.), Dariusz Stalmach (Magdeburg)
Kölcsönből vissza: Skelly Alvero (Amiens), Dawid Kownacki (Hertha)
TÁVOZOTT: Mio Backhaus (Freiburg, 12 000 000), Leonardo Bittencourt (Energie Cottbus i.)
Kölcsönből vissza: Jovan Milosevics (VfB Stuttgart), Maximilian Wöber (Leeds United), Cameron Puertas (Al-Kvadszia), Victor Boniface (Bayer Leverkusen), Isaac Schmidt (Leeds United), Szugavara Jukinari (Southampton)
AZ ÉLVONALBÓL KIESETT CSAPATOK
VFL WOLFSBURG
ÉRKEZETT: Fabian Reese (Hertha, 8 000 000), Fraser Hornby (Darmstadt, 4 000 000), Hauke Wahl (St. Pauli, 1 800 000), Robert Glatzel (Hamburg, 1 700 000), Alessio Besio (Freiburg II, 700 000), Elvis Rexhbecaj (Augsburg, i.), Muhammed Damar (Hoffenheim, 5 500 000), Timon Wellenreuther (Feyenoord, 1 000 000)
Kölcsönből vissza: Nicolas Cozza (Nantes), Aster Vranckx (Sassuolo), Andreas Skov Olsen (Rangers), Mathys Angély (Anderlecht)
TÁVOZOTT: Patrick Wimmer (Hoffenheim, 10 000 000), Jakub Kaminski (1. FC Köln, kv., 5 500 000), Bartol Franjic (Venezia, kv., 1 125 000), Jonas Wind (Braga, i.), Kevin Paredes (Utrecht, i.), Nicolas Cozza (szl.), Lovro Majer (AEK Athén, 6 000 000)
Kölcsönbe: Andreas Skov Olsen (Basaksehir)
Kölcsönből vissza: Jesper Lindström (Napoli), Jenson Seelt (Sunderland), Adam Daghim (RB Salzburg), Jeanuël Belocian (Bayer Leverkusen)
1. FC HEIDENHEIM 1846
ÉRKEZETT: Paul Hennrich (Hoffenheim II, 1 500 000), Marcel Costly (Ingolstadt, 1 000 000)
TÁVOZOTT: Thomas Keller (Dynamo Dresden, kv., 1 000 000), Kevin Müller (Schalke, kv., 50 000), Omar Traoré (Udinese, i.), Niklas Dorsch (Toronto, 3 650 000)
Kölcsönből vissza: Hennes Behrens (Hoffenheim), Leonidasz Sztergiu (VfB Stuttgart), Eren Dinkci (Freiburg), Arijon Ibrahimovic (Bayern München), Diant Ramaj ( Borussia Dortmund)
FC ST. PAULI
ÉRKEZETT: Branimir Hrgota (Greuther Fürth, i.)
TÁVOZOTT: Hauke Wahl (Wolfsburg, 1 800 000), Danel Sinani (Sampdoria, i.), Nikola Vasilj (Al-Dirijah, i.), Manolisz Szaliakasz (Olympiakosz, 1 300 000)
Kölcsönből vissza: James Sands (New York City), Andréas Hountondji (Burnley)
Lezárva pénteken, vastaggal az elmúlt hét igazolásai.