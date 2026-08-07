A csapatfőnök szerint a McLarennél nem mondtak le a címvédésről

Az olasz szakember szerint a brit versenyző, valamint márkatársa, az ausztrál Oscar Piastri annak ellenére is „nagyszerű harmóniában” dolgoznak együtt, hogy tavaly kiélezett küzdelmet vívtak a vb-elsőségért.
„Az utolsó futamig harcoltak, de ez nem változtatta meg az egymáshoz, vagy az istállóhoz való viszonyukat, sőt, ha lehet, az még szorosabb lett” – magyarázta a csapatfőnök.
Andrea Stella irányításával az egyéni vb-cím mellett a McLaren a konstruktőrök között tavaly és tavalyelőtt is a csúcsra ért, a mostani szezont azonban nem kezdte jól: a wokingiak hátránya 11 futam után 159 pont az éllovas Mercedesszel szemben, míg a pilótáknál első Andrea Kimi Antonellinek 219 pontja van, Lando Norrisnak pedig 128. Utóbbi formája és autójának teljesítménye azonban javuló tendenciát mutatott, hiszen a nyári szünet előtti utolsó, hungaroringi futamot a címvédő nyerte meg.
F1, 2026 ADATBANK
„Ha tudjuk folytatni, amit Budapesten nyújtottunk, azt gondolom, van esélyünk címet védeni. Ehhez keményen kell dolgoznunk a fejlesztőasztaloknál és a versenyeken is, hogy gyorsabbak legyünk a riválisainknál. Még 12 futam hátravan, ezeken 546 pontot lehet szerezni, és bár jelentős a hátrányunk, emlékszünk, mi történt tavaly” – elevenítette fel Stella azt, hogy egy éve az akkor címvédő Max Verstappen a nyári szünet utáni tíz viadal mindegyikén dobogóra állt, hatszor győzni tudott, és végül csak két ponttal maradt le ötödik vb-elsőségéről a Red Bull-lal.
A Formula–1-es világbajnokság augusztus 23-án a Holland Nagydíjjal folytatódik Zandvoortban.