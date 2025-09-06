Csodák csodája: a magyar olimpiatörténet legnagyobb pillanatai – 9. rész, Darnyi Tamás

9. DARNYI TAMÁS

1988. szeptember 21., Szöul

(a 400 méteres vegyes úszás döntője)

A Népsport így tudósított az 1988-as szöuli olimpia első magyar aranyát fantasztikus világcsúccsal megnyerő Darnyi Tamás 400 vegyesen aratott győzelméről: „Darnyi a legnagyobb sebességre kapcsol. Ellenfele egyszerűen nincs. Ilyen nagy fölénnyel az olimpiai uszodában még senki sem vezetett. Már csak a száguldás örömét élvezheti. (…) Csak nő és nő az előnye. A műsorközlő is lelkendezik: – Világcsúcson belül úszik! A lelátón többen ölelkeznek, otthon a családok ugyanezt tehetik…”

Darnyi ezek után a 200 vegyest is megnyerte, majd négy év múlva Barcelonában ugyancsak a két vegyes számot, és egészen 1993-as visszavonulásáig veretlen maradt.

Első szöuli győzelme után még válaszolt az újságírói kérdésre, később ezt a luxust már nem engedte meg magának: „Gondolt-e a világcsúcsra? – Igen. – Hány éve úszik? – Tizenöt. – Számított-e a győzelemre? – Igen. – Mit vár a 200 méteres hátúszástól és a 200 méteres vegyes úszástól? Ki nyer? – Erre a kérdésre nem tudok felelni. – Szándékosan rajtolt előbb? – Nem. Nagyon ideges voltam…”

Ennyi.

