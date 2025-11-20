Nemzeti Sportrádió: Buffon a XXI. század legnagyobb kapusa

Bogdán Ádám és Holczer Ádám közös listája a Nemzeti Sportrádióban: a műsor különlegessége, hogy ezúttal a listaállítás folyamatába hallgathattak bele a hallgatók. Érdekesség, hogy kimaradt a legjobb tízből az egyaránt Bajnokok Ligája-győztes Oliver Kahn és Ederson.

Komoly tanakodás előzte meg Peter Schmeichel helyezését, hiszen ő – bár a kilencvenes években volt a csúcson – komoly hatással volt mindkét vendégre. Bogdán Ádám és Holczer Ádám számára azonban az egy pillanatig sem volt kérdés, hogy ki legyen az első – a kapusok „Ferrarija” egyértelműen Gianluigi Buffon volt.

A beszélgetésből az is kiderül, hogy Holczer Ádámnak miért kellett ökölvívóedzéseket venni Kótai Mihálynál, továbbá mivel nyűgözte le Burnley városa Bogdán Ádámot.