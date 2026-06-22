Egyiptom fordított Új-Zéland ellen, történelme során először nyert vb-meccset

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ

G-CSOPORT

ÚJ-ZÉLAND–EGYIPTOM 1–3 (1–0)

Vancouver, BC Place, 52 497 néző. Vezette: Omar al-Ali (emírségekbeli)

ÚJ-ZÉLAND: Crocombe – Payne (Bindon, 85.), Surman, Boxall, Cacace (Randall, 76.) – Bell, Stamenic – McCowatt (Old, 66.), Singh (Thomas, 76.), Just (F. de Vries, 85.) – Ch. Wood. Szövetségi kapitány: Darren Bazeley

EGYIPTOM: Sobeir – Ibrahim, Hani, Fathi (Rabia, 41.), El-Fatuh – Attia, Lasin – Ziko (Abdelkarim, 76.), Szalah (Abdelmagid, 85.; Abdelmonem, 90+9.), Asur (Zizo, 85.) – Marmus (Trézéguet, 76.). Szövetségi kapitány: Hosszam Hasszan

Gólszerző: Surman (15.), ill. Ziko (58.), Szalah (67.), Trézéguet (82.)

ÉLŐ KÖZVETÍTÉS ITT!

A G-csoportban a negyedik mérkőzésén született az első győzelem: Egyiptom történelmének első sikerét aratta világbajnoki mérkőzésen.

A meccset a „kivik” kezdték jobban: a 15. percben Tim Payne szögletét Finn Surman fejelte a kapu jobb oldalába, ezt követően pedig még több lehetősége is adódott a gólszerzésre az óceániai csapatnak. Az összecsapás ezen szakaszában pontatlanul játszó Egyiptom teljesítménye idővel feljavult, és már a szünet előtt is több lehetősége akadt az egyenlítésre: Omar Marmus és Mohamed Szalah próbálkozása is kevéssel kerülte el a kaput.

A második félidőt nagy lendülettel kezdő egyiptomiak az 58. percben Mosztafa Ziko fejesével egalizáltak – nem sokkal egy nagyon veszélyes, de kimaradt új-zélandi lehetőség után. Pár perc múlva az egyenlítő találat szerzője kényszerítőzött a tizenhatosnál Mohamed Szalahhal, aki bevette a jobb alsó sarkot. A labdát a fordítás után jól tartó Egyiptommal szemben nehéz dolga volt Új-Zélandnak, amely a hajrához érve újabb gólt kapott: Szalah szögletéből Trézéguet csukafejesből volt eredményes.

A mérkőzés végéhez közeledve mindkét válogatott közel járt a gólhoz, azonban ezek a lehetőségek kimaradtak. Egyiptom győzelmével a csoport élére állt, de Új-Zélandnak is van még esélye továbbjutni. 1–3

G-CSOPORT M Gy D V L–K Gk P 1. Egyiptom 2 1 1 – 4–2 +2 4 2. Irán 2 – 2 – 2–2 0 2 3. Belgium 2 – 2 – 1–1 0 2 4. Új-Zéland 2 – 1 1 3–5 –2 1

ÉLŐ KÖZVETÍTÉS ITT!

AZ EGYIPTOMI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 1 Mohamed el-Senavi (Al-Ahli SC), 16 El-Mahdi Szoliman (Zamalek), 23 Musztafa Sobeir (Al-Ahli SC), 26 Mohamed Ala (El-Guna)

Védők: 2 Jasszer Ibrahim (Al-Ahli SC), 3 Mohamed Hani (Al-Ahli SC), 4 Hosszam Abdelmagid (Zamalek), 5 Rami Rabia (Al-Ain – Arab Emírségek), 6 Mohamed Abdelmonem (Nice – Franciaország), 13 Ahmed el-Fatuh (Zamalek), 14 Hamdi Fathi (Al-Vakra – Katar), 15 Karim Hafez (Pyramids), 24 Tarek Ala (ZED)

Középpályások: 7 „Trézéguet” Mahmud Hasszan (Al-Ahli SC), 8 Emam Asur (Al-Ahli SC), 11 Musztafa Ziko (Pyramids), 12 Haisszem Hasszan (Real Oviedo – Spanyolország), 17 Mohanad Lasin (Pyramids), 18 „Donga” Nabil Emad (Al-Nadzsma – Szaúd Arábia), 19 Marvan Attia (Al-Ahli SC), 20 Ibrahim Adel (FC Nordsjaelland – Dánia), 21 Mahmud Szaber (ZED), 25 „Zizo” Ahmed Szajed (Al-Ahli SC)

Támadók: 9 Hamza Abdelkarim (FC Barcelona – Spanyolország), 10 Mohamed Szalah (Liverpool FC – Anglia), 22 Omar Marmus (Manchester City – Anglia)

Szövetségi kapitány: Hosszam Hasszan

AZ ÚJ-ZÉLANDI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 1 Max Crocombe (Millwall – Anglia), 12 Alex Paulsen (Lechia Gdansk – Lengyelország), 22 Michael Woud (Auckland FC)

Védők: 2 Tim Payne (Wellington Phoenix – Ausztrália), 3 Francis De Vries (Auckland FC), 4 Tyler Bindon (Nottingham Forest – Anglia), 5 Michael Boxall (Minnesota United – Egyesült Államok), 13 Liberato Cacace (Wrexham – Anglia), 15 Nando Pijnaker (Auckland FC), 16 Finn Surman (Portland Timbers – Egyesült Államok), 24 Callan Elliot (Auckland FC), 26 Tommy Smith (Braintree Town – Anglia)

Középpályások: 6 Joe Bell (Viking – Norvégia), 7 Matt Garbett (Peterborough United – Anglia), 8 Marko Stamenic (Swansea City – Anglia), 10 Sarpreet Singh (Wellington Phoenix – Ausztrália), 14 Alex Rufer (Wellington Phoenix – Ausztrália), 19 Ben Old (Saint-Étienne – Franciaország), 20 Callum McCowatt (Silkeborg – Dánia), 23 Ryan Thomas (Zwolle – Hollandia), 25 Lachlan Bayliss (Newcastle Jets – Ausztrália)

Támadók: 9 Chris Wood (Nottingham Forest – Anglia), 11 Eli Just (Motherwell – Skócia), 17 Kosta Barbarouses (Western Sydney Wanderers – Ausztrália), 18 Ben Waine (Port Vale – Anglia), 21 Jesse Randall (Auckland FC)

Szövetségi kapitány: Darren Bazeley (angol)