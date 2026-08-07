Tűz ütött ki az Ormai László Asztalitenisz Csarnokban

A bejegyzés szerint délelőtt kigyulladt egy elektromos szekrény a csarnokban, a tűz átterjedt a tetőre, ahol 8-10 négyzetméteren a szigetelés és vezetékek égtek a napelemek közelében. A lángokat délutánra oltották el – tette hozzá.

Azt írta, személyi sérülés nem történt, de a csarnokban jelenleg nincs áram, és a szomszédos squashklubban komolyabb beázás történt. Arra is kitért, hogy a beázás nemcsak az aktuális sportolást gátolja, hanem komoly veszélybe sodorta az augusztus 19. és 22. között esedékes fallabda Európa-bajnokság megrendezését.

A szervezőkkel azon dolgoznak, hogy ha módosított tervekkel is, de időben el tudjon kezdődni a verseny.