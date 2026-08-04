Nemzeti Sportrádió

Újabb vb-résztvevő nemzet vált szövetségi kapitányt – hivatalos

ROCK PÉTERROCK PÉTER
2026.08.04. 07:30
null
Vladimir Petkovic 29 hónapig töltötte be a szövetségi kapitányi pozíciót Algériában (Fotó: Getty Images)
Címkék
távozás foci vb 2026 algériai labdarúgó-válogatott Vladimir Petkovic szövetségi kapitány
Véget ért Vladimir Petkovic munkája az algériai labdarúgó-válogatott élén: az algériai szövetség keddi közleményében jelentette be, hogy közös megegyezéssel szerződést bontott a szövetségi kapitánnyal és teljes szakmai stábjával.

Az Algériai Labdarúgó-szövetség (FAF) közlése szerint a felek hivatalosan is lezárták együttműködésüket, amely csaknem két és fél éven át tartott. A csapat az idei világbajnokságon a legjobb 32 között búcsúzott, Svájc ejtette ki.

A szövetség köszönetet mondott Vladimir Petkovicnak és munkatársainak az elmúlt időszakban végzett munkájukért, kiemelve professzionalizmusukat, elkötelezettségüket és odaadásukat.

A FAF egyúttal sok sikert kívánt a szakembernek és stábjának pályafutásuk folytatásához.

 

Foci vb 2026
2026.07.03. 08:17

Mahrez a vb-kiesés után: Ez volt az utolsó meccsem nemzeti színekben

A találkozó legjobbjának megválasztott Breel Embolo: „A hatékonyság az, ami miatt a második félidőben nyugodtan játszhattunk a saját játékunkat.”

 

távozás foci vb 2026 algériai labdarúgó-válogatott Vladimir Petkovic szövetségi kapitány
Legfrissebb hírek

„Hatvan év óta az első angol vagyok, aki vb-aranyat fog” – Cucurella odaadta az érmét a postásnak

Foci vb 2026
2026.08.02. 13:31

A 48 csapatos vb igazságtalansága: Európának 20-21 hely járna!

Foci vb 2026
2026.08.02. 09:20

A mentális gondokkal küzdő valenciai „Cápa”, aki eldöntötte a vb-finálét – a Ferran Torres-portré

Foci vb 2026
2026.08.01. 10:24

Ellopták a játékomat – Malonyai Péter publicisztikája

Foci vb 2026
2026.07.29. 23:06

A FIFA fegyelmi eljárást indított az argentin szövetség ellen

Foci vb 2026
2026.07.29. 21:45

Nálunk Xavi adja a labdát Lamine Yamalnak

Foci vb 2026
2026.07.28. 07:04

Üdvözlégy, Amerika? – N. Pál József publicisztikája

Minden más foci
2026.07.27. 23:06

Vb 2026: rekordot döntött a szurkolói zónák látogatottsága

Foci vb 2026
2026.07.27. 21:25