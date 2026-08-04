Újabb vb-résztvevő nemzet vált szövetségi kapitányt – hivatalos

Az Algériai Labdarúgó-szövetség (FAF) közlése szerint a felek hivatalosan is lezárták együttműködésüket, amely csaknem két és fél éven át tartott. A csapat az idei világbajnokságon a legjobb 32 között búcsúzott, Svájc ejtette ki.

A szövetség köszönetet mondott Vladimir Petkovicnak és munkatársainak az elmúlt időszakban végzett munkájukért, kiemelve professzionalizmusukat, elkötelezettségüket és odaadásukat.

A FAF egyúttal sok sikert kívánt a szakembernek és stábjának pályafutásuk folytatásához.