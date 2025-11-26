Nemzeti Sportrádió

Német és spanyol győzelemmel kezdődött a női kézilabda-világbajnokság

2025.11.26. 19:42
Emily Vogelék (fehérben) legyőzték Izlandot (Fotó: Getty Images)
Szerda este elrajtolt a holland–német közös rendezésű női kézilabda-világbajnokság, s az első játéknapon a spanyol válogatott és a társházigazda is magabiztos győzelemmel mutatkozott be.

A társházigazda 5–6 után zsinórban öt gólt szerzett, és ebből az előnyből táplálkozott a továbbiakban. Az izlandiak többször is feljöttek mínusz kettőre, ám a németek a második félidő elején elléptek 22–16-ra, és már nem engedték ki a kezükből a győzelmet. Az FTC-ben kézilabdázó balátlövő, Emily Vogel két góllal vette ki a részét a németek 32–25-ös győzelméből.

A korábbi ETO-edző, Ambros Martín által irányított spanyolok az első félidő közepén elhúztak, 12–5-nél látszott, ezt a mérkőzést már behúzzák Paraguay ellen. A jövő nyártól a Ferencvárost erősítő beálló, Lysa Tchaptchet is pályára lépett a győztes csapatban, amely 26–17-tel tudta le a nyitó meccsét.

NŐI KÉZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
C-csoport (Stuttgart)
Németország–Izland 32–25 (18–14)
Ld: Grijseels 7, Behrend 5, Kühne 5, ill. E. Thorkelsdóttir 5
Később
20.30: Szerbia–Uruguay (Tv: M4 Sport)

D-csoport (Trier)
Spanyolország–Paraguay 26–17 (15–9)
Ld: So Delgado-Pinto 6, Vegué 5, ill. Insfrán 4, Mendoza 4
Később
20.30: Montenegró–Feröer

 

Ezek is érdekelhetik