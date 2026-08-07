Megérkezett a Real Madrid Budapestre – videók

Mint arról beszámoltunk, a Real Madrid keretében többek között olyan sztárok vannak ott, mint Vinícius Júnior, Federico Valverde vagy éppen Trent Alexander-Arnold – utóbbi zenét hallgatott, előbbiek mosolyogva tartottak a repülőgéphez.

A Real Madrid küldöttsége valamivel több mint háromórás repülőutat követően péntek kora este érkezett meg a magyar fővárosba, ahol az Anantara New York Palace Budapest Hotel felé vette az irányt. A szakmai stábot és a játékosokat busz vitte a szállásra, a jármű érkezését a helyszínen lelkes szurkolók várták.

A drukkerek nagy örömére több futballista és José Mourinho vezetőedző is meg-megállt autogramot osztogatni. A csapat a tervek szerint egy éjszakát tölt Budapesten, a Groupama Arénában játszott mérkőzés után még szombat este visszautazik Madridba.

NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Augusztus 8., szombat

19.00: FERENCVÁROS–Real Madrid (spanyol) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!