Horvátország fél gőzzel is nyert, Panama már nem juthat tovább a csoportkörből

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ

L-CSOPORT

PANAMA–HORVÁTORSZÁG 0–1 (0–0)

Toronto, Toronto Stadion, 43 036 néző. Vezette: Pierre Atcho (gaboni)

PANAMA: Mosquera – J. Ramos (Waterman, 77.), J. Córdoba, Andrade – Murillo, Harvey, Bárcenas (T. Rodríguez, 90.), Blackman (É. Davis, 90.) – C. Martínez, Fajardo (Londono, 83.), J. L. Rodríguez. Szövetségi kapitány: Thomas Christiansen

HORVÁTORSZÁG: Livakovic – Stanisic, Sutalo, Pongracic, Gvardiol (Kramaric, a szünetben), Modric (Mario Pasalic, 81.), Kovacic (P. Sucic, 72.) – Marco Pasalic (L. Sucic, 72.), Baturina, Perisic – Musa (Budimir, a szünetben). Szövetségi kapitány: Zlatko Dalic

Gólszerző: Budimir (54.)

ÉLŐ KÖZVETÍTÉS ITT!

A zágrábi Jutarnji list újság internetes kiadása a mérkőzés előtti riportjában egyenesen a világ egyik legnagyobb „horvát városának” nevezte Torontót. A legnagyobb kanadai városban és környékén, az úgynevezett Aranypatkó vidékén mintegy 120 ezer horvát származású ember él, a lakosság egy százalékát kitéve – ennek ellenére a gyanútlan látogató kedd délután Ontario fővárosának utcáján járva-kelve ennek sokszorosát hihette.

A helyi horvátok, kiegészülve az anyaországból és a világ minden tájáról érkezett honfitársaikkal többek között egy kisebb hegyvidéki falu méretét kitöltő zászlóval tartottak hatalmas felvonulást a mérkőzés előtti órákban.

A panamaiak hasonlóan remek hangulatban készültek a mérkőzésre, amelyen 200. alkalommal lépett pályára hazája válogatottjában a 40 éves legenda, Luka Modric.

Az első félidő rendkívül eseménytelenül alakult – az első, kaput eltaláló lövést a 45+1. percben jegyezhettük fel: Martin Baturina vette célba a jobb alsó sarkot, életerős próbálkozását azonban szögletre tolta Orlando Mosquera.

Dominik Livakovic védései nélkül nem nyert volna Horvátország (Fotó: Getty Images)

A szünetben kettőt is cserélt Zlatko Dalic, Andrej Kramaric és Ante Budimir állt be – utóbbi, az Osasuna veteránja az 54. percben vezetést szerzett Horvátországnak! Remek összjáték után Josip Stanisic húzott el a jobb szélen, majd kiválóan passzolt középre a tizenhatoson belül érkező csatárnak, aki öt méterről bevette a panamai kaput.

Gyorsan jöhetett volna az újabb horvát gól, Luka Modric káprázatos előreívelése után Marco Pasalic került ziccerbe. Megpróbálta átemelni a kapust, a labda végül visszapattant Mosqueráról a támadóhoz, aki kiszorított helyzetből a stadion felső széksorai közé lőtt.

Hiába maradt ki a lehetőség, nem nyugodhattak meg a panamaiak, hiszen ezzel az eredménnyel kiesésre álltak. A közép-amerikaiak előtt a 68. percben három komoly gólszerzési alkalom adódott, a horvát Dominik Livakovic azonban káprázatos védésekkel segítette válogatottját.

A 90+3. percben kapott még egy esélyt Panama az egyenlítésre, Amir Murillo 28 méterről elvégzett szabadrúgása azonban jócskán a kapu fölé szállt.

Csapattársai az égbe dobálva ünnepelték a 200. válogatott meccsét játszó Luka Modricot (Fotó: Getty Images)

A horvát válogatott megőrizte előnyét a meccs végéig, és ezzel bezsebelte első győzelmét a világbajnokságon. Déli szomszédunk válogatottjától nem láthattunk olyan lendületes játékot, mint a nyitó fordulóban, az angoloktól elszenvedett 4–2-es veresége során, de Panama ellen ez a produktum is elég volt a sikerhez. Zlatko Dalic csapata ezzel a csoport 3. helyénél már nem végezhet hátrébb – a közép-amerikaiak ellenben már biztosan utolsók lesznek, így szombaton, Anglia ellen játsszák utolsó mérkőzésüket a vb-n. Horvátország velük egy időben Ghána ellen csatázik majd. 0–1

ÉLŐ KÖZVETÍTÉS ITT!

L-CSOPORT M Gy D V L–K Gk P 1. Anglia 2 1 1 – 4–2 +2 4 2. Ghána 2 1 1 – 1–0 +1 4 3. Horvátország 2 1 – 1 3–4 –1 3 4. Panama 2 – – 2 0–2 –2 0

A PANAMAI VÁLOGATOTT VB-KERETE

Kapusok: 1 Luis Mejía (Club Nacional – Uruguay), 22 Orlando Mosquera (Al-Fajha – Szaúd Arábia), 12 César Samudio (CD Marathón – Honduras)

Védők: 16 Andrés Andrade (Linzer ASK – Ausztria), 2 César Blackman (Slovan Bratislava – Szlovákia), 3 José Córdoba (Norwich City – Anglia), 15 Éric Davis (Plaza Amador), 4 Fidel Escobar (Deportivo Saprissa – Costa Rica), 5 Edgardo Farina (Nyizsnyij Novgorod – Oroszország), 26 Jorge Gutiérrez (Deportivo La Guaria – Venezuela), 25 Roderick Miller (Turan-Tovuz – Azerbajdzsán), 23 Amir Murillo (Besiktas – Törökország), 13 Jiovany Ramos (Academia Puerto Cabello – Venezuela)

Középpályások: 11 Yoel Bárcenas (Mazatlán FC – Mexikó), 8 Adalberto Carrasquilla (UNAM Pumas – Mexikó), 20 Aníbal Godoy (San Diego FC – Egyesült Államok), 14 Carlos Harvey (Minnesota United – Egyesült Államok), 24 Azarias Londono (Universidad Católica – Chile), 6 Cristian Martínez (Ironi Kirjat Smona – Izrael), 19 Alberto Quintero (Plaza Amador), 7 José Luis Rodríguez (FC Juárez – Mexikó), 21 César Yanis (CD Cobresal – Chile)

Támadók: 10 Ismael Díaz (Club León FC – Mexikó), 17 José Fajardo (Universidad Católica – Chile), 9 Tomás Rodríguez (Deportivo Saprissa – Costa Rica), 18 Cecilio Waterman (Universidad de Concepción – Chile)

Szövetségi kapitány: Thomas Christiansen (spanyol)

A HORVÁT VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 1 Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb), 23 Dominik Kotarski (Köbenhavn – Dánia), 12 Ivor Pandur (Hull City – Anglia)

Védők: 4 Josko Gvardiol (Manchester City – Anglia), 5 Duje Caleta-Car (Real Sociedad – Spanyolország), 6 Josip Sutalo (Ajax – Hollandia), 2 Josip Stanisic (Bayern München – Németország), 3 Marin Pongracic (Fiorentina – Olaszország), 25 Martin Erlic (Midtjylland – Dánia), 22 Luka Vuskovic (Hamburger SV – Németország)

Középpályások: 10 Luka Modric (AC Milan – Olaszország), 8 Mateo Kovacic (Manchester City – Anglia), 15 Mario Pasalic (Atalanta – Olaszország), 13 Nikola Vlasic (Torino – Olaszország), 21 Luka Sucic (Real Sociedad – Spanyolország), 16 Martin Baturina (Como – Olaszország), 18 Kristijan Jakic (Augsburg – Németország), 17 Petar Sucic (Internazionale – Olaszország), 7 Nikola Moro (Bologna – Olaszország), 19 Toni Fruk (Rijeka)

Támadók: 14 Ivan Perisic (PSV – Hollandia), 9 Andrej Kramaric (Hoffenheim – Németország), 11 Ante Budimir (Osasuna – Spanyolország), 24 Marco Pasalic (Orlando City – Egyesült Államok), 26 Petar Musa (Dallas – Egyesült Államok), 20 Igor Matanovic (Freiburg – Németország)

Szövetségi kapitány: Zlatko Dalic