Kosár: megvan az első győzelem az U16-os fiúknak a B-divíziós Eb-n

Az észtek elleni nyitó vereség után a Moosz Milán vezette magyar válogatott pénteken végig vezetve, 75–63-ra nyert az osztrákok ellen a második csoportmeccsen az U16-os fiú kosárlabdázók szkopjei B-divíziós Eb-jén.

Folytatás szombat délelőtt a britek ellen.

U16-os fiú B-divíziós Európa-bajnokság, Szkopje (Észak-Macedónia)

D-csoport, második forduló

Magyarország–Ausztria (27–11, 15–12, 14–12, 19–28)

Magyarország: Makk 10, Radnóti 5/3, Kiss-Mester 9, Bajor 9/6, Pécsi 10. Csere: Szöllősi 11/3, Szabó-Haklits 9/9, Halász -, Csécsei 8/6, Banks 3/3, Lo Cheikh 1, Wágner -.

Ausztria: Akanati-Palt 9, Iancu 17/3, Wheeler 9/3, Kunert 8, Bijor 2. Csere: Merdler -, Fussi 2, Rajic -, Seher -, Bannert -, Neunkirchner 4, Asuzu 12.



A magyar csapat további programja az Eb csoportkörében:

Augusztus 8., szombat 11:00

Magyarország–Nagy-Britannia

Augusztus 11., kedd 21:00

Magyarország–Dánia



A csoportkörből az első két helyezett jut tovább a felsőházba, vagyis a legjobb nyolc közé, és küzdhet meg a feljutást érő első három helyért.



Az U16-os fiúválogatott kerete:

Szöllősi Máté, Szabó-Haklits Márk, Makk Milán, Bajor Zétény, Kiss-Mester Ádám, Halász Olivér Robin, Radnóti Soma, Csécsei Nándor Béla, Pécsi Bence, George Banks Christopher, Lo Cheikh Adam, Wágner Krisztián Patrik

(Kiemelt kép forrása: FIBA)