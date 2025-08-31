Nemzeti Sportrádió

Csodák csodája: a magyar olimpiatörténet legnagyobb pillanatai – 6. rész, Balczó András

2025.08.31. 17:01
Fotó: Nemzeti Sport
A Nemzeti Sportrádió és az nso.hu augusztus 21-től szavazást indított, amely a hallgatók/olvasók és a szakértő zsűri voksai alapján a magyar olimpiatörténet legnagyobb pillanatáról van hivatva dönteni. Az olvasók és a hallgatók szövegben, képben és hangban kétnaponta ismerkedhetnek meg a „pályázókkal”, eredményt az október 23-i nemzeti ünnepen hirdet a Nemzeti Sportrádió és a Nemzeti Sport.


6. BALCZÓ ANDRÁS
1972. augusztus 31., München
(Az öttusaverseny futószáma)     

A Népsport így tudósított a végre egyéniben is olimpiai bajnoki címet szerző öttusalegenda, Balczó András müncheni sikeréről: „Egyetlen feszült pillanatnak éreztük azt a tizenháromvalahány percet, amíg Onyiscsenko feltűnt a stadion bejáratánál. Tizenhárom és valahány… Mielőtt elindult, már tudtuk, pontosan 13:10 perc az az idő, amellyel már Balczó a bajnok, de hiába ugrotta át az óra mutatója ezt a kérdéses pontot, már jóval a szovjet fiú célba érkezése előtt (13:35.2), Balczó még mindig nem mert örülni. De aztán megjelent az időeredmény és a pontszám a villanyújságon, Balczó lába alól eltűnt az anyaföld. Dobálták, tapsolták, ünnepelték a társak és sportbarátok az újdonsült olimpiai bajnokot.”     

Balczó Andrásnak csapatban ekkor már volt korábbról két olimpiai aranya (1960, 1968), egyéniben egy 4. (1960) és egy második (1968) helye, míg 1964-ben eltiltás miatt nem indulhatott. Az 1972-es olimpián csapatban ezüstérmet szerzett.

Münchenben a győzelme után így nyilatkozott: „Most majd lefekszem és reggel, amikor felkelek, akkor valakinek majd figyelmeztetnie kell, hogy öreg, el ne felejtsd, olimpiai bajnok vagy! És akkor megint nagyon fog tetszeni az egész, örülni fogok a jó hírnek…”

