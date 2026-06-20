Vinícius Júnior gólt és gólpasszt jegyzett 500. felnőtt mérkőzésén – Brazília könnyedén átlépett Haitin

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ

C-CSOPORT

Brazília–Haiti 3–0 (3–0)

Philadelphia, Lincoln Financial Field. 68 324 néző. Vezette: Alejandro Hernández Hernández (spanyol)

Brazília: Alisson – Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Douglas Santos – Casemiro, Bruno Guimaraes (Ederson, 81.) – Raphinha (Rayan, 40.), Lucas Paquetá (Martinelli, 64.), Vinícius Junior (Danilo Santos, 81.)– Matheus Cunha (Endrick, 64.). Szövetségi kapitány: Carlo Ancelotti.

Haiti: Placide – Arcus (D. Simon, a szünetben), Ade, Duverne, Delcroix, Experience – Casimir (Deedson, 63.), Jean Jacques, Bellegarde (Etienne, 81.), Providence (Joseph, 71.) – Pierrot (Isidor, a szünetben). Szövetségi kapitány: Sébastien Migné.

Gólszerző: Cunha (23., 36.), Vinícius Júnior (45+3.)

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ÖSSZEFOGLALÓ

A Marokkó ellen 1–1-es döntetlent elérő brazil válogatott kezdőcsapatán kettőt változtatott Carlo Ancelotti szövetségi kapitány. A védelemben Ibanezt Danilo váltotta, míg elől Igor Thiago helyett Matheus Cunha kapott lehetőséget, utóbbi meg is hálálta a bizalmat...

Az első ivószünetig úgy tűnt, tartja magát Haiti. Ugyan Gabriel kiugratása után Raphinha betalált a 12. percben, a partjelző magasba emelte zászlaját. Bő tíz perccel később aztán Vinícius Júnior próbálkozását hárította Johny Placide. Így sem húzta ki a hidratációs szünetig Haiti, Vinícius lőtt bal oldalról, Placide középre ütötte ki a labdát, Delcroix menteni próbált, de Cunha lábára rúgta a labdát, ami így a kapuban kötött ki (1–0).

Matheus Cunha egy félidő alatt duplázott (Fotó: Getty Images)

Újabb bő tíz perc elteltével megduplázta előnyét Brazília, ismét Vinícius Júniortól indult a támadás, a Real Madrid támadója nagyszerűen ugratta ki Cunhát, aki balról, tíz méterről kilőtte a jobb felső sarkot (2–0). Vinícius aztán a kulcspassz és a gólpassz után maga is betalált. Ezúttal Lucas Paquéta volt az előkészítő, Vinícius pedig a kapus bal lába mellett elpasszolta a labdát (3–0). A Real Madrid támadójának ez volt pályafutása 500. felnőtt tétmérkőzése, a válogatottban 51. találkozóján a 11. gólját szerezte.

Vinícius állította be a 3–0-s végeredményt (Fotó: Getty Images)

Az első félidőben Brazília elvesztette Raphinhát, aki előzetes hírek szerint combizomsérülést szenvedett. A második játékrészben többször merészkedett előre Haiti, kétszer Alissonnak is kellett védenie. A 63. percben egy szöglet után Ricardo Ade csúsztatta kapura a labdát, Alissonon túljutott, de Danilo nagyot mentett. Az ötszörös győztes brazilok tartaléklángon égtek, a csereként érkező Endrick így is lesgólt szerzett, a hajrában pedig Ederson lövése volt közel a gólhoz.

Brazília 3–0-ra nyert, a harmadik körben Skócia ellen a csoportgyőzelemért léphet pályára. Haiti mindkét meccsét elveszítette, így már biztosan nem juthat tovább a csoportkörből, amelyet Marokkó ellen zár.

C -CSOPORT M Gy D V L–K Gk P 1. Brazília 2 1 1 – 4–1 +3 4 2. Marokkó 2 1 1 – 2–1 +1 4 3. Skócia 2 1 – 1 1–1 0 3 4. Haiti 2 – – 2 0–4 –4 0

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A BRAZIL VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 1 Alisson (Liverpool FC – Anglia), 23 Ederson (Fenerbahce – Törökország), 12 Weverton (Gremio)

Védők: 6 Alex Sandro (Flamengo), 14 Bremer (Juventus – Olaszország), 13 Danilo Luiz (Flamengo), 16 Douglas Santos (Zenit – Oroszország), 3 Gabriel Magalhaes (Arsenal – Anglia), 24 Roger Ibanez (Al-Ahli – Szaúd-Arábia), 15 Léo Pereira (Flamengo), 4 Marquinhos (PSG – Franciaország)

Középpályások: 8 Bruno Guimaraes (Newcastle United – Anglia), 5 Casemiro (Manchester United – Anglia), 18 Danilo Santos (Botafogo), 2 Éderson (Atalanta – Olaszország), 17 Fabinho (Al-Ittihad – Szaúd-Arábia), 20 Lucas Paquetá (Flamengo)

Támadók: 9 Matheus Cunha (Manchester United – Anglia), 19 Endrick (Olympique Lyon – Franciaország), 25 Igor Thiago (Brentford – Anglia), 21 Luiz Henrique (Zenit – Oroszország), 22 Gabriel Martinelli (Arsenal – Anglia), 10 Neymar (Santos), 11 Raphinha (FC Barcelona – Spanyolország), 26 Rayan (AFC Bournemouth – Anglia), 7 Vinícius Júnior (Real Madrid – Spanyolország)

Szövetségi kapitány: Carlo Ancelotti (olasz)

A HAITI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 23 Josue Duverger (Cosmos Koblenz – Németország), 12 Alexandre Pierre (Sochaux – Franciaország), 1 Johny Placide (Bastia – Franciaország)

Védők: 4 Ricardo Ade (LDU Quito – Ecuador), 2 Carlens Arcus (Angers – Franciaország), 5 Hannes Delcroix (Lugano – Svájc), 22 Jean-Kevin Duverne (Gent – Belgium), 8 Martin Expérience (Nancy – Franciaország), 13 Duke Lacroix (Colorado Springs Switchbacks FC – Egyesült Államok), 24 Wilguens Paugain (Zulte Waregem – Belgium), 3 Keeto Thermoncy (Young Boys – Svájc)

Középpályások: 10 Jean-Ricner Bellegarde (Wolverhampton Wanderers – Anglia), 17 Danley Jean Jacques (Philadelphia Union – Egyesült Államok), 14 Garven Metusala (Colorado Springs Switchbacks FC – Egyesült Államok), 26 Woodensky Pierre (Violette), 6 Carl Sainte (El Paso Locomotive FC – Egyesült Államok), 25 Dominique Simon (Tatran Presov – Szlovákia)

Támadók: 21 Josue Casimir (Auxerre – Franciaország), 11 Louicius Deedson (FC Dallas – Egyesült Államok), 7 Derrick Etienne Jr. (Toronto FC – Kanada), 19 Yassin Fortuné (Vizela – Portugália), 18 Wilson Isidor (Sunderland – Anglia), 16 Lenny Joseph (Ferencvárosi TC), 9 Duckens Nazon (Eszteglal – Irán), 20 Frantzdy Pierrot (Rizespor – Törökország), 15 Ruben Providence (Almere City – Hollandia)

Szövetségi kapitány: Sébastien Migné (francia)