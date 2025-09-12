Csodák csodája: a magyar olimpiatörténet legnagyobb pillanatai – 12. rész: férfi kardcsapat, 1988



12. FÉRFI KARDCSAPAT

1988. szeptember 29., Szöul

(A kardcsapat szovjetek elleni döntője)

A Népsport így tudósított az 1988-as szöuli olimpia kilencedik magyar aranyát a szovjetek elleni döntőben 4:8-ról bravúros fordítással megnyerő kardcsapat sikeréről: „Egyetlen találatra maradt a döntés. És ebbe az egyetlen találatba a döntőben még nyeretlen Gedővári Imre belevitte hosszú és szép pályafutásának minden tapasztalatát, minden szerzett tudását. Huszonkét óra három perckor aztán megszületett a döntő találat, megszületett a magyar sport kilencedik szöuli aranyérme!”

Kardvívóink 1960, 28 év után nyertek ismét csapatban olimpiai aranyat – azóta eltelt újabb 37 év, és csak ezüstökig és bronzig jutottunk.

A szöuli győzelem után Gedővári Imre így nyilatkozott a Népsportnak: „Részleges szalagszakadásom van, de mit számít az egy ilyen győzelem után! Különben is: 4:8-nál megígértem, hogy én nyerem az utolsó asszót, és úgy is lett…”

