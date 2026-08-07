A csapatfőnök szerint a McLarennél nem mondtak le a címvédésről

Az olasz szakember szerint a brit versenyző, valamint márkatársa, az ausztrál Oscar Piastri annak ellenére is „nagyszerű harmóniában” dolgoznak együtt, hogy tavaly kiélezett küzdelmet vívtak a vb-elsőségért.

„Az utolsó futamig harcoltak, de ez nem változtatta meg az egymáshoz, vagy az istállóhoz való viszonyukat, sőt, ha lehet, az még szorosabb lett” – magyarázta a csapatfőnök.

Andrea Stella irányításával az egyéni vb-cím mellett a McLaren a konstruktőrök között tavaly és tavalyelőtt is a csúcsra ért, a mostani szezont azonban nem kezdte jól: a wokingiak hátránya 11 futam után 159 pont az éllovas Mercedesszel szemben, míg a pilótáknál első Andrea Kimi Antonellinek 219 pontja van, Lando Norrisnak pedig 128. Utóbbi formája és autójának teljesítménye azonban javuló tendenciát mutatott, hiszen a nyári szünet előtti utolsó, hungaroringi futamot a címvédő nyerte meg.