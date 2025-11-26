Nemzeti Sportrádió

Női kosárlabda Ek: veretlenül jutott tovább a Pécs, reménykedhet a Szekszárd

Vágólapra másolva!
2025.11.26. 20:23
null
Studer Ágnes a pécsiek legjobbja volt (Fotó: NKA Universitas Pécs Női Kosárlabda Klub, archív)
Címkék
Szekszárd kosárlabda NKA Universitas Pécs női kosárlabda Európa-kupa
Az NKA Universitas Pécs hazai pályán könnyedén legyőzte a portugál Sportivát, így veretlenül jutott tovább, míg a Szekszárd nagy csatában felülmúlta odahaza a belga Mechelent szerdán a női kosárlabda Európa Kupa csoportkörének hatodik, utolsó fordulójában, így még reménykedhet a továbbjutásban.

Az NB I-ben és az Európa Kupában is veretlen pécsiek számára jó esély kínálkozott arra, hogy megőrizzék százszázalékos mérlegüket az EK-ban, mivel októberben 59 (!) ponttal, 101-42-re nyertek az Azori-szigeteken, így odahaza is csak hozniuk kellett a papírformát. Djokics Zseljko vezetőedző tanítványainak így már csak az lehetett a céljuk, hogy egy újabb nagy arányú győzelemmel megcélozzák az első helyet a 32-es összesített tabellán, azaz a leggyengébb továbbjutóval találkozzanak a rájátszásban.

A sérüléssel küszködő amerikai Lexi Held nélkül felálló baranyaiak 8-0-lal adták meg az alaphangot, s az összecsapás gyakorlatilag már a nyitónegyedben eldőlt, mivel a válogatott Dúl Panka és Josepovits Kinga vezette Pécs tíz perc alatt mindössze három pontot kapott. A két gárda közti osztálykülönbség a folytatásban sem tűnt el, noha a portugálok valamelyest összeszedték magukat, 20 pontot hoztak össze a második játékrészben, a nagyszünetben 49-23 volt az állás.

Térfélcsere után a Pécs "félgőzzel" is tartotta a távolságot, ekkor már Studer Ágnes és a cseh válogatott Julia Reisingerova is elkapta a fonalat, az ellenfél pedig 20-30 pontos hátrányban loholt a magyarok után. A hajrára így a lényegi kérdések már eldőltek, a baranyaiak pedig folytatták elképesztő sorozatukat: legutóbb április 9-én kaptak ki tétmeccsen, azóta sorozatban ez volt a 16. győzelmük. Az EK-ban december 11-én folytatják majd szereplésüket az egyenes kieséses szakaszban.

Szekszárdon ugyanakkor bonyolultabb volt a képlet a D csoportban, mivel a házigazdáknak mindenképpen nyerniük kellett ahhoz, hogy életben tartsák továbbjutási esélyeiket, ráadásul a többi mérkőzés kimenetelétól is függött a sorsuk. Rossz ómennek számított, hogy a Mechelen veretlenül vezette a kvartettet, és októberben odahaza 81-70-re verte a tolnai gárdát. Magyar Bianka vezetőedző együttese úgy juthatott tovább - saját győzelme mellett - csoportmásodikként, hogy a csoport másik találkozóján a romániai Sepsi csütörtökön megveri az olasz Geast. A milánói siker ugyanakkor a magyarok harmadik helyét jelentette, ebben az esetben pedig abban lehet bizakodni, hogy beférnek a tíz csoportból továbbjutó négy legjobb harmadik közé.

A szerdai csata 6-0-ig a tolnaiaknak állt, ám a vendégek egy 12-0-ás rohammal fordítottak. A második negyedet főként az amerikai Liza Karlen révén 19-8-ra hozták a hazaiak, így a félidőben 34-26 állt az eredményjelzőn. Fordulás után 6-0-lal folytatta a Szekszárd, amely 14 pontos előnyre tett szert, majd "plusz 17-nél" már elérhető közelségben volt a továbbjutás szempontjából kulcsfontosságú siker. A hajrá mégis izgalmasan alakult, mivel a belgák másfél perccel a vége előtt egy pontra felzárkóztak (67-66), a hátralévő idő viszont ismét Karlen remekléséről szólt.

A Szekszárd sorsa így csütörtökön dől el, a Sepsi-Geas találkozót követően.

KOSÁRLABDA 
NŐI EURÓPA-KUPA, CSOPORTKÖR, 6. FORDULÓ
C-csoport
NKA Universitas Pécs–Uniao Sportiva (portugál) 97–59 (17–3, 32–20, 21–22, 27–14)
D-csoport
Tarr KSC Szekszárd–Mechelen (belga) 74–69 (15–18, 19–8, 21–18, 19–25)

 

Szekszárd kosárlabda NKA Universitas Pécs női kosárlabda Európa-kupa
Legfrissebb hírek

Fölényes győzelemmel őrizte meg hibátlan mérlegét a Pécs a női kosár NB I-ben

Kosárlabda
2025.11.23. 20:03

Férfi kosárlabda NB I: a Kaposvár legyőzte a sereghajtó Pécset

Kosárlabda
2025.11.21. 20:18

Férfi kosárlabda NB I: távozik a Pécs vezetőedzője

Kosárlabda
2025.11.17. 19:34

Kosárlabda: szintet léptek a fiatalok a női NB I/A-csoportban

Utánpótlássport
2025.11.12. 14:49

Női kosárlabda Ek: szekszárdi vereség a Sepsitől

Kosárlabda
2025.11.05. 20:29

Női kosár Ek: veretlen maradt az NKA Universitas Pécs

Kosárlabda
2025.10.30. 20:07

Perl Zoltán után itt az újabb 20 pontos 18 éves: Lukácsi Gábor!

Kosárlabda
2025.10.30. 15:03

Női kosár Ek: tízpontos vereséget szenvedett a Szekszárd Olaszországban

Kosárlabda
2025.10.29. 18:50
Ezek is érdekelhetik