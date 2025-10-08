Csodák csodája: a magyar olimpiatörténet legnagyobb pillanatai – 25. rész: Gulyás Michelle

25. GULYÁS MICHELLE
2024. augusztus 11., Párizs
(A női öttusa egyéni döntője)
A Nemzeti Sport így tudósított a 2024-es párizsi olimpia utolsó, hatodik magyar aranyérmének megszületéséről: „Gulyás futott az aranyért, a dicsőségért, és amikor ráfordult a célegyenesre, megint felemelte a karját, csak már nem kapta vissza maga mellé, mint az utolsó lövészete után, így szaladt végig a célszalagig, majd azzal a lendülettel kifutott egy magyar zászlóért. Óriási ünneplést kapott a telt házas stadionban, amiért hálás is volt, de egy helyen átmászott a korláton, odament a szeretteihez, és ölelte, szorította őket. Gulyás Michelle nehéz hónapok után, csodás három nappal a háta mögött így vonult be a történelembe!”
Hiszen Gulyás Michelle nem csupán olimpiai bajnok lett, de a sportági történelem (így a magyar öttusa) utolsó olyan aranyérmese, aki lovaglásban is megmutathatta tudását.
A párizsi siker után így nyilatkozott a Nemzeti Sportnak: „Próbáltam kizárni, hogy olimpián vagyok, és átvenni ezt a fesztelen hangulatot, arra igyekeztem figyelni, ami az én dolgom. Láttam, hogy Clouvel két találatnál jár a lövésben, a dél-koreai lány egynél, és azt éreztem, hogy ha bele is halok vagy kitörik a lábam, innen akkor sem fut le már senki, még Usain Boltot is lehagynám.”
