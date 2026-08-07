Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

NB I: Vasas–Zalaegerszeg 3–0

A csapatfőnök szerint a McLarennél nem mondtak le a címvédésről

2026.08.07. 17:00
null
Andrea Stella és Lando Norris a szünetet megelőzően a Hungaroringen (Fotó: Getty Images)
Címkék
F1 McLaren Andrea Stella
Andrea Stella csapatfőnök szerint a McLarennél nem mondtak le arról, hogy Lando Norris megvédje a Formula–1-es egyéni világbajnoki címét.

Az olasz szakember szerint a brit versenyző, valamint márkatársa, az ausztrál Oscar Piastri annak ellenére is „nagyszerű harmóniában” dolgoznak együtt, hogy tavaly kiélezett küzdelmet vívtak a vb-elsőségért.

„Az utolsó futamig harcoltak, de ez nem változtatta meg az egymáshoz, vagy az istállóhoz való viszonyukat, sőt, ha lehet, az még szorosabb lett” – magyarázta a csapatfőnök.

Andrea Stella irányításával az egyéni vb-cím mellett a McLaren a konstruktőrök között tavaly és tavalyelőtt is a csúcsra ért, a mostani szezont azonban nem kezdte jól: a wokingiak hátránya 11 futam után 159 pont az éllovas Mercedesszel szemben, míg a pilótáknál első Andrea Kimi Antonellinek 219 pontja van, Lando Norrisnak pedig 128. Utóbbi formája és autójának teljesítménye azonban javuló tendenciát mutatott, hiszen a nyári szünet előtti utolsó, hungaroringi futamot a címvédő nyerte meg.

F1
2026.01.27. 18:26

F1, 2026 ADATBANK

„Ha tudjuk folytatni, amit Budapesten nyújtottunk, azt gondolom, van esélyünk címet védeni. Ehhez keményen kell dolgoznunk a fejlesztőasztaloknál és a versenyeken is, hogy gyorsabbak legyünk a riválisainknál. Még 12 futam hátravan, ezeken 546 pontot lehet szerezni, és bár jelentős a hátrányunk, emlékszünk, mi történt tavaly” – elevenítette fel Stella azt, hogy egy éve az akkor címvédő Max Verstappen a nyári szünet utáni tíz viadal mindegyikén dobogóra állt, hatszor győzni tudott, és végül csak két ponttal maradt le ötödik vb-elsőségéről a Red Bull-lal.

A Formula–1-es világbajnokság augusztus 23-án a Holland Nagydíjjal folytatódik Zandvoortban.

F1 McLaren Andrea Stella
Legfrissebb hírek

Eddig Kimi Antonelli a legnagyobb nyertese, míg George Russell a vesztese az F1-es idénynek

F1
Tegnap, 9:30

Magyar Nagydíj: méltó a kerek évfordulóhoz – Formula–1-es képösszeállítás

Képes Sport
2026.08.01. 16:10

Kimi Antonelli: a semmiből az F1 csúcsára!

F1
2026.08.01. 09:45

Népsport: Lángok közt született legenda

Népsport
2026.08.01. 09:08

Keresztes Krisztián: Eltipornak, ha nem vagyunk elég gyorsak és erősek

Légiósok
2026.07.30. 13:50

Európában zárulhat az idei F1-es szezon, jövőre is 24 futammal terveznek

F1
2026.07.29. 19:18

MTVA: a nézettségi listák élén zárt a Magyar Nagydíj

F1
2026.07.29. 14:32

Norris már nem tagja egy világbajnoki klubnak

F1
2026.07.27. 13:13