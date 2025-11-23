Váratlan botlások – Thury Gábor jegyzete

HOGY MI A HASONLÓSÁG az 1969-es labdarúgóidény utolsó fordulója és a 2025–2026-os évad 14. köre között? Mindkettőt a magyar labdarúgó-válogatott vb-selejtezőbeli vereségét követően rendezték, 56 évvel ezelőtt a csehszlovákoktól kapott 4:1-es zakó, illetve az írektől elszenvedett 3–2-es hazai vereség azt jelentette, Magyarország nem lehet ott az 1970-es, illetve a 2026-os világbajnokságon…

Ne tagadjuk, ez akkor és most is megviselte a szurkolókat, nem véletlen, hogy anno a Honvéd–FTC (5:2) mérkőzésre csak ezer néző ment ki a Népstadionba a téliesre fordult időjárásban. Az idő néhány napja újra a zord évszakot idézi, talán ezért sem véletlen, hogy a Fradi Nyíregyházától elszenvedett 3–1-es vereségét csupán 6500-an látták.

A Ferencvárosnak és a Paksnak mindenképpen szomorú a hétvége. A bajnok zöld-fehérek siralmasan futballoztak, ez persze nem von le semmit a nyírségieket irányító Bódog Tamás érdemeiből, aki kitűnő taktikát dolgozott ki a Groupama Arénában rendezett meccsre. A bajnoki bronzérmes Paks az Újpesttől kapott ki 3–1-re, a Bognár György edzette csapat második vereségét szenvedte el az NB I-es idényben, ezzel elmulasztotta, hogy a tabella élére álljon. A Damir Krznar után érkező ideiglenes újpesti szakvezető, Bodor Boldizsár hat magyarral küldte pályára a lila-fehéreket – ez bizony szokatlan a Megyeri útiaktól –, akik még azt a luxust is megengedhették maguknak, hogy Giorgi Beridze büntetőt hibázzon…

A Kazincbarcika elleni 2–1-es győzelmével a Debrecen az élre ugrott, a sikerben oroszlánrészt vállalt góljával Dzsudzsák Balázs és az egyik legtehetségesebb honi fiatal, a húszéves Szűcs Tamás. Ha nyer az MTK, dobogós, de 4–0-ra kikapott a Diósgyőrtől, amely négy ponttal ellépett az utolsó Kazincbarcikától.

Az elmúlt idényben ezüstérmes Puskás Akadémia 2–0-ra verte meg a Kisvárdát Lukács Dániel két góljával. Az örmények és az írek ellen eredményes csatárt ezek szerint nem viselte meg a válogatottbeli kudarc, ám a felcsútiak edzője, Hornyák Zsolt nem tagadta, a következő fordulóban a Ferencváros ellen jobb teljesítményre lesz szükségük. A Fradinak még messze van a bajnoki forduló, a zöld-fehérek csütörtökön az Európa-ligában a török Fenerbahce ellen lépnek pályára idegenben, s egy döntetlen némiképpen kozmetikázná a magyar labdarúgás nemzetközi megítélését.

Némiképpen…

