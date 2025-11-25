Az MLSZ megerősítette Marco Rossit a posztján

Mint arról beszámoltunk, kedden tartotta negyedéves elnökségi ülését a Magyar Labdarúgó-szövetség. A sikertelen világbajnoki selejtező után Marco Rossi szövetségi kapitány is beszámolót adott a válogatott teljesítményéről. Olvasóinkat is megkérdeztük Marco Rossi jövőjéről, szavazásunkra összesen 24 329 voks érkezett – a szavazók 58 százaléka (14 133 szavazat) azt szeretné, hogy Rossi maradjon a válogatott kapitánya, ám 10 196-an úgy gondolták, az olasz trénernek hamarabb távoznia kellene a szövetségi kapitányi posztról.

Rossi 2018 júniusában vette át a magyar válogatott irányítását, amelyet két Európa-bajnokságra (2020, 2024) is kijuttatott; összesen 82 mérkőzésen irányította a mieinket, ezzel Baróti Lajos mögött a második legtöbb meccsel büszkélkedhet, ám míg Baróti két időszakban (1957–1966, 1975–1978) vezette a nemzeti csapatot, Rossi hét éve egyfolytában kapitány.

A Magyar Labdarúgó-szövetség keddi elnökségi ülése után a szervezet a honlapján tudatta, hogy megerősítette posztján Marco Rossit a szövetségi kapitány részletes beszámolója után, ugyanakkor a szervezet megújulást vár a csapat élén.

Rossi beszámolója során elemezte a 2025-ös évet, kitérve az elvárásoktól elmaradó időszakra és a sikeresebb mérkőzésekre is. Az elnökség kérdéseinek megválaszolása után a testület elfogadta a kapitány beszámolóját, és a támogatásáról biztosította.

„Marco Rossi már több mint hét éve irányítja a magyar válogatottat, ismerjük képességeit, tisztában vagyunk az értékeivel. Látjuk, hogyan kezeli a rutinos játékosokat, építi be a fiatalokat és fedezi fel a jó formában játszó labdarúgókat, hiszen jól ismeri a hazai és nemzetközi mezőnyt – nyilatkozta az mlsz.hu-nak dr. Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó-szövetség elnöke, aki hozzátette: – Hiszünk benne, hogy képes újra megteremteni a pályán az utolsó pillanatig tartó küzdést és figyelmet, amely feltétele a sikeres nemzetközi szereplésnek. Már a következő időszakban is azt várjuk a csapattól és a stábtól, hogy ezt viszontlássuk a teljesítményben. Ez a megújulás nem képzelhető el az elmúlt időszak önkritikus elemzése nélkül, amelyet a kapitány ma megtett az elnökség előtt.”

Az MLSZ elnöksége utolsó 2025-ös ülésén elfogadta a következő szezon versenynaptárát, a MOL Magyar Kupa versenykiírását, továbbá meghallgatta Marco Rossi szövetségi kapitány részletes beszámolóját: a szakember elemezte a 2025-ös évet, kitérve az elvárásoktól elmaradó időszakokra… pic.twitter.com/Vx2FqTC109 — MLSZ (@MLSZhivatalos) November 25, 2025

Az MLSZ ülésén Marco Rossi jövője mellett döntöttek arról is, hogy a 2026–2027-es évadban is július utolsó hétvégéjén kezdődik az idény az NB I-ben, az NB II-ben és az NB III-ban, a záró fordulókat pedig 2027. május 22-én és 23-án tartják. Az is eldőlt, hogy a Mol Magyar Kupa döntője 2027-ben is szombaton (május 8.) lesz a Puskás Arénában.

A közlemény részletezte, megszűnik az erre az idényre bevezetett lebonyolítás, és „az alacsonyabb osztályú klubok visszajelzései alapján a kupasorozatban a pályaválasztás joga újra az alacsonyabb osztályú szereplő együtteseket illeti meg a fináléig vezető úton”.

Az MLSZ elnöksége a szokásos napirendi pontok között tárgyalta a profi klubok gazdasági helyzetét a pénzügyi monitoringrendszer keretrendszerével összhangban. Az általános trendek ismertetésén túl néhány egyesület esetében pénzügyi nehézséget azonosítottak. Az MLSZ az elnökség döntésével összhangban fenntartja szigorú pénzügyi ellenőrző rendszerét, a klubokat a fenntartható gazdasági működésre szólította fel.