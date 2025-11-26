A magyar női rögbi új korszakba lépett

Tudatos játékosfejlesztés – a siker záloga

A női rögbi hazai fejlődésének egyik legfontosabb pillére a játékosfejlesztés. A válogatott és a klubcsapatok edzésmunkájában a fizikai, a technikai és a taktikai képzés összehangolt fejlesztése kapott főszerepet. Az MRGSZ és az Esztergomi Vitézek egyesülete idén közös fejlesztési programot indított el, a játékosok modern, nemzetközileg bevált módszertanok alapján készülhetnek. A képzés során nagy hangsúlyt kap a mozgástechnika, az erőnlét, valamint a játékintelligencia fejlesztése, vagyis a gyors döntéshozatal, a helyzetfelismerés és a csapatmunka tökéletesítése.

Jelenleg főként a hetes szakág (rugby sevens) erősödik, amely olimpiai sportágként kiemelt lehetőséget kínál a magyar válogatottnak is arra, hogy a nemzetközi porondon is megmutathassa magát. A keret tagjai rendszeresen részt vesznek edzőtáborokban és nemzetközi tornákon, amelyek hozzájárulnak a sportolók fejlődéséhez és tapasztalatszerzéséhez.

Hetes rögbi női mérkőzés a magyar U18a-s válogatott és a KARC csapata között (Fotók: HJG)

Női edzők és sportvezetők képzése – új szemlélet a szakmai hátországban is

A fejlődés nemcsak a pályán figyelhető meg. A magyar sportági szervezet kiemelt figyelmet fordít a női szakemberek bevonására és a támogatására is. Egyre több nő vesz részt edzői, játékvezetői és sportvezetői képzéseken. Az MRGSZ bekapcsolódott a World Rugby nemzetközi oktatási rendszerébe is, amely magas szintű akkreditált tanfolyamokat és anyagi forrásokat biztosít az edzőknek és a sportvezetőknek. A képzések során a résztvevők nemcsak edzésmódszertani és sporttudományos ismereteket szerezhetnek, hanem megtanulják a női sportolók sajátos igényeire szabott terhelési és regenerációs elveket is.

Kiemelt szerepet kap a mentori szemlélet is, a tapasztalt szakemberek támogatása fontos támpontot jelent a fiatalabb trénereknek és játékvezetőknek. A rendszer folyamatosan formálódik, máris egyre több olyan együttműködés valósult meg, amely segíti őket abban, hogy magabiztosabban és tudatosabban építhessék szakmai útjukat a rögbi világában. Ennek eredményeként egyre több női edző dolgozik a magyar kluboknál és a női játékvezetők is egyre gyakrabban működnek közre a hazai bajnoki mérkőzéseken.

„A női szakág fejlődését nem csupán a pályán elért eredményeket mutatják meg. Egyre több női szakember vállal szerepet a háttérben, ami hosszú távon biztosítja a fenntartható és hiteles fejlődést. A női edzők és sportvezetők inspiráló példát mutatnak a következő generációknak” – hangsúlyozta Hollósi-Szigeti Erika, a szövetség női szakágvezetője.

Már magyar női játékvezetők is fújják a sípot

Utánpótlás- és bázisépítés – a jövő záloga

A női rögbi jövője az utánpótlásban rejlik. A szövetség és a klubok közösen dolgoznak azon, hogy minél több fiatal lány ismerkedjen meg a sportággal. Az egyik legsikeresebb kezdeményezés a School Rugby program, amely országos szinten segíti a sportág iskolai bevezetését. A magyar szervezet részt vesz a nemzetközi szövetség által idén útjára indított Rugby Rising programnak is, amelyben a rögbi T1-es, tehát a nem kontaktos formájában ad lehetőséget az iskolai testnevelésben ara, hogy növeljék a tömegbázist és megjelennek a hetes rögbi alapvető technikai és taktikai játékelemei is. A program keretében a testnevelőtanárok képzéseken vehetnek részt, hogy a rögbi alapjait biztonságos és játékos formában taníthassák meg a diákoknak. Ennek köszönhetően évről évre nő a sportág iránt érdeklődő lányok száma.

Az MRGSZ a regionális utánpótlásközpontok kialakításán is dolgozik, ahol a fiatal tehetségek strukturált rendszerben edzhetnek és fejlődhetnek. Ezek a központok nemcsak sportolói, hanem közösségi központként is működnének, helyet adva mérkőzéseknek és közösségi eseményeknek is.

A női rögbi ereje abban rejlik, hogy a sport nem csupán fizikailag jelent kihívás, hanem egyúttal közösségformáló élmény is. A rögbi alapértékei – a tisztelet, a csapatmunka, a kitartás és a sportszerűség – különösen jól érvényesülnek a női közegben. A klubokban a játékosok nemcsak sporttársak, hanem példaképek is: olyan nők, akik megmutatják, hogy erő, intelligencia és bátorság kéz a kézben járhat.

A szövetség célja, hogy a következő években Magyarországon a női rögbi regionális és nemzetközi szinten is meghatározóvá váljon, erős, felkészült válogatottal, kiterjedt utánpótlásbázissal és egyre nagyobb női szakmai közösséggel.

„A női rögbi kiemelt szerepet kap szövetségünk hosszú távú stratégiai céljai között. Merész vállalásaink vannak a szakág fejlesztése terén, ennek megfelelően jelentős erőforrásokat mozgósítunk elsősorban az utánpótlásbázis növelés és a felnőtt- valamint az utánpótlás-válogatott versenyeztetése kapcsán” – emelte ki Túri Pál, a Magyar Rögbiszövetség elnöke.