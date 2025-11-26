Nemzeti Sportrádió

A Budai Farkasok nyerte az újrajátszott mérkőzést a férfi kézilabda NB I-ben

Vágólapra másolva!
2025.11.26. 20:12
null
Harmadik győzelmét aratta a Budai Farkasok (Fotó:Budai Farkasok-Rév/Facebook)
Címkék
férfi kézilabda NB I Budai Farkasok CYEB-Budakalász
Nagy csatában a Budai Farkasok 30–27-re legyőzte a vendég Budakalászt a férfi kézilabda NB I szerdai mérkőzésén.
Kézilabda
2025.11.09. 19:57

Kigyulladt a szomszédos uszodában a szauna, félbeszakadt a Budai Farkasok–Budakalász bajnoki

Később derül ki, mikor játsszák le a férfi kézilabda NB I-es találkozót.

A hazaiaktól Csengeri Hunor hét, az egyiptomi légiós Haled Nurelden hat góllal vette ki részét a sikerből, míg a túloldalon Sinkovits Benjámin kilencszer, Mátés István hétszer volt eredményes.

A két csapat november 9-én rendezett mérkőzése a 38. percben, 19–16-os hazai vezetésnél félbeszakadt, mert megszólalt a szomszédos uszoda tűzjelzője. A tűzoltóság kiürítette az uszodát és a sportcsarnokot is, a két klub illetékesei pedig abban állapodtak meg, hogy nem folytatják a találkozót.

FÉRFI KÉZILABDA NB I
8. FORDULÓ
BUDAI FARKASOK-RÉV–CYEB-BUDAKALÁSZ 30–27 (15–13)
Budaörs, 350 néző. V: Bíró, Kiss O.
BUDAÖRS: BALOGH T. – CSENGERI 7 (3), Panic 2, MARIC 4, Boszkosz 2, JUHÁSZ Á. 4, NURELDEN 6. Csere: Bene, Kovács Á. 2, Kristóf M., Szeitl L. 1, Vuleta, Draskovics 2. Edző: ifj. Kiss Szilárd
BUDAKALÁSZ: Nagy T. – Szujó, SINKOVITS 9, Dávid M. 1, ZAKOR 4, Polcar 3, MÁTÉS 7. Csere: Takács Á., Benzsay (kapusok), Száva 1, Fórizs, Varjú 1, Tájok 1. Edző: Csoknyai István
Az eredmény alakulása. 9. perc: 5–2. 18. p.: 8–6. 25. p.: 11–10. 41. p.: 17–18. 45. p.: 21–19. 50. p.: 25–22
Kiállítások: 4, ill. 6 perc
Hétméteresek: 3/3, ill. 2/0
MESTERMÉRLEG
Kiss Szilárd: – Elég mélyről jöttünk vissza, nehéz volt feldolgozni a legutóbbi, tízgólos vereséget. Voltak gondjaink, de nem lehet összehasonlítani a csapat két héttel ezelőtti játékát a mostanival.
Csoknyai István: – A végjátékot jobban hoztuk le. Voltak helyzeteink, de sok problémát jelentett az ellenfél kapusa, Balogh Tibor. Jobban játszottunk, mint a félbeszakadt mérkőzésen, de ez az eredményen nem látszik.

    
AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA

M

GyDVL–KGkP
  1. Szeged

12

912419–332+8719
  2. Veszprém

9

9364–258+10618
  3. Tatabánya

9

9302–252+5018
  4. FTC

10

514334–331+311
  5. Győr

10

55305–297+810
  6. Budai Farkasok-Rév

10

343273–300–2710
  7. Csurgó

11

326315–322–78
  8. NEKA

11

326297–324–278
  9. Gyöngyös

10

46280–307–278
10. PLER

10

325280–313–338
11. Balatonfüred

9

315243–263–207
12. Szigetszentmiklós

11

317298–334–367
13. Komló

10

217271–306–355
14. Budakalász

10

217293–335–425

 

 

férfi kézilabda NB I Budai Farkasok CYEB-Budakalász
Legfrissebb hírek

Férfi kézi NB I: tíz góllal verte meg a Szeged a Győrt

Kézilabda
2025.11.23. 20:06

Férfi kézilabda NB I: a Csurgó ellen sem hibázott a címvédő Veszprém

Kézilabda
2025.11.22. 18:37

Szerb jobbátlövővel pótolja a sérült Magnus Rödöt a Szeged

Kézilabda
2025.11.22. 16:00

Értékes győzelmet aratott a NEKA Szigetszentmiklóson a férfi kézi NB I-ben

Kézilabda
2025.11.21. 19:56

Férfi kézi NB I: a sérülések miatt újabb idény közbeni igazolás jöhet Szegeden

Kézilabda
2025.11.21. 12:20

A Balatonfüred és a Tatabánya is nyert hazai pályán a férfi kézi NB I-ben

Kézilabda
2025.11.19. 20:08

A Veszprém vezérigazgatója egy dolgot irigyel a rivális Szegedtől

Kézilabda
2025.11.19. 18:43

Győzelemmel ünnepelte 600. hazai bajnokiját a Veszprém

Kézilabda
2025.11.15. 20:11
Ezek is érdekelhetik