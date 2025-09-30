Csodák csodája: a magyar olimpiatörténet legnagyobb pillanatai – 21. rész: Hosszú Katinka

21. HOSSZÚ KATINKA

2016. augusztus 6., Rio de Janeiro

(A női 400 méteres vegyes úszás döntője)

A Nemzeti Sport így tudósított a 2016-os riói olimpia második magyar aranyát megnyerő Hosszú Katinka 400 méteres vegyesúszó-döntőjéről: „Az uszoda egy emberként lélegzik, húzzák Katinkát a rekord felé. Már csak tíz méter. A vonal még mindig két testhosszal mögötte. Meglesz, ez nem lehet kérdés, legfeljebb csak az, milyen idővel. Még öt méter, még kettő, még egy, és… 4:26.36! Úristen! 2.07 másodpercet vert a világcsúcsra. Katinka körbenéz, a tömeg tombol. A másodikként célba érkező DiRado felnéz a táblára, és tágra nyílt szemmel hüledezik, ő sem akarja elhinni, amit lát.”

Hosszú Katinka Rióban végül három aranyig (a 100 hát és a 200 vegyes is) és egy ezüstig (200 hát) jutott, a tornász Keleti Ágnes 1956-os remeklése óta egy olimpián egyetlen magyar sportoló sem volt képes ilyen produkcióra.

A riói siker után így nyilatkozott a Nemzeti Sportnak: „Nem hittem volna, hogy ennyivel gyorsabb leszek a középdöntős időmnél, de azt éreztem, hogy képes vagyok csúcsot dönteni. Nagyon boldog vagyok, hogy sikerült. Többször is mondtam már, hogy a rekord számomra rendkívül fontos, de a világ- és Európa-bajnoki aranyak után csodálatos érzés, hogy kimondhatom: olimpiai bajnok vagyok!”

