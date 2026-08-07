Bayer Leverkusen: világrekord nyereségre pocsék idény

AI: JÖVÖK

Dél-Amerikában külön megfigyelőcsapatot hoztak létre, és eddig is többféle vállalatirányítási és adatelemzői szoftvert használtak, de idén már az IBM is csatlakozott a klubhoz, a Bayer a mesterséges intelligenciát is leigazolta. „Az együttműködésünk megmutatja, hogy a mesterséges intelligencia technológiái és az innovatív felhőalapú megoldások hogyan teremthetnek döntő előnyöket az adatok értelmezésében. A platform megbízható, könnyen értelmezhető információkat nyújt, amelyekkel belép a klub a profi labdarúgás adatvezérelt jövőjébe, és hatékonyabban fog működni” – zengte Hardy Groeger, az IBM egyik igazgatója. A két kulcsszó az optimalizált adatfeldolgozás és az intelligens mintafelismerés.

ADDIG IS…

Reméljük, nem sértünk meg senki Leverkusenben, de igazán jó játékos Florian Wirtz, azaz 2020 óta nem került fel a nagyokhoz, így kell is az adatokat böngészni és a mesterséges intelligenciával böngésztetni. No és a kassza mélyén kotorászni. Grimaldo utóda, Miguel Gutiérrez nem az U19-ből, hanem Nápolyból érkezett, 26+4 millióért, a portugál balszélsőért, Afonso Moreiráért 33.6+5.1 milliót kapott az Olympique Lyon (az összeg ötöde a Sporting CP-é lett, de a következő vételár tizede az OL-é lesz). Moreira 19 kanadai pontot hozott össze előző szezonjában. Kérdés volt, hogy Gutiérrez megvétele után célpont-e még az Olympique Marseille-ből Facundo Medina, aki középen és a bal oldalon is bevethető? A válasz: igen, az OM a németek húszmilliós ajánlatát visszalőtte, a 23+2-esre azonban már rábólintott. Egyes német szakértők szerint Zakaria El-Uahdi nem jön mégsem a Genktől, mert két ennyire támadó szellemű szélsőhátvéd már sok lenne az új, négyvédős rendszerben. Az új középcsatár a belga gólkirály, Nicolo Tresoldi lehet, de az ő árát 40 millióig verte fel a sok neves angol és olasz érdeklődő.

Miguel Gutierrez meeting his new fans! pic.twitter.com/DlFJwTPhpw — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) August 5, 2026

TAVALY VETETTEK, IDÉN ARATNAK? VAGY MENTIK A MENTHETŐT?

Ernest Pokuért kész 25 millió eurót fizetni a Sunderland, de hívja a West Ham United és a Nottingham Forest is, nagyjából ennyiért vissza lehet hozni Moussa Diabyt az Al-Ittihadtól – ha a támadó hajlandó lemondani a havi nettó egymillió eurós fizetéséről a leverkuseni havi félmillió eurós bruttó fizetésért. A Bild szerint a válasz: igen. A szaúdiak azonban az első, 20 milliós ajánlatot visszautasították, nem engednek a 30 millióból. A kis Alejbegovicot, a 13 évesen az U16-osok között játszó Emrét megkereste a PSG, a Real Madrid és a Barcelona is, no és az összes angol élcsapat, de a család kizárta a váltást. Ahogyan az atya elmondta: „Emre nagyon jól fejlődik a Bayer Leverkusennél. Teljes mértékben megbízunk a klubban”. A német szövetség is reagált, gyorsan behívták Emrét az U15-ös válogatottba (a testvére bosnyák válogatott). A párizsi Ibrahim Mbaye hiába célpont, nem adnak érte 50 millió eurót – vagy még nem, ugyanis a németek az AC Milantól elsőre 40 milliót kértek az Arsenallal is hírbe hozott Ibrahim Mazáért. Martin Terrier-t hívja az Olympique Marseille és a Rennes több más francia klub mellett, Eliessz Ben Szegir ügyében hevesen tárgyaltak a Rennes-nel, de a szélső megsérült, marad a jelek szerint Leverkusenben. Jarell Quansah 35 millióért érkezett tavaly a Liverpooltól, az angol csapat nem él a visszavételi opciójával, de a Tottenham Hotspur és a Newcastle United elvinné. Malik Tillman hatalmas reményekkel és 30 millióért jött, ám nem remekelt, legutóbb kritizálta a vezetőket és a szurkolókat is – a legélénkebb kérője a West Ham, de a Brentford, a Fulham és a Bournemouth is szívesen fizetne érte.