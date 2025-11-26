Nemzeti Sportrádió

Asztalitenisz: a negyeddöntőig jutott Lei és Szántosi az U19-es vb-n

2025.11.26. 18:36
utánpótlássport Asztalitenisz Utánpótlássport.hu
Szerdán két magyar fiúpáros volt érdekelt a Kolozsváron zajló korosztályos asztalitenisz-vb-n, Lei Balázs és Szántosi Dávid kettőse egy meccset nyerni tudott az U19-esek között.

A Kolozsváron zajló ifjúsági és serdülő asztalitenisz-világbajnokság szerdai versenynapján az U19-es fiúpárosok küzdelmeiben Lei Balázs és Szántosi Dávid kettőse előbb 3:2-re legyőzte a Naresh, Sareen (amerikai, ausztrál) duót, majd a negyeddöntőben 3:1-es vereséget szenvedett a kínai Wen, Li egységtől.

Az U15-ös fiúpárosoknál Gergely Márk az angol Piwowar oldalán az első körben 3:0-ra kikapott a kínai Zhou, Yu kettőstől.

(Kiemelt képünkön balról: Lei Balázs és Szántosi Dávid Forrás: MOATSZ)

