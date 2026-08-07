Méltó búcsú Marguctól: a 24-es mezt már nem viseli más Veszprémben
HOGY MEKKORA SZTÁR Emil Nielsen, jól mutatja, hogy óriási tapsot kapott a magyar szurkolóktól, amikor egy órával a One Veszprém HC–RK Celje felkészülési mérkőzés ellőtt begyalogolt a pályára melegíteni a távolabbi kapuhoz, ahol néhány csapattársa már javában gyakorolt. A dán kapus vette a lapot, és integetett a drukkereknek.
Nála is nagyobb ovációt csak Gasper Marguc kapott tíz percre rá, aki most a szlovén gárda játékosaként tért vissza Veszprémbe, ahol az elmúlt tizenkét évet töltötte, és ahol klublegenda lett belőle. Ugyan már a kék mezes celjeiekkel melegített be, de még a veszprémi piros felső feszült rajta, ami kicsit érdekes látvány volt, ám egyben érthető is: a Veszprém Arénában „Gasi” nyilván megszokta a piros mezt, abban érzi jól magát!
És nem is hiába viselte az Építők új, arany mintázatú mezét, ugyanis a hazaiak csapatkapitányaként kezdte az edzőmeccset, amely egyben a saját búcsúmérkőzése is volt, és amelynek kezdődobását kisfia, Leo Marguc végezte el, aki aztán a lelátóról nézte, ahogyan édesapja szerzi az Építők harmadik gólját. Közben Nielsen húsz perc alatt csak hat gólt kapott, míg a hazai együttes ugyanennyi idő alatt 16-ot szerzett, de ez nem az izgalmak 60 perce volt, az eredmény nem igazán érdekelt senkit, legkevésbé azt a két és fél ezer drukkert, aki az arénába érkezett.
Félidőben elsötétült a csarnok, mindenki felállt, a kijelzőn levetítettek egy válogatásfilmet Gasper Marguc legszebb veszprémi pillanataiból, majd ünnepélyes keretek között visszavonultatták a 24-es mezét, amely mostantól ott lóg a csarnok tetején Gulyás Péter (3), Iváncsik Gergő (4), Éles József (6), Gulyás István (7), Marian Cozma (8), Carlos Pérez (10), Csoknyai István (11) és Zsigmond György (14) dressze mellett. A láthatóan meghatódott Marguc magyarul köszönte meg mindenkinek az elmúlt 12 évet, a második játékrészt pedig már a vendégek színeiben kezdte – pályafutása során egyébként kizárólag ebben a két klubcsapatban lépett pályára.
A második félidő legemlékezetesebb pillanata talán az volt, mikor a 30-as kék mezben beálló Marguc gólt szerzett a celjeieknek is: hétméteresből talált be a Nielsent a szünetben váltó Mikael Appelgren kapujába. A mérkőzés vége Marguc újabb értékesített büntetőjével 49–32 lett az Építők javára, amely Spanyolországba utazik edzőtáborozni augusztus 12. és 23. között: részt vesz két felkészülési tornán is, legközelebb augusztus 13-én 19 órától játszik a Club Cisne Balonmán együttese ellen Pontevedrában.
FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS, FÉRFIAK
One Veszprém HC–RK Celje (szlovén) 49–32 (25–9)
One Veszprém HC: Appelgren, Nielsen – Marguc 1, Martinovic 5, Descat 4, Barna 1, Hesham 1, Cindric 4, Dopjera, Remili 1, Pintér 1, El-Dera 2, Dodic 3, Pechmalbec 6, Gáncs-Pető 4, Adel 9, Ali Zein 1, Imre 6
Forrás: handballveszprem.hu
VESZPRÉM: 50!
A Veszprém férfi kézilabdacsapatát 1977-ben alapították, a klub tehát az új idényben lesz 50 éves. A pénteki sajtótájékoztatón Bartha Csaba vezérigazgató elmondta, az elmúlt két esztendő kiválónak ugyan nem mondható, ám jónak azért igen, a bajnoki címek, a Magyar Kupa-győzelem és a történelmi Super Globe-siker mellett kétszer is hajszálon múlt a Bajnokok Ligája négyes döntőjébe jutás. Ezúttal a jubileumi év miatt nagyobb nyomás van rajtuk, azonban a final four most már elvárás ilyen játékoskerettel, a működésük pedig kiegyensúlyozott, a klub fel van készülve mindenre. Az 50. évforduló miatt 2027. január 9-én nagyszabású ünnepséget rendeznek a Veszprém Arénában, de szeretnének az idény során minél több évfordulós projektet megvalósítani a szurkolókkal együtt.
ONE VESZPRÉM HC 2026–2027
Kapusok: Mikael Appelgren (svéd), Emil Nielsen (dán), Várady-Szabó László. Jobbszélsők: Adam Dopjera, Yanis Lenne (francia), Imre Bence. Jobbátlövők: Ivan Martinovic (horvát), Nedim Remili (francia), Barna János Dániel. Irányítók: Luka Cindric (horvát), Jehja el-Dera (egyiptomi), Sztefan Dodics (szerb), Pintér Koppány. Beállók: Lukas Jörgensen (dán), Dragan Pesmalbek (szerb), Ahmed Adel (egyiptomi). Balátlövők: Thiagus Petrus (brazil), Ahmed Hesam (egyiptomi), Ligetvári Patrik, Ali Zein (egyiptomi). Balszélsők: Hugo Descat (francia), Gáncs-Pető Máté. Edző: Xavier Pascual