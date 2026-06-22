Kevin Pina nagyszerű szabadrúgása és Muslera érthetetlen hibája után Uruguay ellen is veretlen maradt a Zöld-foki-szigetek

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ

H-CSOPORT

URUGUAY–ZÖLD-FOKI-SZIGETEK 2–2 (2–1)

Miami Gardens, Miami Stadion, 64 003 néző. Vezette: Espen Eskas (norvég)

URUGUAY: Muslera – G. Varela, S. Cáceres, M. Olivera, Sanabria – Ugarte (De la Cruz, 70.), Bentancur – Canobbio, Valverde, M. Araújo (B. Rodríguez, 80.) – Vinas (D. Núnez. 70.). Szövetségi kapitány: Marcelo Bielsa

ZÖLD-FOKI-SZIGETEK: Vozinha – Moreira, R. Lopes, Borges, L. Cabral – K. Pina (L. Duarte, 71.) – Arcanjo (D. Duarte, a szünetben), R. Mendes, Monteiro (Y. Semedo, 80.), G. Rodrigues (H. Varela, 58.) – Benchimol (N. da Costa 58.). Szövetségi kapitány: Bubista

Gólszerző: M. Araújo (44.), Canobbio (45+6.), ill. K. Pina (21.), H. Varela (61.)

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A spanyolok elleni gólnélküli döntetlent követően az Uruguay elleni csoportmérkőzésen is ámulatba ejtő lelkesedéssel, bátor játékkal rukkolt elő a zöld-foki-szigeteki válogatott.

Bár a kezdetektől Uruguay játszott mezőnyfölényben és az első veszélyes helyzetet is a kétszeres világbajnok alakította ki, a 21. percben a zöld-fokiak szereztek vezetést: Kevin Pina 28 méterről elvégzett szabadrúgása a mindössze kéttagú sorfalon áthatolva a bal alsó sarokba vágódott.

Pinát (j4) ünneplik társai (Fotó: Getty Images)

Uruguay kereste a rést szorosan védekező ellenfelének védelmén, a szünet előtti percekben pedig sikerrel járt és megfordította az állást. A 44. percben Federico Valverde távolról, a bal oldalról érkező beívelését Sidney Cabral véletlenül a saját bal kapufájára fejelte, ahonnan a labda a középen érkező Maximiliano Araujo a kapuba vágott. A nem sokkal később megszülető uruguayi vezető gólhoz is asszisztált a zöld-foki védelem. Manuel Ugarte felívelése után Araujo könnyedén fejelte tovább a labdát a tizenhatoson belül, a magára hagyott Agustin Canobbiónak, aki a kaputól öt méterre, laposan a hálóba lőtt.

Sokkal fantáziadúsabb játékot a második játékrészben sem mutattak az „uruk”, mint az elsőben, a 61. percben pedig döbbenetes jelenetnek lehettünk tanúi: Mathias Olivera a nem sokkal előtte becserélt Helio Varelához ívelte a labdát, aki a kapujából nehezen érthető okból kirontó veterán Fernando Muslera mellett a kapuba lőtte az egyenlítő gólt.

Helio Varela szerezte a második zöld-foki gólt (Fotó: Getty Images)

Uruguaynak ezután még bőven akadt lehetősége a győztes gól megszerzésére, Vozinha több védést is bemutatott, Valverde és Brian Rodríguez lövését pedig védők blokkolták. A Real Madrid játékosa aztán ismét próbálkozott, ezúttal kapu fölé lőtt, akárcsak Canobbio hosszú szólót követően leadott lökete.

Vozinha édesanyja, Ana Candida Evora (j2) is a helyszínen szurkolt (Fotó: Getty Images)

Meglepő módon a Zöld-foki-szigetnek is több lehetősége akadt arra, hogy harmadjára is betaláljon: a 90+5. percben a Puskás Akadémiában futballozó Lars Duarte 18 méterről leadott lövését Muslera fogta, a ziccerben kapura törő Da Costát pedig Bentancur szerelte egy tanári becsúszó szereléssel.

Második megszerzett pontjának köszönhetően a csoportkört Szaúd-Arábia ellen záró Zöld-foki-szigeteknek reális esélye van arra, hogy a négyesben a 3. körben Spanyolország ellen pályára lépő Uruguay előtt végezzen.

H-CSOPORT M Gy D V L–K Gk P 1. Spanyolország 2 1 1 – 4–0 +4 4 2. Uruguay 2 – 2 – 3–3 0 2 3. Zöld-foki-szigetek 2 – 2 – 2–2 0 2 4. Szaúd-Arábia 2 – 1 1 1–5 –4 1

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AZ URUGUAYI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 23 Fernando Muslera (Estudiantes – Argentína), 1 Sergio Rochet (Internacional –Brazília), 12 Santiago Mele (Monterrey – Mexikó)

Védők: 2 José María Giménez (Atlético Madrid – Spanyolország), 17 Matías Vina (River Plate – Argentína), 16 Mathías Olivera (Napoli – Olaszország), 13 Guillermo Varela (Flamengo – Brazília), 4 Ronald Araújo (FC Barcelona – Spanyolország), 3 Sebastián Cáceres (Club América – Mexikó), 22 Joaquín Piquerez (Palmeiras – Brazília), 24 Santiago Bueno (Wolverhampton Wanderers – Anglia)

Középpályások: 6 Rodrigo Bentancur (Tottenham Hotspur – Anglia), 8 Federico Valverde (Real Madrid – Spanyolország), 10 Giorgian de Arrascaeta (Flamengo – Brazília), 11 Facundo Pellistri (Panathinaikosz – Görögország), 5 Manuel Ugarte (Manchester United – Anglia), 7 Nicolás de la Cruz (Flamengo – Brazília), 18 Brian Rodríguez (Club América – Mexikó), 20 Maximiliano Araújo (Sporting CP – Portugália), 14 Agustín Canobbio (Fluminense – Brazília), 15 Emiliano Martínez (Palmeiras – Brazília), 26 Rodrigo Zalazar (Sporting Braga – Portugália), 25 Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake – Egyesült Államok)

Támadók: 9 Darwin Núnez (Al-Hilal – Szaúd-Arábia), 21 Federico Vinas (Real Oviedo – Spanyolország), 19 Rodrigo Aguirre (Tigres – Mexikó)

Szövetségi kapitány: Marcelo Bielsa (argentin)

A ZÖLD-FOKI-SZIGETEKI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 23 Carlos dos Santos (San Diego – Egyesült Államok), 12 Marcio Rosa (Montana 1921 – Bulgária), 1 Vozinha (Chaves – Portugália)

Védők: 13 Sidny Cabral (Benfica – Portugália), 3 Diney Borges (Al-Bataeh – Arab Emírségek), 5 Logan Costa (Villarreal – Spanyolország), 4 Roberto Lopes (Shamrock Rovers – Írország), 22 Steven Moreira (Columbus Crew – Egyesült Államok), 24 Wagner Pina (Trabzonspor – Törökország), 25 Kelvin Pires (SJK Seinäjoki – Finnország), 2 Stopira (Torrense – Portugália)

Középpályások: 18 Telmo Arcanjo (Vitória Guimaraes – Portugália), 14 Deroy Duarte (Ludogorec – Bulgária), 15 Laros Duarte (Puskás Akadémia – Magyarország), 8 Joao Paulo Fernandes (FCSB – Románia), 10 Jamiro Monteiro (PEC Zwolle – Hollandia), 6 Kevin Pina (FK Krasznodar – Oroszország), 16 Yannick Semedo (Farense – Portugália)

Támadók: 9 Gilson Benchimol (Akron Togliatti – Oroszország), 7 Jovane Cabral (Estrela Amadora – Portugália), 19 Dailon Livramento (Casa Pia – Portugália), 20 Ryan Mendes (Igdir – Törökország), 21 Nuno da Costa (Istanbul Basaksehir – Törökország), 11 Garry Rodrigues (Apollon Limassol – Ciprus), 17 Willy Semedo (Omonia Nicosia – Ciprus), 26 Helio Varela (Maccabi Tel-Aviv – Izrael)

Szövetségi kapitány: Bubista