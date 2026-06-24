Kolumbia is megszenvedett, de Munoz góljával legyőzte Kongót és továbbjutott

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR

K-CSOPORT, 2. FORDULÓ

Kolumbia–Kongói DK 1–0 (0–0)

Guadalajara, Guadalajara Stadion, 45 358 néző. Vezette: Maurizio Mariani (olasz)

KOLUMBIA: Vargas – Munoz, D. Sánchez, Lucumi, Mojica – Lerma, Puerta – Arias (Rios, 78.), J. Rodríguez (Quintero, 58.), L. Díaz – L. Suárez (J. Córdoba, 58.). Szövetségi kapitány: Néstor Lorenzo (argentin).

Kispadon: Opsina (k), Montero (k), Machado, Mina, Ditta, Castano, Carrascal, Quintero, Ríos, Portilla, Campz, A. Gómez, J. Córdoba, C. Hernández.

KONGÓI DK: Mpasi – Wan-Bissaka, Tuanzebe, Mbemba, Kapuadi, Masuaku (J. Kayembe, 72.) – Mukau (Sadiki, a szünetben), Moutoussamy (Mbuku, 82.), E. Kayembe (Pickel, 72.) – Wissa, Bakambu (Banza, 57.). Szövetségi kapitány: Sébastien Desabre

A kispadon: Fayulu, Epolo (kapusok), Batubinsika, J. Kayembe, Kalulu, Mbuku, Bongonda, Sadiki, Tshibola, Pickel, Cipenga, Kakuta, Elia, F. Mayele, Banza

Gólszerző: Munoz (76.)

ÉLŐ KÖZVETÍTÉS ITT

ÖSSZEFOGLALÓ

Kongó az első körben hatalmas meglepetésre 1–1-es döntetlent játszott Portugáliával, míg Kolumbia hozta a kötelezőt Üzbegisztán ellen (3–1). Az előző fordulós eredmények nem indokolták a változtatást, így Néstor Lorenzo és Sébastien Desabre sem módosított kezdőcsapatán.

Kolumbia kezdett jobban, a negyedik percben Santiago Arias lövését Lionel Mpasi védte, a kipattanót pedig Daniel Munoz éles szögből az oldalhálóba lőtte. Újabb három perc elteltével már betalált a Crystal Palace játékosa, első fejesét még védte Mpasi, Munoz a második próbálkozása a kapuban landolt, de les miatt maradt a gól nélküli döntetlen. További négy perc elteltével ismét jött egy kolumbiai próbálkozás, ezúttal James Rodríguez próbálkozott távolról, de a kongói kapus ezúttal is a helyén volt.

Daniel Munoz lesgólt szerzett (Fotó: Getty Images)

A 15. percben Johan Mojica, aztán Luis Díaz is eljutott lövésig, de Mpasi mindent védett. A kongói kapus húsz perc alatt öt védést mutatott be, ami 1998 óta a legtöbb egy vb-meccsen. A következő húsz perc nem sok izgalmat hozott, a félidő hajrájára aztán ismét belendült Kolumbia, Luis Díaz kétszer próbálkozott, mindkétszer jött a kongói blokk.

A szünet után ismét a Bayern Münchenben játszó Díaz került helyzetbe, közeli lövésénél nagy bravúrt mutatott be Mpasi. Az 53. percben jött Kongó harmadik lövése, de az előző kettőhöz hasonlóan Samuel Moutoussamy próbálkozásánál sem kellett Camilo Vargásnak közbeavatkoznia.

Luis Díaz csak lesgólig jutott (Fotó: Getty Images)

A 76. percben megtört a jég. A csereként beálló Juan Fernando Quintero jobbra tett labdáját Córdoba mögé ment, viszont érkezett Munoz, és tíz méterről kapásból a kapu bal oldalába lőtt. Négy percre rá aztán Díaz két cselt követően lőtt hatalmas gólt a bal felsőbe, de les miatt ez a találat is érvénytelen lett. Kongó próbált váltani, a 91. percben a csereként beálló Nathan Mbuku révén megvolt az első kaput eltaláló lövése is, de Vargas nagy bravúrral hárított.

Kolumbia az 1–0-s győzelmével biztos ott lesz az egyenes kieséses szakaszban, Portugália ellen egy döntetlen is elég a csoportelsőséghez, míg Kongó Üzbegisztán ellen harcolhat a továbbjutásért.

K-CSOPORT M Gy D V L–K Gk P 1. Kolumbia 2 2 – – 4–1 +3 6 2. Portugália 2 1 1 – 6–1 +5 4 3. Kongói DK 2 – 1 1 1–2 –1 1 4. Üzbegisztán 2 – – 2 1–8 –7 0

ÉLŐ KÖZVETÍTÉS ITT

A KOLUMBIAI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 12 Camilo Vargas (Atlas – Mexikó), 1 David Ospina (Atlético Nacional), 24 Álvaro Montero (Vélez Sarsfield – Argentína)

Védők: 17 Johan Mojica (Mallorca – Spanyolország), 22 Deiver Machado (Nantes – Franciaország), 2 Daniel Munoz (Crystal Palace – Anglia), 4 Santiago Arias (Independiente – Argentína), 23 Davinson Sánchez (Galatasaray – Törökország), 3 Jhon Lucumí (Bologna – Olaszország), 13 Yerry Mina (Cagliari – Olaszország), 18 Willer Ditta (Cruz Azul – Mexikó)

Középpályások: 16 Jefferson Lerma (Crystal Palace – Anglia), 6 Richard Ríos (Benfica – Portugália), 5 Kevin Castano (River Plate – Argentína), 8 Jorge Carrascal (Flamengo – Brazília), 10 James Rodríguez (Minnesota United – Egyesült Államok), 20 Juan Fernando Quintero (River Plate – Argentína), 14 Gustavo Puerta (Racing – Spanyolország), 15 Juan Portilla (Athletico Paranaense – Brazília), 21 Jáminton Campaz (Rosario Central – Argentína)

Támadók: 26 Andrés Gómez (Vasco da Gama – Brazília), 25 Luis Suárez (Sporting CP – Portugália), 9 Jhon Córdoba (Krasznodar – Oroszország), 19 Cucho Hernández (Real Betis – Spanyolország), 11 Jhon Arias (Palmeiras – Brazília), 7 Luis Díaz (Bayern München – Németország)

Szövetségi kapitány: Néstor Lorenzo (argentin)

A KONGÓI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 16 Timothy Fayulu (Noa – Örményország), 1 Lionel Mpasi (Le Havre – Franciaország), 21 Matthieu Epolo (Standard Liege – Belgium)

Védők: 2 Aaron Wan-Bissaka (West Ham United – Anglia), 24 Gédéon Kalulu (Arisz Limassol – Ciprus), 12 Joris Kayembe (Genk – Belgium), 26 Arthur Masuaku (Lens – Franciaország), 3 Steve Kapuadi (Widzew Lódz – Lengyelország), 4 Axel Tuanzebe (Burnley – Anglia), 22 Chancel Mbemba (Lille – Franciaország), 5 Dylan Batubinsika (AE Lárisza – Görögország)

Középpályások: 14 Noah Sadiki (Sunderland – Anglia), 8 Samuel Moutoussamy (Atromitosz – Görögország), 25 Edo Kayembe (Watford – Anglia), 7 Nathan Mbuku (Montpellier – Franciaország), 18 Charles Pickel (Espanyol – Spanyolország), 6 Ngal’ayel Mukau (Lille – Franciaország), 9 Brian Cipenga (Castellón – Spanyolország), 10 Théo Bongonda (Szpartak Moszkva – Oroszország), 11 Gaël Kakuta (AE Lárisza – Görögország), 15 Aaron Tshibola (Kilmarnock – Skócia)

Támadók: 13 Meschack Elia (Alanyaspor – Törökország), 19 Fiston Mayele (Pyramids FC – Egyiptom), 17 Cédric Bakambu (Real Betis – Spanyolország), 23 Simon Banza (Al-Dzsazira – Arab Emírségek), 20 Yoane Wissa (Newcastle United – Anglia)

Szövetségi kapitány: Sébastien Desabre (francia)