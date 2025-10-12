Csodák csodája: szavazzon az olimpiatörténet legemlékezetesebb magyar diadalára!

A Nemzeti Sportrádió és a Nemzeti Sport közös játékán az október 23-i nemzeti ünnepen derül ki, hogy a hallgatók/olvasók kinek a győzelmére emlékeznek a legszívesebben.

A Nemzeti Sportrádióban naponta megmutatjuk a 25 aranyérem eredeti rádióközvetítéseit. (Kivéve természetesen Hajós Alfréd 1896-os, történelmi sikerét.)