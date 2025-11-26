A Budai Farkasok nyerte az újrajátszott mérkőzést a férfi kézilabda NB I-ben

Kigyulladt a szomszédos uszodában a szauna, félbeszakadt a Budai Farkasok–Budakalász bajnoki
A hazaiaktól Csengeri Hunor hét, az egyiptomi légiós Haled Nurelden hat góllal vette ki részét a sikerből, míg a túloldalon Sinkovits Benjámin kilencszer, Mátés István hétszer volt eredményes.
A két csapat november 9-én rendezett mérkőzése a 38. percben, 19–16-os hazai vezetésnél félbeszakadt, mert megszólalt a szomszédos uszoda tűzjelzője. A tűzoltóság kiürítette az uszodát és a sportcsarnokot is, a két klub illetékesei pedig abban állapodtak meg, hogy nem folytatják a találkozót.
FÉRFI KÉZILABDA NB I
8. FORDULÓ
BUDAI FARKASOK-RÉV–CYEB-BUDAKALÁSZ 30–27 (15–13)
Budaörs, 350 néző. V: Bíró, Kiss O.
BUDAÖRS: BALOGH T. – CSENGERI 7 (3), Panic 2, MARIC 4, Boszkosz 2, JUHÁSZ Á. 4, NURELDEN 6. Csere: Bene, Kovács Á. 2, Kristóf M., Szeitl L. 1, Vuleta, Draskovics 2. Edző: ifj. Kiss Szilárd
BUDAKALÁSZ: Nagy T. – Szujó, SINKOVITS 9, Dávid M. 1, ZAKOR 4, Polcar 3, MÁTÉS 7. Csere: Takács Á., Benzsay (kapusok), Száva 1, Fórizs, Varjú 1, Tájok 1. Edző: Csoknyai István
Az eredmény alakulása. 9. perc: 5–2. 18. p.: 8–6. 25. p.: 11–10. 41. p.: 17–18. 45. p.: 21–19. 50. p.: 25–22
Kiállítások: 4, ill. 6 perc
Hétméteresek: 3/3, ill. 2/0
MESTERMÉRLEG
Kiss Szilárd: – Elég mélyről jöttünk vissza, nehéz volt feldolgozni a legutóbbi, tízgólos vereséget. Voltak gondjaink, de nem lehet összehasonlítani a csapat két héttel ezelőtti játékát a mostanival.
Csoknyai István: – A végjátékot jobban hoztuk le. Voltak helyzeteink, de sok problémát jelentett az ellenfél kapusa, Balogh Tibor. Jobban játszottunk, mint a félbeszakadt mérkőzésen, de ez az eredményen nem látszik.
|AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA
M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Szeged
12
|9
|1
|2
|419–332
|+87
|19
|2. Veszprém
9
|9
|–
|–
|364–258
|+106
|18
|3. Tatabánya
9
|9
|–
|–
|302–252
|+50
|18
|4. FTC
10
|5
|1
|4
|334–331
|+3
|11
|5. Győr
10
|5
|–
|5
|305–297
|+8
|10
|6. Budai Farkasok-Rév
10
|3
|4
|3
|273–300
|–27
|10
|7. Csurgó
11
|3
|2
|6
|315–322
|–7
|8
|8. NEKA
11
|3
|2
|6
|297–324
|–27
|8
|9. Gyöngyös
10
|4
|–
|6
|280–307
|–27
|8
|10. PLER
10
|3
|2
|5
|280–313
|–33
|8
|11. Balatonfüred
9
|3
|1
|5
|243–263
|–20
|7
|12. Szigetszentmiklós
11
|3
|1
|7
|298–334
|–36
|7
|13. Komló
10
|2
|1
|7
|271–306
|–35
|5
|14. Budakalász
10
|2
|1
|7
|293–335
|–42
|5