Asztalitenisz: a negyeddöntőig jutott Lei és Szántosi az U19-es vb-n
Szerdán két magyar fiúpáros volt érdekelt a Kolozsváron zajló korosztályos asztalitenisz-vb-n, Lei Balázs és Szántosi Dávid kettőse egy meccset nyerni tudott az U19-esek között.
A Kolozsváron zajló ifjúsági és serdülő asztalitenisz-világbajnokság szerdai versenynapján az U19-es fiúpárosok küzdelmeiben Lei Balázs és Szántosi Dávid kettőse előbb 3:2-re legyőzte a Naresh, Sareen (amerikai, ausztrál) duót, majd a negyeddöntőben 3:1-es vereséget szenvedett a kínai Wen, Li egységtől.
Az U15-ös fiúpárosoknál Gergely Márk az angol Piwowar oldalán az első körben 3:0-ra kikapott a kínai Zhou, Yu kettőstől.
(Kiemelt képünkön balról: Lei Balázs és Szántosi Dávid Forrás: MOATSZ)
Legfrissebb hírek
Vívás: Papp Jázmin először nyert felnőttversenyt
Utánpótlássport
2025.11.24. 16:00
Ezek is érdekelhetik