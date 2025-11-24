Dolcetti szívesen leülne Rossival egy pizzára; a Pécs 17 éves centere bemutatkozott a válogatottban

A Nemzeti Sport keddi számából ajánljuk:

Aldo Dolcettivel, a Milan másodedzőjével, Massimiliano Allegri segítőjével beszélgettünk a kispesti indulásról, a 40 évesen is tündöklő horvát középpályás, Luka Modric példájáról és a tréneri munka mellett kibontakoztatott képzőművészeti ambíciókról. A magyar válogatott elbukott vb-selejtezőjéről Dolcetti azt mondta: „Borzasztóan sajnálom, tényleg nagyon kár érte.” Honfitársának, Marco Rossinak szerinte „az elmúlt években szinte a maximumot sikerült kihoznia a rendelkezésére álló játékosállományból”. Személyesen ők ketten nem ismerik egymást, de Dolcetti szívesen leülne Rossival egy pizzaevésre, s közben kitárgyalnák a Honvéd edzőjeként szerzett tapasztalataikat.

Josepovits Kinga 13 ponttal mutatkozott be a női kosárlabda-válogatottban a csehek 82–56-os legyőzése alkalmával. Az NKA Universitas Pécs 17 éves centerét a sportág egyik legnagyobb honi ígéretének tartják, s a nyáron az U19-es világbajnokságon fontos tapasztalatokat szerzett. Ugyanakkor azt mondja, még időre van szüksége, hogy hozzászokjon a felnőtt kosárlabda tempójához: „Az itthoni bajnokságban és az Európa-kupában is kapok lehetőséget, egyre jobban hozzá tudok szokni, de egyelőre még nem sikerült száz százalékig. Sokkal összetettebb a játék, sok mindenre kell figyelni. Fizikailag erősödnöm kell, a kosárlabdát tekintve meg abban, hogy mindent pontosan csináljak, értsem a játékot és automatikusan menjenek az alapelemek.”

A legpesszimistább várakozásokat is alulmúlja Lewis Hamilton első ferraris idénye, és a pocsék versenyhétvégék sorát a Las Vegas-i is gyarapította. „Eddig ez volt életem legrosszabb idénye, mindegy hogyan és mennyire próbálkozom, egyre csak rosszabb lesz. Mindent megpróbálok az autóban ülve és azon kívül is. Azt sem tudom, mennyi pontom van, de ilyen ütemben haladva nem lesz esélyünk a konstruktőri második helyre a teljesítményem miatt. Eddig huszonkét rossz hétvégém volt idén.” Később a BBC Radio 5 Live-nak azt is elárulta, az eddigiek után már a 2026-os idényt sem várja, pedig csapatváltása időzítésében épp az volt a logika, hogy az idei átmeneti év után jövőre a nagy technikai szabályváltozások idején harcba száll nyolcadik világbajnoki címéért.

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!