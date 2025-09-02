Csodák csodája: a magyar olimpiatörténet legnagyobb pillanatai – 7. rész, Németh Miklós

Nemzeti Sportrádió

A Nemzeti Sportrádió és az nso.hu augusztus 21-től szavazást indított, amely a hallgatók/olvasók és a szakértő zsűri voksai alapján a magyar olimpiatörténet legnagyobb pillanatáról van hivatva dönteni. Az olvasók és a hallgatók szövegben, képben és hangban kétnaponta ismerkedhetnek meg a „pályázókkal”, eredményt az október 23-i nemzeti ünnepen hirdet a Nemzeti Sportrádió és a Nemzeti Sport.
Németh Miklós (Fotó: MTI)

7. NÉMETH MIKLÓS
1976. július 26., Montreal
(a férfi gerelyhajítás döntője)

A Népsport így tudósított az 1948-as londoni kalapácsvető-bajnok Németh Imre fiának elsőre dobott, 94.58-as világcsúccsal elért montreali sikeréről: „Németh Miklós 11-iknek következett. Alaposan összpontosított, a szokottnál talán valamivel nagyobb lendülettel, igen jó ritmusban futott neki, vonalban tudta tartani a gerelyt és hatalmas berántással hajította ki. Nem túl magas, nagyon jó ívben repült a gerely, a 70 méter tájékán érte el röppályája tetőpontját és a lefelé szálló ágban is még nagy erővel repült túl a 90-en. A térmérők utolsó során és a világcsúcsot jelző, szaggatott köríven túl »csapódott« be.” 

Németh első dobása után mindenki tudta, így a riválisok is, hogy a verseny eldőlt. Miután fél métert javított a korábbi rekordon, nem véletlen, hogy végeredményben 6 méter 66 centit vert a második helyezettre.

Montrealban az eredményhirdetés után így nyilatkozott: „Végtelenül boldog vagyok. Nagyon készültem az első dobásra, de ez a világcsúcs annyira felizgatott, felrázott, hogy utána képtelen voltam dobni. Ezért hagytam ki a következő két kísérletet, egy kis idő kellett, hogy lehiggadjak, magamhoz térjek…” 

A sorozat korábbi részei:
6. rész: Balczó András
5. rész: Kozma István
4. rész: vízilabda-válogatott
3. rész: Papp László
2. rész: Csik Ferenc
1. rész: Hajós Alfréd 

 

