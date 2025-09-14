Nemzeti Sportrádió

Csodák csodája: a magyar olimpiatörténet legnagyobb pillanatai – 13. rész: Repka Attila

2025.09.14. 17:07
olimpia Csodák csodája Repka Attila birkózás
A Nemzeti Sportrádió és az nso.hu augusztus 21-től szavazást indított, amely a hallgatók/olvasók és a szakértő zsűri voksai alapján a magyar olimpiatörténet legnagyobb pillanatáról van hivatva dönteni. Az olvasók és a hallgatók szövegben, képben és hangban kétnaponta ismerkedhetnek meg a „pályázókkal”, eredményt az október 23-i nemzeti ünnepen hirdet a Nemzeti Sportrádió és a Nemzeti Sport.

 

13. REPKA ATTILA     
1992. július 28., Barcelona      
(A kötöttfogású birkózás 68 kg-os döntője)     

Repka Attila
Repka Attila (Fotó: MTI/Németh Ferenc)

A Nemzeti Sport így tudósított az 1992-es barcelonai olimpia negyedik magyar aranyát a FÁK-beli Iszlam Dugucsijev ellen hosszabbításban megnyerő Repka Attila sikeréről: „A levegő hiánycikk. A lélegzetvétel fáj. Valami nyilall, végighasít a tüdőn. Ordítani kéne, kifeküdni. Nem lehet! Menni kell – ott az arany, a dicsőség, a… Igen, ott van Repka Attila nyakában. Derékon ragadja Dugucsijevet, felemeli, és lecsapja. Odateremti. Dugu dugóként fúródik a szőnyegbe. Repka Attila olimpiai bajnok!”     

Ráadásul Repka győzelme előtt Egerszegi Krisztina, utána Kovács Antal is aranyérmes lett, 1992. július 28. a magyar olimpiatörténet egyik legszebb napja volt. 

A barcelonai győzelem után Repka Attila így nyilatkozott Dugucsijev legyőzéséről: „Előtte kétszer is kikaptam tőle. Egyszer 2:1-re, majd 3:2-re, tehát mindig szoros meccseket vívtunk. Jobb volt az erőnlétem. A taktikám az volt, hogy lehozzuk pont nélkül a meccset, majd a hosszabbításban megnyerem. Nem volt látványos meccs, de a taktika bejött, és ez a legfontosabb…”     

A sorozat korábbi részei:
12. rész: férfi kardcsapat
11. rész: Martinek János
10. rész: Egerszegi Krisztina
9. rész: Darnyi Tamás
8. rész: Magyar Zoltán
7. rész: Németh Miklós
6. rész: Balczó András
5. rész: Kozma István
4. rész: vízilabda-válogatott
3. rész: Papp László
2. rész: Csik Ferenc
1. rész: Hajós Alfréd 

 

