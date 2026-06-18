Elaludtak a csehek, Dél-Afrika büntetett Atlantában

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR

A-CSOPORT, 2. FORDULÓ

CSEHORSZÁG–DÉL-AFRIKA 1–1 (1–0)

Atlanta, Mercedes-Benz Stadion, 67 442 néző. Vezette: Penso (amerikai)

CSEHORSZÁG: Kovár – Holes, Hranác, Krejcí – Coufal, Sadílek (Soucek, 67.), Cerv (Zima, 78.), Sojka (Zeleny, 55.) – Hlozek (Provod, 67.), Darida (Sulc, 55.) – Schick. Szövetségi kapitány: Miroslav Koubek

DÉL-AFRIKA: R. Williams – Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba – Mbatha, Mokoena – Appollis, J. Adams (Mofokeng, a szünetben), Maseko (Sebelebele, 84.) – Rayners (Makgopa, 66.). Szövetségi kapitány: Hugo Broos

Gólszerző: Sadílek (6.), ill. Mokoena (83. – 11-esből)

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A csoportkör első fordulójában a csehek a dél-koreaiaktól, a dél-afrikaiak a társrendező mexikóiaktól szenvedtek vereséget, így a második kör nyitó mérkőzésén mindkét gárdának nagyon fontos lett volna, hogy legalább egy, de inkább három pontot szerezzen. A világbajnokságok történetében másodszor fordult elő, hogy egy mérkőzésen női játékvezető tevékenykedett: az amerikai Tori Penso munkáját ugyancsak két hölgy, Brooke Mayo és Kathryn Nesbitt segítette az oldalvonalnál.

A bírói hármas ténykedésére nem is lehetett panasz, sőt, legfeljebb csekély túlzás volt abban, hogy az első 45 percben ők nyújtották a legjobb teljesítményt a pályán – merthogy szó mi szó, sem a cseh, sem pedig a dél-afrikai válogatott nem kápráztatta el a fedett atlantai stadionban szurkoló közönséget.

Pedig lendületesen indult az összecsapás, a csehek rögtön a 1. percben veszélyeztettek, majd miután továbbra is szorongatták ellenfelüket, a 6. percben a vezetést is megszerezték Michal Sadílek 11 méteres lövésével. Ezután viszont igencsak leült a mérkőzés, a csehek inkább átadták a területet ellenfelüknek, s a félidő további részében már inkább Dél-Afrika játszott veszélyesebben, komolyabb lehetőséget azonban nem tudott kialakítani Matej Kovár kapuja előtt.

Michal Sadílek góljával a csehek korán vezetést szereztek a mérkőzésen (Fotó: Getty Images)

A második félidő ugyanúgy indult, mint az első: a csehek támadólag léptek fel, és a 47. percben növelhették volna előnyüket, Lukás Cerv középre tartó lövését azonban a léc alól kitornászta Ronwen Williams. Aztán viszont megint ugyanaz történt, mint az első negyvenöt percben, a pár percnyi bátor játék után a csehek visszavettek, és nem erőltették a második gólt, helyette az eredmény őrzésére törekedtek – és ezen az sem változtatott sokat, hogy a 67. percben a keret egyik legjobb játékosát, Tomás Souceket is pályára küldte a veterán cseh szövetségi kapitány, Miroslav Koubek.

A 74. percig kellett várni, hogy újra történjen valami az egyre unalmasabb mederben csordogáló mérkőzésen: ekkor Dél-Afrika egy percen belül kétszer is eljutott a cseh kapuig, a lövés azonban egyik esetben sem jött össze neki. Nem úgy a 81. percben, amikor teljesen váratlanul tizenegyest kapott az afrikai gárda: Thapelo Maseko lövésébe a tizenhatoson belül kézzel ért bele Pavel Sulc, Penso pedig azonnal megítélte a büntetőt, amelyet Teboho Mokoena higgadtan értékesített.

Tori Penso remekül vezette a mérkőzést (Fotó: Getty Images)

Csehország saját magát altatta el a gól előtti percekben, utána meg már képtelen volt váltani, és a hajrában már annak is örülhetett, hogy nem kapott újabb gólt. Merthogy Dél-Afrika felbátorodott az egyenlítés után, és erőteljes rohamokat indított a győzelem érdekében – nem is járt ettől messze, ám végül is maradt a játék összképének megfelelő 1–1-es döntetlen.

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