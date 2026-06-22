Messi tizenegyest hibázott, majd vb-rekordot jelentő duplával győzelemhez segítette Argentínát

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ

J-CSOPORT

ARGENTÍNA–AUSZTRIA 2–0 (1–0)

Dallas, Dallas Stadion, 70 649 néző. Vezette: Omar (egyiptomi)

ARGENTÍNA: E. Martínez – Molina, Romero (Otamendi, 57.), Lisandro Martínez, Medina (Tagliafico, 82.) – De Paul (Paredes, 82.), A. Mac Allister, E. Fernández, Almada (N. González, 64.) – Messi, Lautaro Martínez (J. Álvarez, 64.). Szövetségi kapitány: Lionel Scaloni

AUSZTRIA: A. Schlager – Posch (Prass, 67.), Danso, Alaba (Friedl, 67.), Laimer – Seiwald, X. Schlager – Schmid (Wimmer, 78.), Wanner (Arnautovic, 67.), Sabitzer – Gregoritsch (Chukwuemeka, 85.). Szövetségi kapitány: Ralf Rangnick

Gólszerző: Messi (38., 90+5.)

ÉLŐ SZÖVEGES KÖZVETÍTÉS ITT!

Napra pontosan 40 éve rendezték meg az Argentína–Anglia vb-negyeddöntőt, amelyen Diego Maradona előbb kézzel szerzett gólt, majd fantasztikus szóló után talált be, így 2–1-re nyert az albiceleste – később pedig másodszor lett világbajnok. Emiatt is Lionel Messire szegeződött a figyelem – hiszen pályafutása során rendszeresen hasonlították és mérték a nagy elődhöz –, az Inter Miami támadója majd szerdán ünnepli a 39. születésnapját. A nyolcszoros aranylabdás a mérkőzés elején tizenegyesből (amit Lautaro Martínez harcolt ki) adhatott volna magának előszülinapi ajándékot, ám a bal kapufa mellé lőtt – később nem maradt el a javítás.

Lionel Messi (10) a harmadik tizenegyesét hagyta ki világbajnoki meccsen (Fotó: Getty Images)

Egyébként mindkét csapat rendesen beleállt a mérkőzésbe annak ellenére, hogy egyaránt győzelemmel kezdték a világbajnokságot, s emiatt nem voltak lépéskényszerben. A vezetés megszerzéséhez aztán ismét az argentinok álltak közelebb, de Lionel Messi elől David Alaba mentett majdnem öngólt érően, azonban Alexander Schlager a helyén volt. A továbbra is bátran játszó „sógorok” védekezése nem volt az igazi: már az ivószünet után jártunk, amikor ismét Lionel Messi szerezhetett volna gólt, de David Alaba blokkolta a kapuba tartó labdát. Néhány perccel később már nem volt „menekvés”, és ki más talált volna be, mint Lionel Messi, aki így a 17. vb-gólját szerezte (a jobb alsóba lőve), amivel már egyedüli csúcstartó ebben a mutatóban. A félidő végén az osztrákok keménykedéssel tűntek ki, parázs lett a hangulat, amiben az is közrejátszott, hogy a gól előtt faultot reklamáltak nyugati szomszédaink.

Lionel Messi akciógóllal javított (Fotó: Getty Images)

A szünet utánra csillapodtak a kedélyek, de maradt az iram. Ausztria a második félidőben már eltalálta a kaput, Marcel Sabitzer szabadrúgásból veszélyeztetett, Emiliano Martíneznek be kellett mutatnia az első védését a tornán. A folytatásban Ralf Rangnick csapata olykor rá tudta erőltetni akaratát a címvédőre, ám ez helyzetekben nem nagyon mutatkozott meg. Argentína kivárásra és kontrákra játszott, ennek ellenére azt nem lehetett mondani, hogy ráült volna az eredményre, és nem is nyugodhatott meg, amíg csak egy góllal vezetett. Majd Michael Gregoritsch fejesére Nicolás González válaszolt, de egyikük sem találta el a kaput – később az argentin támadó egy másik, ígéretesebb helyzetet elszórakozott.

Tovább menetel Lionel Messi és Argentína (Fotó: Getty Images)

Jött a hajrá, az osztrákok pedig nem rohamoztak, mintha nem mertek volna igazán kitámadni, így viszont az egyenlítés is elmaradt. Aztán egy kontrából elment a címvédő, Julián Álvarez még kihagyta a ziccert, Lionel Messi viszont értékesítette a helyzetét, ezzel pedig megrúgta a 18. világbajnoki gólját is. Argentína megnyerte a mérkőzést, és jó eséllyel csoportgyőztesként jut majd tovább – ez kedd hajnalban akkor válhat biztossá, ha Jordánia nem veri meg Algériát. 2–0

ÉLŐ SZÖVEGES KÖZVETÍTÉS ITT!

J-CSOPORT M Gy D V L–K Gk P 1. Argentína 2 2 – – 5–0 +5 6 2. Ausztria 2 1 – 1 3–3 0 3 3. Jordánia 1 – – 1 1–3 –2 0 4. Algéria 1 – – 1 0–3 –3 0

AZ ARGENTIN VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 23 Emiliano Martínez (Aston Villa – Anglia), 1 Juan Musso (Atlético Madrid – Spanyolország), 12 Géronimo Rulli (Olympique Marseille – Franciaország)

Védők: 6 Lisandro Martínez (Manchester United – Anglia), 25 Facundo Medina (Olympique Marseille – Franciaország), 26 Nahuel Molina (Atlético Madrid – Spanyolország), 4 Gonzalo Montiel (River Plate), 19 Nicolás Otamendi (Benfica – Portugália), 13 Cristian Romero (Tottenham Hotspur – Anglia), 2 Marcos Senesi (Tottenham Hotspur – Anglia), 3 Nicolas Tagliafico (Olympique Lyon – Franciaország)

Középpályások: 8 Valentín Barco (Strasbourg – Franciaország), 7 Rodrigo De Paul (Inter Miami – Egyesült Államok), 24 Enzo Fernández (Chelsea FC – Anglia), 11 Giovani Lo Celso (Real Betis – Spanyolország), 20 Alexis Mac Allister (Liverpool FC – Anglia), 14 Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen – Németország), 5 Leandro Paredes (River Plate)

Támadók: 16 Thiago Almada (Atlético Madrid – Spanyolország), 9 Julián Álvarez (Atlético Madrid – Spanyolország), 15 Nicolás González (Atlético Madrid – Spanyolország), 21 José Manuel López (Palmeiras – Brazília), 22 Lautaro Martínez (Internazionale – Olaszország), 10 Lionel Messi (Inter Miami – Egyesült Államok), 18 Nico Paz (Como – Olaszország), 17 Giuliano Simeone (Atlético Madrid – Spanyolország)

Szövetségi kapitány: Lionel Scaloni

AZ OSZTRÁK VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 13 Patrick Pentz (Bröndby – Dánia), 1 Alexander Schlager (Red Bull Salzburg), 12 Florian Wiegele (Viktoria Plzen – Csehország)

Védők: 2 David Affengruber (Elche – Spanyolország), 8 David Alaba (Real Madrid – Spanyolország), 3 Kevin Danso (Tottenham Hotspur – Anglia), 23 Marco Friedl (Werder Bremen – Németország), 15 Philipp Leinhart (Freiburg – Németország), 16 Phillipp Mwene (Mainz – Németország), 5 Stefan Posch (Mainz – Németország), 22 Alexander Prass (Hoffenheim – Németország), 25 Michael Svoboda (Venezia – Olaszország)

Középpályások: 17 Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund – Németország), 10 Florian Grillitsch (Sporting Braga – Portugália), 20 Konrad Laimer (Bayern München – Németország), 19 Dejan Ljubicic (Schalke 04 – Németország), 9 Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund – Németország), 4 Xaver Schlager (RB Leipzig – Németország), 18 Romano Schmid (Werder Bremen – Németország), 26 Alessandro Schöpf (Wolfsberger AC), 6 Nicolas Seiwald (RB Leipzig – Németország), 24 Paul Wanner (PSV – Hollandia), 21 Patrick Wimmer (Wolfsburg – Németország)

Támadók: 7 Marko Arnautovic (Crvena zvezda – Szerbia), 11 Michael Gregoritsch (Augsburg – Németország), 14 Sasa Kalajdzic (Linzer ASK)

Szövetségi kapitány: Ralf Rangnick (német)