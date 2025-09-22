Nemzeti Sportrádió

Csodák csodája: a magyar olimpiatörténet legnagyobb pillanatai – 17. rész: Kovács Ágnes

2025.09.22.
úszás Kovács Ágnes
A Nemzeti Sportrádió és az nso.hu augusztus 21-től szavazást indított, amely a hallgatók/olvasók és a szakértő zsűri voksai alapján a magyar olimpiatörténet legnagyobb pillanatáról van hivatva dönteni. Az olvasók és a hallgatók szövegben, képben és hangban kétnaponta ismerkedhetnek meg a „pályázókkal”, eredményt az október 23-i nemzeti ünnepen hirdet a Nemzeti Sportrádió és a Nemzeti Sport.
 

17. KOVÁCS ÁGNES     
2000. szeptember 21., Sydney 
(a női 200 méteres mellúszás döntője)     

A Nemzeti Sport így tudósított a 2000-es sydney-i olimpia egyik legfelemelőbb magyar aranyát megnyerő Kovács Ágnes 200 mellen aratott győzelméről: „Úgy tűnik, a többiek fáradnak. Csak te bírjad még ezt a negyven métert, Ági! Az ember már a hangját sem hallja, akkora a hangzavar, de kit érdekel most ez?! Még huszonöt méter, és már csak Kowal van Ági előtt. Vagy talán már ő se?! Igen. Igen! Ági gyere, gyere…! Még tíz méter, és már ő vezet. Tisztán! A mi lányunk az első, kérem szépen, a miénk! Még hat méter, öt, négy, három, kettő, egy… Ez hihetetlen, megvan!”     

Kovács Ágnes az atlantai bronz, világ- és Európa-bajnoki címek után a 2000-es olimpián ért fel pályafutása csúcsára. És a sydney-i siker után így nyilatkozott a Nemzeti Sportnak: „Eddig életemben csak egyszer, még régen, egy ifjúsági Európa-bajnokságon sírtam a dobogón, egyébként sohasem szoktam, de most nem tudtam, de nem is akartam uralkodni az érzelmeimen. Aki már állt valaha egy olimpián a dobogó tetején, az biztosan megérti ezt…”     

