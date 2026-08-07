A kapitány Mészáros Krisztoferről: Ott lehet Európa legjobb összetett tornászai között

A magyar szövetség pénteki sajtóközleménye szerint Mészáros Krisztofer, Tomcsányi Benedek, Molnár Botond, Závory Szilárd és Hajdu Tas vehet részt a kontinensviadalon, amelyen Kis Dominik egyéni indulóként szerepel. A tartalék Kiss Balázs lesz.

A csapatversenyben Tomcsányi fontos szerepet tölthet be, míg szerenkénti fináléért Molnár talajon, Závory pedig nyújtón lehet harcban. Az első felnőtt Európa-bajnokságán induló Kis Dominik számára a nemzetközi rutin megszerzése mellett az is fontos feladat lesz, hogy szükség esetén stabil tartalékként segítse a csapatot.

Szűcs Róbert szövetségi kapitány elmondta, az utolsó két hétben már elsősorban a gyakorlatok élesítése és finomítása zajlik, de továbbra is magas intenzitású edzéseket végeznek.

„A gyakorlatok sokat stabilizálódtak, jó állapotban van a csapat, ezért azt gondolom, hogy egy önbizalommal teli, jól felkészített együttes utazik ki Zágrábba” – mondta a szakvezető.

A kapitány kiemelte, hogy a válogatott erejét nemcsak a szakmai felkészültség, hanem az összetartás is adja.

„Egységes csapat vagyunk. Minden versenyző más személyiség, másfajta támogatást igényel, de segítik egymást, szurkolnak egymásnak, miközben egészséges versenyhelyzet alakult ki közöttük. Ez sokat jelent egy ilyen világverseny előtt” – magyarázta Szűcs.