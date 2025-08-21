Nemzeti Sportrádió

Csodák csodája: a magyar olimpiatörténet legnagyobb pillanatai – 1. rész, Hajós Alfréd

Munkatársunktól Munkatársunktól
Vágólapra másolva!
2025.08.21. 17:03
null
Címkék
játék Nemzeti Sportrádió olimpia Csodák csodája Nemzeti Sport szavazás
A Nemzeti Sportrádió és az nso.hu augusztus 21-től szavazást indított, amely a hallgatók/olvasók és a szakértő zsűri voksai alapján a magyar olimpiatörténet legnagyobb pillanatáról hivatott dönteni. Az olvasók és a hallgatók szövegben, képben és hangban kétnaponta 17 órától ismerkedhetnek meg a „pályázókkal”, eredményt az október 23-i nemzeti ünnepen hirdet a Nemzeti Sportrádió és a Nemzeti Sport.

1. HAJÓS ALFRÉD
 1896. április 11., Athén 
 (A férfi 100 méteres gyorsúszás döntője)  

Nemzeti Sport nem lévén, Hajós Alfréd önéletrajzi könyvéből kölcsönözzük a korabeli „tudósítást”: „Egy pisztolylövés: start! Nem éreztem a víz borzalmas, velőig ható hidegét, észre sem vettem, hogy a vízben lehorgonyzott kötél lehorzsolta a mellemet, és hogy a nézők egyre hangosabb lármája jelzi, hogy beúsztunk a célba. Hogy mi történt az indulás és a beérkezés között eltelt nyolcvankét másodperc alatt, erőfeszítésem milyen mértékének köszönhetem a győzelmet, mit éreztem a küzdelmek folyamán, milyen gondolatok kóvályogtak bennem és az olimpiai győzelem milyen lelki élményt váltott ki belőlem – mindezekre halványan sem emlékszem…” 

Hajós a Zea-öböl 10-12 fokos vízében nemcsak az első, hanem a második magyar olimpiai aranyat is megnyerte (1200 gyorson), 1924-ben pedig Lauber Dezsővel párban ezüstérmes lett a művészeti versenyek építészet kategóriájában stadiontervével.

Athéni győzelme után az eredményhirdetésen I. György görög király kérdésére („Hol tanult meg ilyen jól úszni?”), csak ennyit felelt: „A vízben, felség!” 

 

játék Nemzeti Sportrádió olimpia Csodák csodája Nemzeti Sport szavazás
Legfrissebb hírek

Szavazzon, ki nyerje meg a 2025-ös Aranylabdát!

Minden más foci
2 órája

Csodák csodája – az olimpiák legszebb pillanatai a Nemzeti Sporton és a Nemzeti Sportrádióban

Egyéb egyéni
Tegnap, 13:41

Major Veronika érezte, hogy éremmel jöhet haza a párizsi olimpiáról

Egyéb egyéni
Tegnap, 9:55

Tovább folytatja vívópályafutását Szatmári András, szeretne ott lenni Los Angelesben is

Egyéb egyéni
Tegnap, 9:43

Melyik sportágban szerezték a magyar sportolók a legtöbb aranyérmet egyetlen olimpián? Nehéz kérdések az olimpiák történetéből – 10. rész

Egyéb egyéni
2025.08.18. 12:43

40 ezer néző az NB I-ben; Puskás és Szepesi 80 éve együtt debütált

E-újság
2025.08.17. 23:57

Novothny Soma szerint a futball istene írta a forgatókönyvet az Újpest elleni mérkőzésen

Labdarúgó NB I
2025.08.17. 16:49

Olimpiai múzeum nyílt Rio de Janeiróban

Rio 2016
2025.08.16. 13:27
Ezek is érdekelhetik