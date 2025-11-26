Német és spanyol győzelemmel kezdődött a női kézilabda-világbajnokság

A társházigazda 5–6 után zsinórban öt gólt szerzett, és ebből az előnyből táplálkozott a továbbiakban. Az izlandiak többször is feljöttek mínusz kettőre, ám a németek a második félidő elején elléptek 22–16-ra, és már nem engedték ki a kezükből a győzelmet. Az FTC-ben kézilabdázó balátlövő, Emily Vogel két góllal vette ki a részét a németek 32–25-ös győzelméből.

A korábbi ETO-edző, Ambros Martín által irányított spanyolok az első félidő közepén elhúztak, 12–5-nél látszott, ezt a mérkőzést már behúzzák Paraguay ellen. A jövő nyártól a Ferencvárost erősítő beálló, Lysa Tchaptchet is pályára lépett a győztes csapatban, amely 26–17-tel tudta le a nyitó meccsét.

NŐI KÉZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

C-csoport (Stuttgart)

Németország–Izland 32–25 (18–14)

Ld: Grijseels 7, Behrend 5, Kühne 5, ill. E. Thorkelsdóttir 5

Később

20.30: Szerbia–Uruguay (Tv: M4 Sport)

D-csoport (Trier)

Spanyolország–Paraguay 26–17 (15–9)

Ld: So Delgado-Pinto 6, Vegué 5, ill. Insfrán 4, Mendoza 4

Később

20.30: Montenegró–Feröer