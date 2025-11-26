Nemzeti Sportrádió

A magyar női rögbi új korszakba lépett

2025.11.26. 19:20
Iskolai rugby a kecskeméti KARC által lebonyolított School Rugby tornán (Fotó: KARC Rugby)
A Magyar Rögbiszövetség (MRGSZ) célzott fejlesztési programjai az elmúlt években jól érzékelhető előrelépést eredményeztek a női szakágban. Bár a fejlődés mértéke területenként eltérő, a szövetség és a klubok közös erőfeszítései nyomán folyamatosan növekszik a játékosok, az edzők és a sportvezetők száma. A cél továbbra is az, hogy stabil szakmai alapokra támaszkodva hosszú távon versenyképes női rögbis bázis jöjjön létre Magyarországon.

 

Tudatos játékosfejlesztés – a siker záloga

A női rögbi hazai fejlődésének egyik legfontosabb pillére a játékosfejlesztés. A válogatott és a klubcsapatok edzésmunkájában a fizikai, a technikai és a taktikai képzés összehangolt fejlesztése kapott főszerepet. Az MRGSZ és az Esztergomi Vitézek egyesülete idén közös fejlesztési programot indított el, a játékosok modern, nemzetközileg bevált módszertanok alapján készülhetnek. A képzés során nagy hangsúlyt kap a mozgástechnika, az erőnlét, valamint a játékintelligencia fejlesztése, vagyis a gyors döntéshozatal, a helyzetfelismerés és a csapatmunka tökéletesítése.

Jelenleg főként a hetes szakág (rugby sevens) erősödik, amely olimpiai sportágként kiemelt lehetőséget kínál a magyar válogatottnak is arra, hogy a nemzetközi porondon is megmutathassa magát. A keret tagjai rendszeresen részt vesznek edzőtáborokban és nemzetközi tornákon, amelyek hozzájárulnak a sportolók fejlődéséhez és tapasztalatszerzéséhez.

Hetes rögbi női mérkőzés a magyar U18a-s válogatott és a KARC csapata között (Fotók: HJG)

Női edzők és sportvezetők képzése – új szemlélet a szakmai hátországban is

A fejlődés nemcsak a pályán figyelhető meg. A magyar sportági szervezet kiemelt figyelmet fordít a női szakemberek bevonására és a támogatására is. Egyre több nő vesz részt edzői, játékvezetői és sportvezetői képzéseken. Az MRGSZ bekapcsolódott a World Rugby nemzetközi oktatási rendszerébe is, amely magas szintű akkreditált tanfolyamokat és anyagi forrásokat biztosít az edzőknek és a sportvezetőknek. A képzések során a résztvevők nemcsak edzésmódszertani és sporttudományos ismereteket szerezhetnek, hanem megtanulják a női sportolók sajátos igényeire szabott terhelési és regenerációs elveket is.

Kiemelt szerepet kap a mentori szemlélet is, a tapasztalt szakemberek támogatása fontos támpontot jelent a fiatalabb trénereknek és játékvezetőknek. A rendszer folyamatosan formálódik, máris egyre több olyan együttműködés valósult meg, amely segíti őket abban, hogy magabiztosabban és tudatosabban építhessék szakmai útjukat a rögbi világában. Ennek eredményeként egyre több női edző dolgozik a magyar kluboknál és a női játékvezetők is egyre gyakrabban működnek közre a hazai bajnoki mérkőzéseken.

A női szakág fejlődését nem csupán a pályán elért eredményeket mutatják meg. Egyre több női szakember vállal szerepet a háttérben, ami hosszú távon biztosítja a fenntartható és hiteles fejlődést. A női edzők és sportvezetők inspiráló példát mutatnak a következő generációknak” – hangsúlyozta Hollósi-Szigeti Erika, a szövetség női szakágvezetője.

Már magyar női játékvezetők is fújják a sípot

Utánpótlás- és bázisépítés – a jövő záloga

A női rögbi jövője az utánpótlásban rejlik. A szövetség és a klubok közösen dolgoznak azon, hogy minél több fiatal lány ismerkedjen meg a sportággal. Az egyik legsikeresebb kezdeményezés a School Rugby program, amely országos szinten segíti a sportág iskolai bevezetését. A magyar szervezet részt vesz a nemzetközi szövetség által idén útjára indított Rugby Rising programnak is, amelyben a rögbi T1-es, tehát a nem kontaktos formájában ad lehetőséget az iskolai testnevelésben ara, hogy növeljék a tömegbázist és megjelennek a hetes rögbi alapvető technikai és taktikai játékelemei is. A program keretében a testnevelőtanárok képzéseken vehetnek részt, hogy a rögbi alapjait biztonságos és játékos formában taníthassák meg a diákoknak. Ennek köszönhetően évről évre nő a sportág iránt érdeklődő lányok száma.

Az MRGSZ a regionális utánpótlásközpontok kialakításán is dolgozik, ahol a fiatal tehetségek strukturált rendszerben edzhetnek és fejlődhetnek. Ezek a központok nemcsak sportolói, hanem közösségi központként is működnének, helyet adva mérkőzéseknek és közösségi eseményeknek is.

A női rögbi ereje abban rejlik, hogy a sport nem csupán fizikailag jelent kihívás, hanem egyúttal közösségformáló élmény is. A rögbi alapértékei – a tisztelet, a csapatmunka, a kitartás és a sportszerűség – különösen jól érvényesülnek a női közegben. A klubokban a játékosok nemcsak sporttársak, hanem példaképek is: olyan nők, akik megmutatják, hogy erő, intelligencia és bátorság kéz a kézben járhat.

A szövetség célja, hogy a következő években Magyarországon a női rögbi regionális és nemzetközi szinten is meghatározóvá váljon, erős, felkészült válogatottal, kiterjedt utánpótlásbázissal és egyre nagyobb női szakmai közösséggel.

A női rögbi kiemelt szerepet kap szövetségünk hosszú távú stratégiai céljai között. Merész vállalásaink vannak a szakág fejlesztése terén, ennek megfelelően jelentős erőforrásokat mozgósítunk elsősorban az utánpótlásbázis növelés és a felnőtt- valamint az utánpótlás-válogatott versenyeztetése kapcsán” – emelte ki Túri Pál, a Magyar Rögbiszövetség elnöke.

Nagy Maja, a VL36 és a magyar felnőttválogatott idén legtöbb pontot szerző játékosa
