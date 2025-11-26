Mick Schumacher előrehaladott tárgyalásokat folytatott a Cadillackel

Mint ismert, Mick Schumacher neve sokáig szerepelt a Formula–1 mezőnyéhez jövőre csatlakozó Cadillac listáján, ám az amerikai csapat végül Sergio Pérez és Valtteri Bottas mellett döntött, miközben a tesztpilótai szerepkört Colton Hertának adta. A királykategóriában korábban két szezont is teljesítő német versenyző – aki sokadjára próbált sikertelenül visszakerülni a rajtrácsra – úgy döntött, hogy az újabb visszautasítás után hátat fordít az Alpine WEC-csapatának, és visszatér a formaautózáshoz, az IndyCarban folytatva pályafutását. Schumacher szerint ezzel nem zárult be végleg az ajtó az F1 előtt, ám el kellet döntenie, mit is szeretne a folytatásban.

„Az egész helyzet kemény volt több szempontból is, de úgy gondolom, érthető módon más irányt választottak – magyarázta a sajtótájékoztatón, melyen megerősítette, hogy az IndyCarban folytatja. – Azt az információt kaptam egészen a végéig, hogy versenyben vagyok az ülésért, de más irányba mentek el, ami teljesen rendben van, és ez oda vezetett, hogy el kellett gondolkodnom azon, mit szeretnék. Tovább próbálkozzak, hogy visszakerüljek az F1-es mezőnybe, vagy versenyezni szeretnék ott, ahol élvezem, ami egyértelműen a formaautózás. Szerencsére jött egy lehetőség az egyik csapattal, amiért nagyon hálás vagyok, és nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek, ahol most vagyok.”