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Tűz ütött ki az Ormai László Asztalitenisz Csarnokban

2026.08.07. 20:23
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Tűz ütött ki az Ormai László Asztalitenisz Csarnokban (Fotó: Földi Imre, archív)
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Pósfai Gábor tűz Ormai László Asztalitenisz Csarnok asztalitenisz
Tűz ütött ki a Marczibányi téri Ormai László Asztalitenisz Csarnokban, ami veszélybe sodorta a másfél hét múlva kezdődő fallabda Európa-bajnokság megrendezését – írta Pósfai Gábor belügyminiszter a Facebook-oldalán pénteken.

A bejegyzés szerint délelőtt kigyulladt egy elektromos szekrény a csarnokban, a tűz átterjedt a tetőre, ahol 8-10 négyzetméteren a szigetelés és vezetékek égtek a napelemek közelében. A lángokat délutánra oltották el – tette hozzá.

Azt írta, személyi sérülés nem történt, de a csarnokban jelenleg nincs áram, és a szomszédos squashklubban komolyabb beázás történt. Arra is kitért, hogy a beázás nemcsak az aktuális sportolást gátolja, hanem komoly veszélybe sodorta az augusztus 19. és 22. között esedékes fallabda Európa-bajnokság megrendezését. 

A szervezőkkel azon dolgoznak, hogy ha módosított tervekkel is, de időben el tudjon kezdődni a verseny.

 

Pósfai Gábor tűz Ormai László Asztalitenisz Csarnok asztalitenisz
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