Csodák csodája: a magyar olimpiatörténet legnagyobb pillanatai – 17. rész: Kovács Ágnes

17. KOVÁCS ÁGNES
2000. szeptember 21., Sydney
(a női 200 méteres mellúszás döntője)
A Nemzeti Sport így tudósított a 2000-es sydney-i olimpia egyik legfelemelőbb magyar aranyát megnyerő Kovács Ágnes 200 mellen aratott győzelméről: „Úgy tűnik, a többiek fáradnak. Csak te bírjad még ezt a negyven métert, Ági! Az ember már a hangját sem hallja, akkora a hangzavar, de kit érdekel most ez?! Még huszonöt méter, és már csak Kowal van Ági előtt. Vagy talán már ő se?! Igen. Igen! Ági gyere, gyere…! Még tíz méter, és már ő vezet. Tisztán! A mi lányunk az első, kérem szépen, a miénk! Még hat méter, öt, négy, három, kettő, egy… Ez hihetetlen, megvan!”
Kovács Ágnes az atlantai bronz, világ- és Európa-bajnoki címek után a 2000-es olimpián ért fel pályafutása csúcsára. És a sydney-i siker után így nyilatkozott a Nemzeti Sportnak: „Eddig életemben csak egyszer, még régen, egy ifjúsági Európa-bajnokságon sírtam a dobogón, egyébként sohasem szoktam, de most nem tudtam, de nem is akartam uralkodni az érzelmeimen. Aki már állt valaha egy olimpián a dobogó tetején, az biztosan megérti ezt…”
