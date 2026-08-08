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Argentína szabad kezet ad, Lionel Messi maga dönti el, hogy mikor vonul vissza

2026.08.08. 09:57
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Lionel Messi egyelőre nem nyilatkozott arról, pályára lép-e még a válogatottban (Fotó: Getty Images)
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Lionel Messi argentin labdarúgó-válogatott Argentin Labdarúgó-szövetség
Az Argentin Labdarúgó-szövetség elnöke szerint az idén a válogatottat világbajnoki ezüstéremre vezető Lionel Messi maga dönti el, hogy mikor köszön el a nemzeti csapattól.

 

Claudio Tapia egy tévéinterjúban közölte, hogy nem fogják befolyásolni döntésében a 39 éves sztárt.

„Egyelőre hagyjuk őt pihenni. Amikor négy évvel ezelőtt világbajnokok lettünk, nem tudtuk, hogy fog-e játszani 2026-ban. Most pedig ha nem is a legjobb, de egy nagyszerű formában lévő Leót láttunk az amerikai vb-n. Hadd élvezze a futballt, ameddig akarja, aztán majd meghozza a legjobb döntést, mi biztosan nem fogjuk elküldeni a csapattól”idézi az elnököt a TyC Sports.

Az Inter Miami csatára egyelőre nem nyilatkozott arról, hogy pályára lép-e még a válogatottban, illetve hogy meddig folytatja még karrierjét az MLS-ben. Annyi bizonyos, hogy tíz nappal a spanyolokkal szemben 1–0-ra elvesztett vb-döntő után edzésbe állt floridai klubjánál.

A 207-szeres válogatott Messi nyolc góllal és négy gólpasszal zárta idén a tornát – amelyen rekordot jelentő hatodik alkalommal vett részt –, és megdöntötte Miroslav Klose vb-gólcsúcsát.

 

Lionel Messi argentin labdarúgó-válogatott Argentin Labdarúgó-szövetség
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