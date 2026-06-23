Foci vb 2026: Jordánia–Algéria 1–1

LABDARÚGÓ-VILÁGBAJNOKSÁG

CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ

J-CSOPORT

JORDÁNIA–ALGÉRIA 1–1 (1–0) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Santa Clara, San Francisco Bay Area Stadion. Vezeti: Slavko Vincic (szlovén)

JORDÁNIA: Abu Laila – Naszib, al-Arab, Abu Dahab – Haddad, al-Rasdan, al-Rababdeh, Abu Taha – al-Mardi, Olvan – Tamari. Szövetségi kapitány: Dzsamal Szellami

A kispadon: A. al-Fahuri, Bani Attiah (kapusok), Abualnadi, Abu Gus, Abu Hasis, al-Daud, O. al-Fahuri, al-Roszan, Ajed, Azaizeh, Badavi, Dzsamusz, Obaid, Szaadeh, Sararh

ALGÉRIA: Zidane – Belgali, Mandi, Benszebaini, Ait-Nuri – Budaui (Benbuali, a szünetben), Zerruki (Bentaleb, a szünetben), Maza – Mahrez, Guiri, Saibi. Szövetségi kapitány: Vladimir Petkovic (svájci)

A kispadon: Benbot, Masztil (kapusok), Abada, Auar, Belaid, Benbuali, Bentaleb, Bulbina, Csergui, Gedzsemisz, Hadzsam, Hadzs Mussza, Titraui, Tugai

Gólszerző: al-Rasdan (36.), ill. Benbuali (69.)

ÉLŐ KÖZVETÍTÉS ITT!

AZ ALGÉRIAI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 16 Usszama Benbot (USM Alger), 1 Melvin Masztil (Stade ​Nyonnaise – Svájc), 23 Luca ⁠Zidane (Granada – Spanyolország); Abdellatif Ramdan (MC Alger) – tartalék

Védők: 3 Asref Abada (USM Alger), 15 Rajan Ait-Nuri (Manchester City – Anglia), 5 Zineddin Belaid (JS Kabylie), 17 Rafik Belgali (Hellas Verona – Olaszország), 21 Rami Benszebaini (Borussia Dortmund – Németország), 26 Szamir Sergi (Paris FC – Franciaország), 13 Zsauen Hadzsam (Young Boys – Svájc), 2 Aissza Mandi (Lille – Franciaország), 4 Mohamed Amin Tugai (Espérance – Tunézia)

Középpályások: 8 Husszem Auar (Al-Ittihad – Szaúd-Arábia), 19 Nabil Bentaleb (Lille – Franciaország), 14 Hisam ⁠Budaui (Nice – Franciaország), ​10 Faresz Saibi (Eintracht Frankfurt – Németország), 22 Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen – Németország), 24 Jaszin Titraui (Charleroi – Belgium), 6 Ramiz Zerruki (​Twente – Hollandia)

Támadók: 18 Mohamed Amin Amura (Wolfsburg – Németország), 12 Nadir Benbuali (ETO FC), 20 Adil Bulbina (Al-Duhail – Katar), 25 Faresz Gedzsemisz (Frosinone – Olaszország), 9 Amin Guiri (Olympique Marseille – Franciaország), 7 Rijad Mahrez (Al-Ahli – Szaúd-Arábia), 11 Anisz Hadzs ​Mussza (Feyenoord – Hollandia)

Szövetségi kapitány: Vladimir Petkovic (svájci)

A JORDÁN VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 1 Jazid Abu Laila (Al-Husszein), 22 Abdullah al-Fahuri (Al-Vehdat), 12 Nur Bani Attiah (Al-Fajszali)

Védők: 4 Huszam Abu Dahab (Al-Fajszali), 16 Mohammad Abu al-Nadi (Selangor FC – Malajzia), 5 Jazan al-Arab (FC Szöul – Dél-Korea), 26 Anasz Badavi (Al-Fajszali), 23 Ihszan Haddad (Al-Husszein), 3 Abdallah Naszib (Al-Zavra – Irak), 17 Szalim Obaid (Al-Husszein), 19 Szaid al-Roszan (Al-Husszein), 18 Mohammad Abu Gus (Al-Husszein)

Középpályások: 20 Mohannad Abu Taha (Al-Kuva Dzsavija – Irak), 2 Mohammad Abu Hasis (Al-Karma – Irak), 8 Nur al-Ravabdeh (Selangor FC – Malajzia), 21 Nizar al-Rasdan (Qatar SC – Katar), 15 Ibrahim Szadeh (Al-Karma – Irak), 14 Radzsai Ajed (Al-Husszein), 6 Amer Dzsamusz (Al-Zavra – Irak), 25 Mohammad al-Davud (Al-Vehdat)

Támadók: 10 Musza al-Tamari (Rennes – Franciaország), 13 Mahmud al-Mardi (Al-Husszein), 11 Odeh al-Fahuri (Pyramids – Egyiptom), 7 Mohammad Abu Zrajk (Radzsa Casablanca – Marokkó), 24 Ali Azaizeh (Al-Sabab – Szaúd-Arábia), 9 Ali Olvan (Al-Szajlija – Katar)

Szövetségi kapitánya: Dzsamal Szellami