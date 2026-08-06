Nemzeti Sportrádió

Vb 2026: rendőrségi razzia a dél-koreai szövetségnél a korábbi kapitány kinevezése miatt

2026.08.06. 19:04
null
Hong Mjungbo (Fotó: Getty Images)
Címkék
foci vb 2026 dél-koreai labdarúgó-válogatott Dél-Korea
A rendőrség csütörtökön házkutatást tartott a Dél-koreai Labdarúgó-szövetség (KFA) irodáiban azon vádak nyomán, hogy manipulálták a válogatott korábbi szövetségi kapitánya, Hong Mjung Bo 2024-es kinevezését.

A hatóságok dokumentumokat, telefonokat és számítógépeket foglaltak le a Szöultól 90 kilométerre fekvő Csonanban található központban, illetve a szöuli irodákban végrehajtott razziák során.

Szakemberek már a kinevezés idején rámutattak, hogy Hong elvileg nem ment át az előírt pályázati folyamaton, amikor 2024 júliusában másodszor is átvette a válogatott irányítását.

Az 57 éves tréner nemcsak az idei, hanem a 2014-es brazíliai világbajnokságon is kudarcot vallott, a csapat egyik alkalommal sem jutott tovább a csoportkörből.

A kapitány közvetlenül az idei búcsú után, még június végén lemondott, ám ez nem csillapította a közfelháborodást. Még Li Dzsemjong köztársasági elnök is követelte a felelősségre vonást.

„A kudarc, amely csalódást okozott az állampolgároknak, úgy tűnik, szervezeti és személyi hiányosságokra vezethető vissza” – írta X-oldalán az államfő, aki kritikáját elsősorban a szövetségre irányította Hong kiválasztása miatt.

A Dél-koreai Labdarúgó Szövetség a múlt hónapban jelentette be, hogy szakítva a hagyományokkal nyílt pályázaton keres ideiglenes szövetségi kapitányt a férfi válogatott élére, és az új szakvezető a következő két nemzetközi szünet (szeptember 21.-október 6. és november 9-17.) idején irányítja majd a csapatot.

 

foci vb 2026 dél-koreai labdarúgó-válogatott Dél-Korea
Legfrissebb hírek

Rocksztárként fogadták a Colo-Colo stadionjában a labdarúgó-vb hősét, Vozinhát – videó

Minden más foci
23 órája

Újabb vb-résztvevő nemzet vált szövetségi kapitányt – hivatalos

Foci vb 2026
2026.08.04. 07:30

Foghíjas kerettel utazott Dél-Koreába a Bayern München

Német labdarúgás
2026.08.02. 15:46

„Hatvan év óta az első angol vagyok, aki vb-aranyat fog” – Cucurella odaadta az érmét a postásnak

Foci vb 2026
2026.08.02. 13:31

A 48 csapatos vb igazságtalansága: Európának 20-21 hely járna!

Foci vb 2026
2026.08.02. 09:20

A mentális gondokkal küzdő valenciai „Cápa”, aki eldöntötte a vb-finálét – a Ferran Torres-portré

Foci vb 2026
2026.08.01. 10:24

Ellopták a játékomat – Malonyai Péter publicisztikája

Foci vb 2026
2026.07.29. 23:06

A FIFA fegyelmi eljárást indított az argentin szövetség ellen

Foci vb 2026
2026.07.29. 21:45