Nemzeti Sportrádió

Csodák csodája: szavazzon az olimpiatörténet legemlékezetesebb magyar diadalára!

L. P. I.L. P. I.
Vágólapra másolva!
2025.10.12. 13:51
null
Fotó: MTI/Kotnyek Antal, Petrovits László, Németh Ferenc; Szabó Miklós, Nemzeti Sport – NS-montázs
Címkék
Nemzeti Sportrádió Csodák csodája Nemzeti Sport szavazás
A Nemzeti Sportrádió és a Nemzeti Sport közös játékán az október 23-i nemzeti ünnepen derül ki, hogy a hallgatók/olvasók kinek a győzelmére emlékeznek a legszívesebben.

A Nemzeti Sportrádióban naponta megmutatjuk a 25 aranyérem eredeti rádióközvetítéseit. (Kivéve természetesen Hajós Alfréd 1896-os, történelmi sikerét.)

SZAVAZÁS

Melyik volt a magyar olimpiatörténet legnagyobb pillanata?

KÖSZÖNJÜK, HOGY SZAVAZOTT!

A sorozat részei:
25. rész: Gulyás Michelle
24. rész: Szilágyi Áron
23. rész: férfi rövid pályás gyorskorcsolyaváltó
22. rész: Kozák Danuta
21. rész: Hosszú Katinka
20. rész: Gyurta Dániel
19. rész: férfi vízilabda-válogatott
18. rész: Kovács Katalin, Janics Natasa
17. rész: Kovács Ágnes
16. rész: Czene Attila
15. rész: női kajak négyes (1992)
14. rész: Kovács Antal
13. rész: Repka Attila
12. rész: férfi kardcsapat
11. rész: Martinek János
10. rész: Egerszegi Krisztina
9. rész: Darnyi Tamás
8. rész: Magyar Zoltán
7. rész: Németh Miklós
6. rész: Balczó András
5. rész: Kozma István
4. rész: vízilabda-válogatott
3. rész: Papp László
2. rész: Csik Ferenc
1. rész: Hajós Alfréd

 

Nemzeti Sportrádió Csodák csodája Nemzeti Sport szavazás
Legfrissebb hírek

Németh Zsolt: A 85 méter sem elérhetetlen Halász Bencének

Atlétika
2025.10.09. 21:04

Csodák csodája: a magyar olimpiatörténet legnagyobb pillanatai – 25. rész: Gulyás Michelle

Egyéb egyéni
2025.10.08. 17:19

Kuttor Attila: Még nincs kész a Kazincbarcika; Ekler Luca: Nem vagyunk ugyanúgy támogatva…

E-újság
2025.10.08. 00:15

Kindl Gábor: Történelmi lehetőségek előtt áll a magyar triatlonsport

Egyéb egyéni
2025.10.07. 22:57

Jól megy a skóciai kölcsönjáték Keresztes Krisztiánnak

Minden más foci
2025.10.07. 21:31

Nemzeti Sportrádió: sportágtörténeti strandröplabdasiker Törökországban

Röplabda
2025.10.07. 20:38

Dragóner Attila: Az örmények most már éhesek a sikerre

Magyar válogatott
2025.10.07. 19:35

Gazdag Dániel: álomélet Amerikában; Bősze Leventét Fabregas készíti fel a Serie A-ra

E-újság
2025.10.06. 22:16
Ezek is érdekelhetik