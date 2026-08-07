Méltó búcsú Marguctól: a 24-es mezt már nem viseli más Veszprémben

HOGY MEKKORA SZTÁR Emil Nielsen, jól mutatja, hogy óriási tapsot kapott a magyar szurkolóktól, amikor egy órával a One Veszprém HC–RK Celje felkészülési mérkőzés ellőtt begyalogolt a pályára melegíteni a távolabbi kapuhoz, ahol néhány csapattársa már javában gyakorolt. A dán kapus vette a lapot, és integetett a drukkereknek.

Nála is nagyobb ovációt csak Gasper Marguc kapott tíz percre rá, aki most a szlovén gárda játékosaként tért vissza Veszprémbe, ahol az elmúlt tizenkét évet töltötte, és ahol klublegenda lett belőle. Ugyan már a kék mezes celjeiekkel melegített be, de még a veszprémi piros felső feszült rajta, ami kicsit érdekes látvány volt, ám egyben érthető is: a Veszprém Arénában „Gasi” nyilván megszokta a piros mezt, abban érzi jól magát!

Fotó: Szabó Miklós

És nem is hiába viselte az Építők új, arany mintázatú mezét, ugyanis a hazaiak csapatkapitányaként kezdte az edzőmeccset, amely egyben a saját búcsúmérkőzése is volt, és amelynek kezdődobását kisfia, Leo Marguc végezte el, aki aztán a lelátóról nézte, ahogyan édesapja szerzi az Építők harmadik gólját. Közben Nielsen húsz perc alatt csak hat gólt kapott, míg a hazai együttes ugyanennyi idő alatt 16-ot szerzett, de ez nem az izgalmak 60 perce volt, az eredmény nem igazán érdekelt senkit, legkevésbé azt a két és fél ezer drukkert, aki az arénába érkezett.

Félidőben elsötétült a csarnok, mindenki felállt, a kijelzőn levetítettek egy válogatásfilmet Gasper Marguc legszebb veszprémi pillanataiból, majd ünnepélyes keretek között visszavonultatták a 24-es mezét, amely mostantól ott lóg a csarnok tetején Gulyás Péter (3), Iváncsik Gergő (4), Éles József (6), Gulyás István (7), Marian Cozma (8), Carlos Pérez (10), Csoknyai István (11) és Zsigmond György (14) dressze mellett. A láthatóan meghatódott Marguc magyarul köszönte meg mindenkinek az elmúlt 12 évet, a második játékrészt pedig már a vendégek színeiben kezdte – pályafutása során egyébként kizárólag ebben a két klubcsapatban lépett pályára.