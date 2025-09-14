Csodák csodája: a magyar olimpiatörténet legnagyobb pillanatai – 13. rész: Repka Attila

13. REPKA ATTILA

1992. július 28., Barcelona

(A kötöttfogású birkózás 68 kg-os döntője)

Repka Attila (Fotó: MTI/Németh Ferenc)

A Nemzeti Sport így tudósított az 1992-es barcelonai olimpia negyedik magyar aranyát a FÁK-beli Iszlam Dugucsijev ellen hosszabbításban megnyerő Repka Attila sikeréről: „A levegő hiánycikk. A lélegzetvétel fáj. Valami nyilall, végighasít a tüdőn. Ordítani kéne, kifeküdni. Nem lehet! Menni kell – ott az arany, a dicsőség, a… Igen, ott van Repka Attila nyakában. Derékon ragadja Dugucsijevet, felemeli, és lecsapja. Odateremti. Dugu dugóként fúródik a szőnyegbe. Repka Attila olimpiai bajnok!”

Ráadásul Repka győzelme előtt Egerszegi Krisztina, utána Kovács Antal is aranyérmes lett, 1992. július 28. a magyar olimpiatörténet egyik legszebb napja volt.

A barcelonai győzelem után Repka Attila így nyilatkozott Dugucsijev legyőzéséről: „Előtte kétszer is kikaptam tőle. Egyszer 2:1-re, majd 3:2-re, tehát mindig szoros meccseket vívtunk. Jobb volt az erőnlétem. A taktikám az volt, hogy lehozzuk pont nélkül a meccset, majd a hosszabbításban megnyerem. Nem volt látványos meccs, de a taktika bejött, és ez a legfontosabb…”

