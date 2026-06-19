Foci vb: Egyesült Államok–Ausztrália 1–0
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ
EGYESÜLT ÁLLAMOK–AUSZTRÁLIA 1–0
Seattle, Seattle Stadion. Vezeti: Felix Zwayer (német)
Gólszerző: Burgess (11. – öngól)
EGYESÜLT ÁLLAMOK: Freese – Freeman, Richards, Ream, A. Robinson – Tillman, Adams – Dest, Pepi, Mc Kennie – Balogun. Szövetségi kapitány: Mauricio Pochettino (argentin)
A kispadon: Brady, Turner (kapusok), Arfsten, McKenzie, M. Robinson, Scally, Trusty, Aaronson, Berhalter, Roldan, Zendejas, G. Reyna, Weah, H. Wright
AUSZTRÁLIA: Beach – Italiano, Circati, Souttar, Burgess, Bos – Leckie, O'Neill, Okon-Engstler, Velupillay – Touré. Szövetségi kapitány: Tony Popovic
A kispadon: Izzo, Ryan (kapusok), Behich, Degenek, Geria, Herrington, Trewin, Devlin, Irvine, Metcalfe, Hrustic, Irakunda, Mabil, Volpato, Yengi
AZ AMERIKAI VÁLOGATOTT VB-KERETE
Kapusok: 25 Chris Brady (Chicago Fire), 24 Matt Freese (New York City), 1 Matt Turner (New England Revolution)
Védők: 18 Max Arfsten (Columbus Crew), 2 Sergino Dest (PSV – Hollandia), 16 Alex Freeman (Villarreal – Spanyolország), 22 Mark McKenzie (Toulouse – Franciaország), 13 Tim Ream (Charlotte), 3 Chris Richards (Crystal Palace – Anglia), 5 Antonee Robinson (Fulham – Anglia), 12 Miles Robinson (Cincinnati), 23 Joe Scally (Borussia Mönchengladbach – Németország), 6 Auston Trusty (Celtic FC – Skócia)
Középpályások: 11 Brenden Aaronson (Leeds United – Anglia), 4 Tyler Adams (AFC Bournemouth – Anglia), 14 Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps), 8 Weston McKennie (Juventus – Olaszország), 15 Cristian Roldan (Seattle Sounders), 17 Malik Tillman (Bayer Leverkusen – Németország), 26 Alejandro Zendejas (América – Mexikó)
Támadók: 20 Folarin Balogun (AS Monaco – Franciaország), 9 Ricardo Pepi (PSV – Hollandia), 10 Christian Pulisic (AC Milan – Olaszország), 7 Gio Reyna (Borussia Mönchengladbach – Németország), 21 Tim Weah (Olympique Marseille – Franciaország), 19 Haji Wright (Coventry City – Anglia)
Szövetségi kapitány: Mauricio Pochettino (argentin)
AZ AUSZTRÁL VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 18 Patrick Beach (Melbourne City), 12 Paul Izzo (Randers – Dánia), 1 Mathew Ryan (Levante – Spanyolország)
Védők: 16 Aziz Behich (Melbourne City), 5 Jordan Bos (Feyenoord – Hollandia), 21 Cameron Burgess (Swansea City – Wales), 3 Alessandro Circati (Parma – Olaszország), 2 Milos Degenek (APOEL – Ciprus), 6 Jason Geria (Albirex Niigata – Japán), 25 Lucas Herrington (Colorado Rapids – Egyesült Államok), 4 Jacob Italiano (Grazer AK – Ausztria), 19 Harry Souttar (Leicester City – Anglia), 15 Kai Trewin (New York City FC – Egyesült Államok)
Középpályások: 14 Cameron Devlin (Hearts – Skócia), 22 Jackson Irvine (St. Pauli – Németország), 7 Mathew Leckie (Melbourne City), 8 Connor Metcalfe (St. Pauli – Németország), 13 Aiden O’Neill (New York City FC – Egyesült Államok), 24 Paul Okon-Engstler (Sydney FC)
Támadók: 10 Ajdin Hrustic (Heracles Almelo – Hollandia), 17 Nestory Irankunda (Watford – Anglia), 11 Awer Mabil (Castellón – Spanyolország), 9 Mohamed Touré (Norwich City – Anglia), 23 Nishan Velupillay (Melbourne Victory), 20 Cristian Volpato (Sassuolo – Olaszország), 26 Tete Yengi (Macsida Zelvia – Japán)
Szövetségi kapitány: Tony Popovic