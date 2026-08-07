Az MTK újra kétgólos hátrányból egyenlített, de a Puskás Akadémiáé lett a három pont

LABDARÚGÓ NB I
3. FORDULÓ
MTK BUDAPEST–PUSKÁS AKADÉMIA FC 2–3 (0–2)
Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion, 1729 néző. Vezeti: Derdák Marcell (Ország Péter, Nagy Viktor)
MTK: Demjén – Varju, Beriasvili (Belényesi, 22.), Radic (Armalas, 86.), Kovács P. – Kata, Zeljkovic – Jurek, László K. (Bognár I., a szünetben), Kerezsi – Klausz (Komáromi, 68.). Vezetőedző: Pinezits Máté
PUSKÁS AKADÉMIA: Lehoczki – Orján, Golla, Harutjunjan, Szolnoki – Dárdai P. (Soisalo, 52.), Duarte (Nissilä, 86.), Okeke, Kern (Varga Zs., 63.) – Lukács D., Németh A. (Colley, 63.). Vezetőedző: Babó Levente
Gólszerző: Jurek (52.), Kerezsi (78.), ill. Kern (18.), Harutjunjan (24.), Colley (90+8.)
Sárga lap: Radic (45+2.), László K. (45.+3.), ill. Németh A. (45+2.), Kern (50.), Orján (56.), Okeke (68.)
NEM VOLT ROSSZ KEZDÉS: az MTK Budapest kontrollálta a játékot, járatta a labdát, időnként lendületbe jött, és az első tíz percben Jurek Gábor, majd Kerezsi Zalán is megdolgoztatta Lehoczki Bendegúzt, a felcsútiak 19 éves kapusa azonban mindkétszer magabiztosan védett. A Puskás Akadémia eközben kevés életjelet mutatott, elsősorban a védekezésre összpontosított, és a labdakihozatalokba is bele-belehibázott, első szépen felépített támadását mégis gólra váltotta – érdekesség, hogy Kern Martin a második NB I-es gólját is az MTK ellen szerezte. A kapott gól duplán fájhatott a hazaiaknak, hiszen nemcsak hátrányba kerültek, hanem az akció során egyik legjobbjukat is elveszítették: a menteni igyekvő Ilia Beriasvili megsérült, alighanem a jobb bokája fordult alá, így a grúz belső védőt le kellett cserélni.
A PAFC nemcsak az első ígéretes akciójából, hanem az első szögletéből is betalált. Demjén Patrik hiába reklamálta, hogy rossz kijövetelét követően nem lett övé a labda, annak megjátszásában Derdák Marcell játékvezető szerint senki sem akadályozta, s hibáját kihasználva Georgi Harutjunjan fejelt az üresen tátongó kapuba.
A vendégek ezután visszaálltak, Babó Levente vezetőedző pedig gyakorta vetette oda játékosainak a „nyugalom” intelmet. Valóban, kétgólos előnyben a felcsútiaknak semmi okuk nem volt kapkodni, ám az MTK játékán sem érződött az eszeveszett sietség – annál inkább a technikai pontatlanság. A házigazda több ígéretes támadást is vezetett, ezek azonban rendre rossz beadásokon vagy labdavezetési hibákon haltak el.
A kék-fehéreknek jót tett a szünet, a második félidőre tempót váltottak. Első ziccerüket Kern Martin sárga lapot érő szabálytalansága akasztotta meg a tizenhatos előterében, a másodikból azonban már összejött a gól, amelyet a csapat két legjobb formában lévő fiatalja hozott össze: Kerezsi Zalán elfutott a bal oldalon, középre adott, Jurek Gábor pedig mindenkinél robbanékonyabban érkezett és a kapuba perdítette a labdát.
Ezután is az MTK volt a kezdeményezőbb. Bognár István beállása jótékony hatással volt együttese játékára, nyugalmat és a kombinatív játékban több pontosságot kölcsönzött csapatának, amely inkább a bal oldalon vezette támadásait. A vendégek időnként beszorultak saját kapujuk elé, ám Lamin Colley pályára lépésével megteremtették a lehetőségét annak, hogy a csatár lefutja és megveri egy az egyben a nála sokkal lassabb Belényesi Csabát – ez néhány alkalommal megtörtént, de sokáig csak helyzetekig jutott.
Nem úgy Kerezsi Zalán, aki megszerezte idénybeli negyedik gólját, miután Bognár István parádés mozdulattal a fejére varázsolta a labdát. Az MTK lélektani előnnyel fordulhatott a mérkőzés hajrájára, amely csapongóbb játékot és sok lehetőséget hozott. Az izgalmakban gazdag véghajrá első csattanója Komáromi György nevéhez fűződött – ám nem azért, mert a korábbi felcsúti akadémista győztes gólt szerzett volna korábbi csapata ellen, hanem mert a 88. percben szép lövése után telibe találta a jobb oldali kapufát –, de Lamin Colley megmozdulása marad igazán emlékezetes, hiszen a hazai védők mélázását kihasználva az utolsó másodpercekben megszerezte azt a gólt, amely a tabella élére repítette a nem túl meggyőző játéka ellenére immár hatpontos PAFC-ot.