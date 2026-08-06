Vb 2026: rendőrségi razzia a dél-koreai szövetségnél a korábbi kapitány kinevezése miatt

A hatóságok dokumentumokat, telefonokat és számítógépeket foglaltak le a Szöultól 90 kilométerre fekvő Csonanban található központban, illetve a szöuli irodákban végrehajtott razziák során.

Szakemberek már a kinevezés idején rámutattak, hogy Hong elvileg nem ment át az előírt pályázati folyamaton, amikor 2024 júliusában másodszor is átvette a válogatott irányítását.

Az 57 éves tréner nemcsak az idei, hanem a 2014-es brazíliai világbajnokságon is kudarcot vallott, a csapat egyik alkalommal sem jutott tovább a csoportkörből.

A kapitány közvetlenül az idei búcsú után, még június végén lemondott, ám ez nem csillapította a közfelháborodást. Még Li Dzsemjong köztársasági elnök is követelte a felelősségre vonást.

„A kudarc, amely csalódást okozott az állampolgároknak, úgy tűnik, szervezeti és személyi hiányosságokra vezethető vissza” – írta X-oldalán az államfő, aki kritikáját elsősorban a szövetségre irányította Hong kiválasztása miatt.

A Dél-koreai Labdarúgó Szövetség a múlt hónapban jelentette be, hogy szakítva a hagyományokkal nyílt pályázaton keres ideiglenes szövetségi kapitányt a férfi válogatott élére, és az új szakvezető a következő két nemzetközi szünet (szeptember 21.-október 6. és november 9-17.) idején irányítja majd a csapatot.