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Megérkezett a Real Madrid Budapestre – videók

2026.08.07. 19:30
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Fotó: Dömötör Csaba
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Real Madrid felkészülési mérkőzés Ferencváros
A Real Madrid játékoskerete és edzői stábja péntek este megérkezett Budapestre, ahol szombaton felkészülési mérkőzést játszik a Ferencvárossal a Groupama Arénában.

Mint arról beszámoltunk, a Real Madrid keretében többek között olyan sztárok vannak ott, mint Vinícius Júnior, Federico Valverde vagy éppen Trent Alexander-Arnold – utóbbi zenét hallgatott, előbbiek mosolyogva tartottak a repülőgéphez.

A Real Madrid küldöttsége valamivel több mint háromórás repülőutat követően péntek kora este érkezett meg a magyar fővárosba, ahol az Anantara New York Palace Budapest Hotel felé vette az irányt. A szakmai stábot és a játékosokat busz vitte a szállásra, a jármű érkezését a helyszínen lelkes szurkolók várták.

A drukkerek nagy örömére több futballista és José Mourinho vezetőedző is meg-megállt autogramot osztogatni. A csapat a tervek szerint egy éjszakát tölt Budapesten, a Groupama Arénában játszott mérkőzés után még szombat este visszautazik Madridba.

NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
Augusztus 8., szombat
19.00: FERENCVÁROS–Real Madrid (spanyol) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

 

Real Madrid felkészülési mérkőzés Ferencváros
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