Paraguay emberhátrányban nyert, Törökország már nem juthat tovább a csoportból

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ

D-CSOPORT

TÖRÖKORSZÁG–PARAGUAY 0–1 (0–1)

San Francisco, Bay Area Stadion. 68 827 néző. Vezette: Barton (salvadori)

Törökország: Cakir – Müldür, Demiral, Bardakci (Kökcü, 85.), Kadioglu (Elmali, 70.) – Calhanoglu, Yüksek (Uzun, 60.) – Güler, Yildiz, Akgün (Gül, 60.) – Artürkoglu (Yilmaz, a szünetben). Szövetségi kapitány: Vincenzo Montella. A kispadon: Bayindir, Günök (kapusok), Celik, Akaydin, Söyüncü, Elmali, Kabak, Özcan, Kökcü, Ayhan, Gül, Yilmaz, Kahveci, Aydin, Uzun.

Paraguay: Gill – Caceres (Maidana, 81.), Alderete, Gustavo Gómez, Júnior Alonso – Diego Gómez (Velázquez, 66.), Cubas, Galarza (Canale, 90+1.), Almirón – Pitta (Bobadilla, a szünetben), Enciso (Avalos, 90+1.). Szövetségi kapitány: Gustavo Alfaro. A kispadon: G. Fernández, Oliveira (kapusok), Velázquez, Balbuena, Canale, Maidana, Sosa, Maurício, Bobadilla, Ojeda, Caballero, Sanabria, Romero Gamarra, Arce, Avalos.

Gólszerző: Galarza (2.)

Kiállítva: Almirón (45+3.)

ÖSSZEFOGLALÓ

Törökország és Paraguay is javítani készült, hiszen előbbi Ausztráliától, utóbbi pedig a társházigazda Egyesült Államoktól kapott ki a csoportkör első fordulójában.

A törökök meccsterve gyorsan léket kapott, hiszen Matías Galarza 65 másodperc után megszerezte a vezetést Paraguaynak: a dél-amerikai játékos a 4–1-es vereség alkalmával nem kapott lehetőséget Gustavo Alfarótól, most azonban remek ballábas lövéssel juttatta előnyhöz csapatát.

Hakan Calhanogluék próbálták irányítani a játékot, hatalmas labdabirtoklási fölényt alakítottak ki, de komoly helyzetük csak a 35. percben volt: ekkor Mert Mülder megpattanó fejese a felső lécről a bal kapufára, majd onnan kifelé pattant. A félidő ráadása is hozott izgalmakat, Miguel Almirón úgy szólt Müldürhöz, hogy közben eltakarta a száját, a salvadori játékvezetőt kihívták a monitorhoz, majd az új szabályok értelmében kiállította a paraguayiak talán legismertebb játékosát.

A második félidőben sem változott a játék képe, a törökök továbbra is birtokolták a labdát, de nem igazán tudták feltörni a rendkívül szervezett paraguayi védelmet. Emellett Merih Demiraléknak arra is figyelniük kellett, hogy a paraguayiak megugrásaiból ne kapjanak újabb gólt.

A 89. percben Can Uzun lövésénél kellett nagyot védenie Gill kapusnak, majd Deniz Gül lesről ismételt. Az utolsó pillanatokban Demiral fejese centikkel elkerülte a kaput, az egyenlítés így nem jött össze, Törökország elszenvedte a második vereségét, és búcsúzik a küzdelmektől.

D-CSOPORT M Gy D V L–K Gk P 1. Egyesült Államok 2 2 – – 6–1 +5 6 2. Ausztrália 2 1 – 1 2–2 0 3 3. Paraguay 2 1 – 1 2–4 –2 3 4. Törökország 2 – – 2 0–3 –3 0

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A TÖRÖK VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 12 Altay Bayindir (Manchester United – Anglia), 23 Ugurcan Cakir (Galatasaray), 1 Mert Günok (Fenerbahce)

Védők: 25 Samet Akaydin (Rizespor), 14 Abdülkerim Bardakci (Galatasaray), 2 Zeki Celik (AS Roma – Olaszország), 3 Merih Demiral (Al-Ahli – Szaúd-Arábia), 13 Eren Elmali (Galatasaray), 15 Ozan Kabak (Hoffenheim – Németország), 20 Ferdi Kadioglu (Brighton & Hove Albion – Anglia), 18 Mert Müldür (Fenerbahce), 4 Caglar Söyüncü (Fenerbahce)

Középpályások: 22 Kaan Ayhan (Galatasaray), 10 Hakan Calhanoglu (Internazionale – Olaszország), 6 Orkun Kökcü (Besiktas), 5 Salih Özcan (Borussia Dortmund – Németország), 16 Ismail Yüksek (Fenerbahce)

Támadók: 19 Yunus Akgün (Galatasaray), 7 Kerem Aktürkoglu (Fenerbahce), 21 Baris Alper Yilmaz (Galatasaray), 24 Oguz Aydin (Fenerbahce), 17 Irfan Can Kahveci (Kasimpasa), 9 Deniz Gül (Porto – Portugália), 8 Arda Güler (Real Madrid – Spanyolország), 26 Can Uzun (Eintracht Frankfurt – Némertország), 11 Kenan Yildiz (Juventus – Olaszország)

Szövetségi kapitány: Vincenzo Montella (olasz)

A PARAGUAYI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 1 Gatito Fernández (Cerro Porteno), 12 Orlando Gill (San Lorenzo – Argentína), 22 Gastón Oliveira (Olimpia)

Védők: 3 Omar Alderete (Sunderland – Anglia), 6 Júnior Alonso (Atlético Mineiro – Brazília), 5 Fabián Balbuena (Grémio – Brazília), 4 Juan José Caceres (Dinamo Moszkva – Oroszország), 13 José Canale (Lanús – Argentína), 15 Gustavo Gómez (Palmeiras – Brazília), 26 Alexandro Maidana (Talleres – Argentína), 2 Gustavo Velázquez (Cerro Porteno)

Középpályások: 10 Miguel Almirón (Atlanta United – Egyesült Államok), 16 Damián Bobadilla (Sao Paulo – Brazília), 24 Gustavo Caballero (Portsmouth – Anglia), 14 Andrés Cubas (Vancouver Whitecaps – Kanada), 23 Matías Galarza (Atlanta United – Egyesült Államok), 8 Diego Gómez (Brighton & Hove Albion – Anglia), 11 Maurício (Palmeiras – Brazília), 20 Braian Ojeda (Orlando City SC – Egyesült Államok), 7 Ramón Sosa (Palmeiras – Brazília),

Támadók: 18 Álex Arce (Independiente Rivadavia – Argentína), 21 Gabriel Ávalos (Independiente – Argentína), 19 Julio Enciso (Strasbourg – Franciaország), 17 Kaku (Al-Ain – Egyesült Arab Emírségek), 25 Isidro Pitta (Red Bull Bragantino – Brazília), 9 Antonio Sanabria (Cremonese – Olaszország)

Szövetségi kapitány: Gustavo Alfaro (argentin)