Nemzeti Sportrádió

Undav Elefántcsontpart ellen beállt, fordított, és továbbjuttatta Németországot

2026.06.20. 23:59
A két csere, Amiri és Undav a fordítás hősei (Fotó: Getty Images)
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A labdarúgó-világbajnokság E-csoportjának második fordulójában Elefántcsontpart az első félidőben még vezetett az akkor még csak két szabálytalan, visszavont találatig jutó Németország ellen, de az utolsó bő húsz percre beállt Deniz Undav és két góljával fordított, amivel a németek továbbjutottak a legjobb 32 közé.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ
E-CSOPORT
NÉMETORSZÁG–ELEFÁNTCSONTPART 2–1 (0–1)
Toronto, Toronto Stadion, 43 086 néző. Vezette: Juan Gabriel Benítez (paraguayi)
NÉMETORSZÁG: Neuer – Kimmich, Tah, N. Schlotterbeck (Rüdiger, a szünetben), Brown – F. Nmecha, Pavlovic (Amiri, 59.) – L. Sané (Leweling, 59.), Musiala (Undav, 59.), Wirtz – Havertz (Goretzka, 85.). Szövetségi kapitány: Julian Nagelsmann
ELEFÁNTCSONTPART: Y. Fofana – Singo (G. Doué, 83.), Kossounou, Agbadou, Konan – A. Diallo (Adingra, 75.), Kessié, Sangaré (S. Fofana, 75.), Y. Diomandé (Pépé, 85.) – Bonny (Guessand, 75.), Oulai. Szövetségi kapitány: Emerse Faé
Gólszerző: Undav (68., 90+4.), ill. Kessié (30.)

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A németek jóval lendületesebben kezdték a mérkőzést, s több gólhelyzet után a 22. percben be is juttatták a kapuba a labdát, más kérdés, hogy Aleksandar Pavlovic fejesét követően Juan Gabriel Benítez játékvezető Yahia Fofana kapus támadása miatt kifelé ítélt szabadrúgást. Ahogy az ezen a tornán már többször megtörtént, a hidratációs szünet jelentős változást hozott a meccsbe: az afrikaiaknak sikerült jobban összekapniuk magukat. Ennek eredményeként a 30. percben első említésre méltó helyzetük végén meg is szerezték a vezetést: Yan Diomandé balról belőtt labdáját Nathaniel Brown nagy mentése után Franck Kessié belsőzte hat méterről a kapuba. 

Szabályos gólt Elefántcsontpart szerzett az első félidőben (Fotó: Getty Images)

Nem sokon múlott, hogy percekkel később megduplázza előnyét Elefántcsontpart, megint Diomandétól indult az akció, Ange-Yoan Bonny tekerését azonban védte Manuel Neuer. A játék lüktetésére jellemző, hogy néhány pillanattal később már az afrikaiak kapujában pihent a labda, de a paraguayi játékvezető Kai Havertz gólját sem adta meg az akciót megelőző szabálytalanság miatt.

Noha a csapatok egyaránt csak két-két kaput eltaláló lövésig jutottak az első 45 percben, mégsem érhette szó a ház elejét, mert – főleg a félidő második felében – alig-alig volt üresjárat.

Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026
 

Ez aztán a második félidőben is folytatódott, felváltva forogtak veszélyben a kapuk, bár azt is hozzá kell tenni, hogy az afrikaiak előtt adódott több és nagyobb gólszerzési lehetőség. Újabb találat nem esett, s úgy negyedóra után a nagyobb tempóból is visszavettek a felek. Julian Nagelsmann hármas cserével próbálta felrázni a németeket, s végül a sokadik beívelés után a tíz perccel korábban pályára küldött Deniz Undav révén sikerült is az egyenlítés. 

A hajrára fordulva előbb Wilfred Singo vált ki az afrikaiak közül sérülés miatt, majd Simon Adingra vette át üresen rosszul a labdát a német tizenhatoson belül, aztán néhány pillanat múlva már Fofana kapus momentumai következtek: előbb Brown, majd Nadiem Amiri lövését hárította bravúrral. A hatperces hosszabbítás negyedik percében már a kapus sem menthetett: Felix Nmecha lőtt passzával Undav fordult kapura, s 14 méterről kilőtte a jobb alsó sarkot. Ezzel megnyerte Németországnak a mérkőzést, a csapat biztosan tovább is jutott így, sőt, ha Ecuador nem győzi le Curacaót, akkor a német csoportelsőség is biztos. 

Ezzel a németek 2014 után jutottak tovább ismét a csoportjukból – mint emlékezetes, akkor nem is álltak meg a világbajnoki címig.

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 MGyDVL–KGk P   
1. Németország229–2+7 6   
2. Elefántcsontpart2112–23   
3. Ecuador110–1–1 0   
4. Curacao111–7–6 0   
AZ E-CSOPORT ÁLLÁSA

 

 

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