A Galatasaraytól is kikapott, nyeretlenül zárta szereplését az Euroligában a Sopron Basket

Az áprilisban 17. magyar bajnoki címüket begyűjtő soproniak – akik 2022-ben megnyerték a kontinentális elitsorozatot – mind az öt korábbi mérkőzésüket elvesztették az Euroligában, ezzel már eldőlt, hogy sereghajtóként nem juthat tovább a második csoportkörbe, és a második vonalnak számító Európa Kupában folytatja szereplését. A győztes búcsúra a zárófordulóban sem kínálkozott sok esély, mivel Gáspár Dávid vezetőedző együttese a veretlenül éllovas Galatasaray csarnokában lépett pályára, amely októberben 83–64-re nyert Sopronban.

A két csapat eddig kilencszer találkozott, és öt alkalommal magyar siker született.

A Galatasaray a török liga hétvégi rangadóján - Juhász Dorka 17 pontja ellenére - 75-71-re kikapott a Fenerbahcétól.

A NB I-ben 8/0-s győzelmi mérleggel büszkélkedő Sopron 2-3-ig állt jobban, ekkor az ellenfél egy 10-0-ás rohammal magához ragadta a kezdeményezést. A folytatásban már egyértelműen a Juhász vezérelte isztambuliak akarata érvényesült, akik a nagyszünetben már 30 ponttal vezettek, a magyar erőcsatár ekkor a mezőny legjobbjaként 14 pontnál tartott. Térfélcsere után sem adódott különösebb izgalom a pályán, a soproniaknál csak Sitku Zsuzsanna nyújtott átlag feletti teljesítményt, de összességében ez is kevés volt az üdvösséghez az Euroliga egyik favoritja ellen. A mindkét fél számára tét nélküli meccsen a zöld-sárgák legjobbja a válogatott Sitku lett 15 ponttal, míg a túloldalon Juhász - a mezőny legjobbjaként - 22 ponttal zárt.

A magyar bajnok sereghajtóként a második számú kontinentális sorozatba kerül át, amelyben a legutóbb is szerepelt, és az elődöntőben a későbbi győztes francia Villeneuve d’Ascq állította meg.

KOSÁRLABDA

NŐI EUROLIGA, CSOPORTKÖR

6. FORDULÓ, B-CSOPORT

GALATASARAY CAGDAS FAKTORING–SOPRON BASKET 104–54 (31–15, 27–13, 24–11, 22–15)

Isztambul, 627 néző. V: Mendoza (spanyol), Esteve Malmierca (andorrai), Marinakisz (görög)

GALATASARAY: Oblak 5/3, SMALLS 9/3, Cora Yamaner 11/6, BAYRAM 13, JUHÁSZ 22/6. Csere: Johannes 8/6, Yilmaz 3/3, E. Williams 6, Erdogan 3/3, KUIER 17/9, Gül 4, Cidal 3/3. Edző: Firat Okul

SOPRON: Papp K. 9/3, Böröndy 2, Friskovec 3/3, Wallack 3/3, Jevtovics 7. Csere: Laczkó 8, SITKU 15/3, Sinka-Pálinkás 7/3. Edző: Gáspár Dávid

Az eredmény alakulása. 1. perc: 2–3. 4. perc: 12–3. 6. p.: 19–6. 11. p.: 33–15. 15. p.: 43–17. 18. p.: 51–22. 22. p.: 61–30. 29. p.: 78–32. 32. p.: 82–41. 37. p.: 102–49

MESTERMÉRLEG

Gáspár Dávid: – Természetesen csalódott vagyok, mert nem szeretem és nem vagyok hozzászokva, hogy ilyen különbséggel kapjunk ki. Nyilván megvannak az objektív okai az ekkora differenciájú vereségnek, de nagyobb tartás kell, hogy legyen bennünk, és bizonyos játékelemekben sokkal jobban kell teljesítenünk.

C-CSOPORT

20.00: Valencia (spanyol)–DVTK HunTherm