Vb 2026: Franciaország–Irak 1–0 – viharszünet

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ

I-CSOPORT

FRANCIAORSZÁG–IRAK 1–0 – ÉLŐ – viharszünet

Philadelphia, Philadelphia Stadion, 23 óra (Tv: M4 Sport). Vezeti: Drew Fischer (kanadai)

FRANCIAORSZÁG: Maignan – Koundé, Upamecano, W. Saliba, Digne – M. Koné, Rabiot – Olise, O. Dembélé, Barcola – K. Mbappé. Szövetségi kapitány: Didier Deschamps

A kispadon: Risser, Samba (kapusok), Akliouche, Cherki, D. Doué, Gusto, L. Hernandez, T. Hernandez, Kanté, I. Konaté, Lacroix, Mateta, Tchouaméni, M. Thuram, Zaire-Emery

IRAK: Baszil – H. Ali, Tahszin, Hasim, Doszki – Al-Ammari, Z. Iszmail – Bajes, Ikbal, Kaszem – A. Husszein (Al-Hamadi, 26.). Szövetségi kapitány: Graham Arnold

A kispadon: Dzs. Hasszan, Talib (kapusok), M. Ali, Amin, Dzsaszim, Fardzsi, Jakob, Junisz, Juszif, Maknzi, Putrosz, Ser, Szadun, Szulaka

Gólszerző: K. Mbappé (14.)

ÖSSZEFOGLALÓ

Osztálykülönbség. Ez lehetett az egyik első gondolat, ami az ember eszébe jutott a Franciaország–Irak csoportmeccs első tíz percét követően: a franciák – akiknél az előző mérkőzéshez képest Lucas Digne, Manu Koné és Bradley Barcola is bekerült a kezdőcsapatba – erősen kezdték a mérkőzést, több lehetőséget is kialakítottak, végig az iraki térfélen adogatták a labdát, többször pedig csak a blokkok mentették meg a kaput a lövéseiktől.

A 14. percben aztán a Szenegál elleni meccs MVP-je, Michael Olise készített vissza egy labdát Kylian Mbappének, aki a tizenhatos vonalán túlról eresztett egy remek lövést, amibe Ahmed Baszil csak beleütni tudott – 1–0. Mbappénak ez már 27 évesen karrierje 15. vb-gólja volt, amivel az örökranglistán beérte Ronaldót, a Fenomént a harmadik helyen. Mint ismert, Lionel Messi már 18 góllal áll az élen, a második Miroslav Klose 16 találattal.

Ezt követően is jöttek még bőven francia helyzetek a szünetig, de gól már nem, miközben az eső egyre csak erősödött. Gyorsan kiderült, nem is lesz folytatás a tervezett időben, hiszen a villámlás is megérkezett: a csapatok nem futottak ki a második félidőre, következhetett a világbajnokság első viharszünete.

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A FRANCIA VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 16 Mike Maignan (AC Milan – Olaszország), 23 Robin Risser (Lens), 1 Brice Samba (Rennes)

Védők: 3 Lucas Digne (Aston Villa – Anglia), 2 Malo Gusto (Chelsea FC – Anglia), 21 Lucas Hernandez (Paris Saint-Germain), 19 Théo Hernandez (Al-Hilal – Szaúd-Arábia), 15 Ibrahima Konaté (Liverpool FC – Anglia), 5 Jules Koundé (FC Barcelona – Spanyolország), 26 Maxence Lacroix (Crystal Palace – Anglia), 17 William Saliba (Arsenal – Anglia), 4 Dayot Upamecano (Bayern München – Németország)

Középpályások: 13 N'Golo Kanté (Fenerbahce – Törökország), 6 Manu Koné (AS Roma – Olaszország), 14 Adrien Rabiot (AC Milan – Olaszország), 8 Aurélien Tchouaméni (Real Madrid – Spanyolország), 18 Warren Zaire-Emery (Paris Saint-Germain)

Támadók: 25 Maghnes Akliouche (AS Monaco), 12 Bradley Barcola (Paris-Saint-Germain), 24 Rayan Cherki (Manchester City – Anglia), 7 Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), 20 Désiré Doué (Paris Saint-Germain), 22 Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace – Anglia), 10 Kylian Mbappé (Real Madrid – Spanyolország), 11 Michael Olise (Bayern München – Németország), 9 Marcus Thuram (Internazionale – Olaszország)

Szövetségi kapitány: Didier Deschamps

AZ IRAKI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 1 Fahad Talib (al-Talaba), 12 Dzsalal Hasszan (al-Zavra), 22 Ahmed Baszil (al-Sorta)

Védők: 3 Husszein Ali (Pogon Szczecin – Lengyelország), 6 Manaf Junisz (al-Sorta), 4 Zaid Tahszin (Pahtakor – Üzbegisztán), 2 Rebin Szulaka (Port – Thaiföld), 5 Akam Hasim (al-Zavra), 23 Merhasz Doszki (Viktoria Plzen – Csehország), 15 Ahmed Maknzi (al-Karma), 24 Zaid Iszmail (al-Talaba), 26 Fransz Putrosz (Persib Bandung – Indonézia), 25 Musztafa Szadun (al-Sorta)

Középpályások: 16 Amir al-Ammari (Cracovia – Lengyelország), 19 Kevin Jakob (AGF – Dánia), 14 Zidan Ikbal (Utrecht – Hollandia), 20 Aimar Ser (Sarpsborg – Norvégia), 8 Ibrahim Bajes (al-Dafra – Egyesült Arab Emírségek), 11 Ahmed Kaszem (Nashville FC – Egyesült Államok), 7 Jusszef Amin (AEK Larnaca – Ciprus), 21 Marko Fardzsi (Venezia – Olaszország)

Támadók: 17 Ali Dzsaszim (al-Nadzsma – Szaúd-Arábia), 9 Ali al-Hamadi (Luton Town – Anglia), 13 Ali Juszif (al-Talaba), 18 Ajmen Husszein (al-Karma), 10 Mohanad Ali (Dibba – Egyesült Arab Emírségek)

Szövetségi kapitány: Graham Arnold (ausztrál)