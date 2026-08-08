Gyász: elhunyt Lionel Messi édesapja

Jorge Messi hosszan tartó betegségben hunyt el. Lionel Messi pályafutásában döntő szerepet játszott, hiszen tanácsadója, ügynöke is volt, felügyelte az üzleti ügyeit.

Betegségéről már a világbajnokság alatt is cikkeztek a lapok.

„A Newell’s Old Boys mély fájdalommal búcsúzik Jorge Messitől, aki 68 évesen hunyt el Rosarióban – írta az argentin klub. – Ismert szurkolója volt a Newell’s Old Boysnak, üzletember, az argentin válogatott kapitányának, Lionel Messinek az édesapja. Jorge volt a fő támasza, és feleségével, Celia Cuccittinivel előrelátóan, következetesen, szeretettel egyengették a valaha volt legnagyobb labdarúgó pályafutását.”