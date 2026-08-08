Argentína szabad kezet ad, Lionel Messi maga dönti el, hogy mikor vonul vissza

Claudio Tapia egy tévéinterjúban közölte, hogy nem fogják befolyásolni döntésében a 39 éves sztárt.

„Egyelőre hagyjuk őt pihenni. Amikor négy évvel ezelőtt világbajnokok lettünk, nem tudtuk, hogy fog-e játszani 2026-ban. Most pedig ha nem is a legjobb, de egy nagyszerű formában lévő Leót láttunk az amerikai vb-n. Hadd élvezze a futballt, ameddig akarja, aztán majd meghozza a legjobb döntést, mi biztosan nem fogjuk elküldeni a csapattól” – idézi az elnököt a TyC Sports.

Az Inter Miami csatára egyelőre nem nyilatkozott arról, hogy pályára lép-e még a válogatottban, illetve hogy meddig folytatja még karrierjét az MLS-ben. Annyi bizonyos, hogy tíz nappal a spanyolokkal szemben 1–0-ra elvesztett vb-döntő után edzésbe állt floridai klubjánál.

A 207-szeres válogatott Messi nyolc góllal és négy gólpasszal zárta idén a tornát – amelyen rekordot jelentő hatodik alkalommal vett részt –, és megdöntötte Miroslav Klose vb-gólcsúcsát.