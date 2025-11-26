Kosár: „Szeretnénk versenybe szállni a feljutásért” – Forray Gábor

Nemzeti Sportrádió

2025.11.26. 19:12
U20-as férfiválogatott kosárlabda utánpótlás utánpótlássport Forray Gábor
Az oroszlányiak NB I/A-csoportos felnőttcsapatát is vezető Forray Gábor személyében régi-új vezetőedző vette át az U20-as férfi kosárlabda-válogatott irányítását, és ezen a héten meg is kezdte a közös munkát a 2006-2007-es korosztály legjobbjaival, akiknek a jövő nyári, pozsonyi B-divíziós Európa-bajnokság lesz a célversenye.

Vasárnaptól szerdáig az MKOSZ székesfehérvári edzőközpontjában közös összetartáson vett részt az U20-as férfi kosárlabda-válogatott, amelynek az élén változás történt a nyári Eb óta (a mieink a 11. helyen zártak a jereváni B-divíziós kontinenstornán). A korosztályos nemzeti együttest az elmúlt két évben irányító spanyol Carlos Vallejo helyét Forray Gábor vette át a kispadon. Az 51 éves, rutinos szakember jelenleg klubszinten az MVM-OSE Lions első osztályú felnőtt férficsapatánál dolgozik. Korábban már irányította az U20-as válogatottat, illetve Sztojan Ivkovics mellett a felnőtt nemzeti csapat másodedzőjeként is tevékenykedett hosszú éveken át.

 Nyilván, garantálni nem tudom, hogy ez lesz az a csapat, amelyiknek ez újra összejön, de ezért fogunk dolgozni, hogy a magyar fiúutánpótlás újra az elitben tudja képviseltetni magát – mondta Forray Gábor szövetségi edző az Utánpótlássportnak. –
 

Ezekben a srácokban én látok akkora potenciált, hogy ez nem csupán hiú ábránd, hanem valóban az élmezőnyben lehet a helyünk a B-divízión belül. Azt tudni kell, hogy ebből a korosztályból többen is – főleg a magasembereink – külföldön játszanak, így rájuk a szezon közben nem igazán számíthatunk. Az itthon játszók közül jó néhányan már a felnőttmezőnyben edződnek, ami viszont kicsit sajnálatos, hogy

 Annak ugyanakkor örülök, hogy azok, akik játszanak is az élvonalban, nemcsak pályán vannak, hanem feladatot is kapnak: Lukácsi Gábor és Mezőfi Márk a Pécsben, Flasár Zalán pedig a Sopronban jut viszonylag sok játékperchez, ami mindenképpen örvendetes.”

Az U20-asok közül Flasár Zalán (18) már a felnőttválogatottban szerepelhet Forrás: FIBA

A 2007-es születésű Flasár ezúttal viszont nem vett részt az U20-asok edzőtáborában, mivel Gasper Okorn szövetségi kapitány meghívta őt a pénteken és hétfőn vb-selejtezőket játszó felnőttválogatott keretébe.

Nyilván, örültem volna, ha a mostani, novemberi bajnoki szünetben velünk, vagyis az U20-asokkal tart, de azt hiszem, az egyéni fejlődése szempontjából viszont jobban járt így, mert a felnőttek között sokat tanulhat és profitálhat az ottani tapasztalatokból.

Alapvetően tisztában vagyok Zalán képességeivel, és vele alapemberként számolok is majd az U20-as válogatottban az évad során."

(Kiemelt képen: Forray Gábor Forrás: MVM-OSE Lions)

