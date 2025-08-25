Nemzeti Sportrádió

Csodák csodája: a magyar olimpiatörténet legnagyobb pillanatai – 3. rész, Papp László

Munkatársunktól Munkatársunktól
Vágólapra másolva!
2025.08.25. 17:01
null
Fotó: Getty Images
Címkék
olimpia Csodák csodája Papp László
A Nemzeti Sportrádió és az nso.hu augusztus 21-én szavazást indított, amely a hallgatók/olvasók és a szakértő zsűri voksai alapján a magyar olimpiatörténet legnagyobb pillanatáról hivatott dönteni. Az olvasók és a hallgatók szövegben, képben és hangban kétnaponta 17 órától ismerkedhetnek meg a „pályázókkal”, eredményt az október 23-i nemzeti ünnepen hirdet a Nemzeti Sportrádió és a Nemzeti Sport.


3. PAPP LÁSZLÓ     
1948. augusztus 13., London      
(Az ökölvívás középsúlyú döntője)

Lapunk a második világháború utáni első olimpián így tudósított Papp László középsúlyú (akkor 73 kg) döntőjéről, amelyet az angol, azaz hazai ringben bokszoló Johnny Wright ellen vívott: „Papp szilárdan állt a lábán, nem hagyta magát az első csengetéstől az utolsóig. Nem érdekelte, ha kapott egy-egy ütést, állandóan jobbal-ballal verte ellenfelét, végül népszerű, kétségbevonhatatlan győzelmet aratott…”

Papp László négy, majd nyolc év múlva is olimpiát nyert, ezzel első ökölvívóként sikerült az olimpiákon tripláznia.

Londoni győzelme után Papp fáradtan így nyilatkozott: „Juj, de »kivoltam«! Annyit ütöttem, hogy már az első menet végén fáradtabb voltam, mint az angol. A második menetben aztán kicsit pihentem, hogy a harmadikat jobban bírjam. Gondoltam a pontozásra is. Sokszor azt éreztem, olyan gyenge vagyok, hogy az angol kifúj a szorítóból.”

De nem fújta ki…

A sorozat korábbi részei:
2. rész: Csik Ferenc
1. rész: Hajós Alfréd

 

olimpia Csodák csodája Papp László
Legfrissebb hírek

Csodák csodája: a magyar olimpiatörténet legnagyobb pillanatai – 2. rész, Csik Ferenc

Egyéb egyéni
2025.08.23. 17:16

Csodák csodája: a magyar olimpiatörténet legnagyobb pillanatai – 1. rész, Hajós Alfréd

Egyéb egyéni
2025.08.21. 17:03

Csodák csodája – az olimpiák legszebb pillanatai a Nemzeti Sporton és a Nemzeti Sportrádióban

Egyéb egyéni
2025.08.20. 13:41

Melyik sportágban szerezték a magyar sportolók a legtöbb aranyérmet egyetlen olimpián? Nehéz kérdések az olimpiák történetéből – 10. rész

Egyéb egyéni
2025.08.18. 12:43

Olimpiai múzeum nyílt Rio de Janeiróban

Rio 2016
2025.08.16. 13:27

Los Angeles 2028: értékesítették két helyszín névhasználati jogát

Egyéb csapat
2025.08.15. 10:24

Melyik olimpiai bajnokunk szerepel az Üvegtigris című filmben? Nehéz kérdések az olimpiák történetéből – 9. rész

Egyéb egyéni
2025.08.11. 17:39

Ökölvívás: óriáskamion Papp Lászlóval, Kokóval és a magyar bunyó többi legendájával

Ökölvívás
2025.08.05. 14:05
Ezek is érdekelhetik