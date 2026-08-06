Messi két góllal segítette győzelemhez az Inter Miamit a Ligák Kupájában

Messi a 11. és a 44. percben volt eredményes. A kezdőként 59 percnyi játéklehetőséget kapó Pintér Dániel is betalált a 23. percben, ám lesről, így érvénytelenítették a gólt.

A Ligák Kupája az észak-amerikai Major League Soccer (MLS) és a mexikói Liga MX csapatai számára 2019-ben létrehozott sorozat 36 együttessel (18 MLS, 18 mexikói). Az alapszakaszban mindössze három mérkőzést játszanak – az MLS-gárdák csak mexikói ellenfeleket kapnak, és a mexikóiak is csak MLS-csapatokkal meccselnek –, ezután a legjobb négy mexikói és a legjobb négy MLS-alakulat a negyeddöntőben folytatja a küzdelmet.

LIGÁK KUPÁJA

Alapszakasz, 1. forduló

Inter Miami (amerikai)–Atlético San Luis (mexikói) 4–2