Az MTK újra kétgólos hátrányból egyenlített, de a Puskás Akadémiáé lett a három pont

LABDARÚGÓ NB I

3. FORDULÓ

MTK BUDAPEST–PUSKÁS AKADÉMIA FC 2–3 (0–2)

Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion, 1729 néző. Vezeti: Derdák Marcell (Ország Péter, Nagy Viktor)

MTK: Demjén – Varju, Beriasvili (Belényesi, 22.), Radic (Armalas, 86.), Kovács P. – Kata, Zeljkovic – Jurek, László K. (Bognár I., a szünetben), Kerezsi – Klausz (Komáromi, 68.). Vezetőedző: Pinezits Máté

PUSKÁS AKADÉMIA: Lehoczki – Orján, Golla, Harutjunjan, Szolnoki – Dárdai P. (Soisalo, 52.), Duarte (Nissilä, 86.), Okeke, Kern (Varga Zs., 63.) – Lukács D., Németh A. (Colley, 63.). Vezetőedző: Babó Levente

Gólszerző: Jurek (52.), Kerezsi (78.), ill. Kern (18.), Harutjunjan (24.), Colley (90+8.)

Sárga lap: Radic (45+2.), László K. (45.+3.), ill. Németh A. (45+2.), Kern (50.), Orján (56.), Okeke (68.)



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NEM VOLT ROSSZ KEZDÉS: az MTK Budapest kontrollálta a játékot, járatta a labdát, időnként lendületbe jött, és az első tíz percben Jurek Gábor, majd Kerezsi Zalán is megdolgoztatta Lehoczki Bendegúzt, a felcsútiak 19 éves kapusa azonban mindkétszer magabiztosan védett. A Puskás Akadémia eközben kevés életjelet mutatott, elsősorban a védekezésre összpontosított, és a labdakihozatalokba is bele-belehibázott, első szépen felépített támadását mégis gólra váltotta – érdekesség, hogy Kern Martin a második NB I-es gólját is az MTK ellen szerezte. A kapott gól duplán fájhatott a hazaiaknak, hiszen nemcsak hátrányba kerültek, hanem az akció során egyik legjobbjukat is elveszítették: a menteni igyekvő Ilia Beriasvili megsérült, alighanem a jobb bokája fordult alá, így a grúz belső védőt le kellett cserélni.

A PAFC nemcsak az első ígéretes akciójából, hanem az első szögletéből is betalált. Demjén Patrik hiába reklamálta, hogy rossz kijövetelét követően nem lett övé a labda, annak megjátszásában Derdák Marcell játékvezető szerint senki sem akadályozta, s hibáját kihasználva Georgi Harutjunjan fejelt az üresen tátongó kapuba.

A vendégek ezután visszaálltak, Babó Levente vezetőedző pedig gyakorta vetette oda játékosainak a „nyugalom” intelmet. Valóban, kétgólos előnyben a felcsútiaknak semmi okuk nem volt kapkodni, ám az MTK játékán sem érződött az eszeveszett sietség – annál inkább a technikai pontatlanság. A házigazda több ígéretes támadást is vezetett, ezek azonban rendre rossz beadásokon vagy labdavezetési hibákon haltak el.