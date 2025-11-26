A Budai Farkasok nyerte az újrajátszott mérkőzést a férfi kézilabda NB I-ben

A hazaiaktól Csengeri Hunor hét, az egyiptomi légiós Haled Nurelden hat góllal vette ki részét a sikerből, míg a túloldalon Sinkovits Benjámin kilencszer, Mátés István hétszer volt eredményes.

A két csapat november 9-én rendezett mérkőzése a 38. percben, 19–16-os hazai vezetésnél félbeszakadt, mert megszólalt a szomszédos uszoda tűzjelzője. A tűzoltóság kiürítette az uszodát és a sportcsarnokot is, a két klub illetékesei pedig abban állapodtak meg, hogy nem folytatják a találkozót.

FÉRFI KÉZILABDA NB I

8. FORDULÓ

BUDAI FARKASOK-RÉV–CYEB-BUDAKALÁSZ 30–27 (15–13)

Budaörs, 350 néző. V: Bíró, Kiss O.

BUDAÖRS: BALOGH T. – CSENGERI 7 (3), Panic 2, MARIC 4, Boszkosz 2, JUHÁSZ Á. 4, NURELDEN 6. Csere: Bene, Kovács Á. 2, Kristóf M., Szeitl L. 1, Vuleta, Draskovics 2. Edző: ifj. Kiss Szilárd

BUDAKALÁSZ: Nagy T. – Szujó, SINKOVITS 9, Dávid M. 1, ZAKOR 4, Polcar 3, MÁTÉS 7. Csere: Takács Á., Benzsay (kapusok), Száva 1, Fórizs, Varjú 1, Tájok 1. Edző: Csoknyai István

Az eredmény alakulása. 9. perc: 5–2. 18. p.: 8–6. 25. p.: 11–10. 41. p.: 17–18. 45. p.: 21–19. 50. p.: 25–22

Kiállítások: 4, ill. 6 perc

Hétméteresek: 3/3, ill. 2/0

MESTERMÉRLEG

Kiss Szilárd: – Elég mélyről jöttünk vissza, nehéz volt feldolgozni a legutóbbi, tízgólos vereséget. Voltak gondjaink, de nem lehet összehasonlítani a csapat két héttel ezelőtti játékát a mostanival.

Csoknyai István: – A végjátékot jobban hoztuk le. Voltak helyzeteink, de sok problémát jelentett az ellenfél kapusa, Balogh Tibor. Jobban játszottunk, mint a félbeszakadt mérkőzésen, de ez az eredményen nem látszik.