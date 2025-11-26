Nemzeti Sportrádió

„Néha reggel nem volt kedve edzeni" – Ronaldinhóról beszélt a korábbi MTK-edző

2025.11.26. 18:32
Henk ten Cate és Ronaldinho három éven át dolgozott együtt a Barcánál (Fotó: Imago Images)
Henk ten Cate, az MTK korábbi vezetőedzője arról beszélt, hogyan kezelte annak idején Ronaldinhót, amikor az FC Barcelona szakmai stábjában dolgozott.

Henk ten Cate az 1999–2000-es idényben irányította az MTK-t, amellyel megnyerte a Magyar Kupát, az NB I-ben pedig ezüstérmet szerzett a Dunaferr mögött. Ezt követően a holland NAC Breda vezetőedzője lett, majd 2003-tól három éven át az FC Barcelonánál dolgozott Frank Rijkaard segítőjeként, így számos sztárjátékossal kapcsolatba került, többek között az aranylabdás Ronaldinhóval.

A holland edző a RAC1 rádióban beszélt arról, hogy milyen volt a közös munka a brazil klasszissal.

„Néha Ronaldinhónak reggel nem volt kedve edzeni, ezért mondtam neki, hogy akkor jöjjön el délután a Camp Nouba, és mindig megjelent” – mondta Ten Cate, aki így délutánonként sokszor egyéni képzésben részesítette a támadó középpályást annak érdekében, hogy fitt maradjon. A tréner elárulta, többször beszélt Ronaldinhóval arról, hogy topon kell lennie fizikálisan, ha el akarja érni a csapattal a céljait, és a futballista hallgatott rá, aki ezért mindig eljött a délutáni különedzésekre.

Szóba került még a rádióadásban a 2005 novemberi Real Madrid–Barcelona mérkőzés (0–3), amikor a Santiago Bernabéu Stadion közönsége állva tapsolta meg a rivális színeiben duplázó futballistát.

„Felejthetetlen volt. Normális esetben a Bernabéuban pfujolnak, és sértegetik az ellenfelet, de aznap nem így történt. A mérkőzés után láttam a meccsről készült képeket, és emlékszem egy tapsoló férfire, aki teljesen el volt varázsolva” – utalt a Juan Sánchez nevű madridi drukkerre, akinek a fotója annak idején bejárta a világsajtót (s később elmondta, nem bánta meg, hogy megtapsolta Ronaldinhót).

Röviden Lamine Yamalról is szó esett, akiről elmondta a véleményét a 70 éves szakember: „Jó játékos, nagyon fiatal, de vannak dolgok, amiket nem szeretek benne.”

Ten Cate egyébként a Barcától 2006-ban, a Bajnokok Ligája-győzelem után távozott, majd az Ajaxszal Holland Kupát nyert, míg a Chelsea-nél ismét másodedző volt, s Avram Grant jobbkezeként BL-döntőig vezette a londoni csapatot. Később irányította a görög Panathinaikoszt, dolgozott Katarban, Szaúd-Arábiában, Kínában, rövid időre megfordult a Sparta Rotterdamnál, majd ismét Szaúd-Arábiában vállalt szerepet, valamint az Egyesült Arab Emírségekben, legutóbb pedig Suriname válogatottjánál pályaedzőként tevékenykedett 2023-ban.

 

