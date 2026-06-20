Undav Elefántcsontpart ellen beállt, fordított, és továbbjuttatta Németországot

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ

E-CSOPORT

NÉMETORSZÁG–ELEFÁNTCSONTPART 2–1 (0–1)

Toronto, Toronto Stadion, 43 086 néző. Vezette: Juan Gabriel Benítez (paraguayi)

NÉMETORSZÁG: Neuer – Kimmich, Tah, N. Schlotterbeck (Rüdiger, a szünetben), Brown – F. Nmecha, Pavlovic (Amiri, 59.) – L. Sané (Leweling, 59.), Musiala (Undav, 59.), Wirtz – Havertz (Goretzka, 85.). Szövetségi kapitány: Julian Nagelsmann

ELEFÁNTCSONTPART: Y. Fofana – Singo (G. Doué, 83.), Kossounou, Agbadou, Konan – A. Diallo (Adingra, 75.), Kessié, Sangaré (S. Fofana, 75.), Y. Diomandé (Pépé, 85.) – Bonny (Guessand, 75.), Oulai. Szövetségi kapitány: Emerse Faé

Gólszerző: Undav (68., 90+4.), ill. Kessié (30.)

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A németek jóval lendületesebben kezdték a mérkőzést, s több gólhelyzet után a 22. percben be is juttatták a kapuba a labdát, más kérdés, hogy Aleksandar Pavlovic fejesét követően Juan Gabriel Benítez játékvezető Yahia Fofana kapus támadása miatt kifelé ítélt szabadrúgást. Ahogy az ezen a tornán már többször megtörtént, a hidratációs szünet jelentős változást hozott a meccsbe: az afrikaiaknak sikerült jobban összekapniuk magukat. Ennek eredményeként a 30. percben első említésre méltó helyzetük végén meg is szerezték a vezetést: Yan Diomandé balról belőtt labdáját Nathaniel Brown nagy mentése után Franck Kessié belsőzte hat méterről a kapuba.

Szabályos gólt Elefántcsontpart szerzett az első félidőben (Fotó: Getty Images)

Nem sokon múlott, hogy percekkel később megduplázza előnyét Elefántcsontpart, megint Diomandétól indult az akció, Ange-Yoan Bonny tekerését azonban védte Manuel Neuer. A játék lüktetésére jellemző, hogy néhány pillanattal később már az afrikaiak kapujában pihent a labda, de a paraguayi játékvezető Kai Havertz gólját sem adta meg az akciót megelőző szabálytalanság miatt.

Noha a csapatok egyaránt csak két-két kaput eltaláló lövésig jutottak az első 45 percben, mégsem érhette szó a ház elejét, mert – főleg a félidő második felében – alig-alig volt üresjárat.

Ez aztán a második félidőben is folytatódott, felváltva forogtak veszélyben a kapuk, bár azt is hozzá kell tenni, hogy az afrikaiak előtt adódott több és nagyobb gólszerzési lehetőség. Újabb találat nem esett, s úgy negyedóra után a nagyobb tempóból is visszavettek a felek. Julian Nagelsmann hármas cserével próbálta felrázni a németeket, s végül a sokadik beívelés után a tíz perccel korábban pályára küldött Deniz Undav révén sikerült is az egyenlítés.

A hajrára fordulva előbb Wilfred Singo vált ki az afrikaiak közül sérülés miatt, majd Simon Adingra vette át üresen rosszul a labdát a német tizenhatoson belül, aztán néhány pillanat múlva már Fofana kapus momentumai következtek: előbb Brown, majd Nadiem Amiri lövését hárította bravúrral. A hatperces hosszabbítás negyedik percében már a kapus sem menthetett: Felix Nmecha lőtt passzával Undav fordult kapura, s 14 méterről kilőtte a jobb alsó sarkot. Ezzel megnyerte Németországnak a mérkőzést, a csapat biztosan tovább is jutott így, sőt, ha Ecuador nem győzi le Curacaót, akkor a német csoportelsőség is biztos.

Ezzel a németek 2014 után jutottak tovább ismét a csoportjukból – mint emlékezetes, akkor nem is álltak meg a világbajnoki címig.

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