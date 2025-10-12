Csodák csodája: szavazzon az olimpiatörténet legemlékezetesebb magyar diadalára!

A Nemzeti Sportrádióban naponta megmutatjuk a 25 aranyérem eredeti rádióközvetítéseit. (Kivéve természetesen Hajós Alfréd 1896-os, történelmi sikerét.)
KÖSZÖNJÜK, HOGY SZAVAZOTT!
A sorozat részei:
25. rész: Gulyás Michelle
24. rész: Szilágyi Áron
23. rész: férfi rövid pályás gyorskorcsolyaváltó
22. rész: Kozák Danuta
21. rész: Hosszú Katinka
20. rész: Gyurta Dániel
19. rész: férfi vízilabda-válogatott
18. rész: Kovács Katalin, Janics Natasa
17. rész: Kovács Ágnes
16. rész: Czene Attila
15. rész: női kajak négyes (1992)
14. rész: Kovács Antal
13. rész: Repka Attila
12. rész: férfi kardcsapat
11. rész: Martinek János
10. rész: Egerszegi Krisztina
9. rész: Darnyi Tamás
8. rész: Magyar Zoltán
7. rész: Németh Miklós
6. rész: Balczó András
5. rész: Kozma István
4. rész: vízilabda-válogatott
3. rész: Papp László
2. rész: Csik Ferenc
1. rész: Hajós Alfréd